熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jul-03 14:00
更新：2026-Jul-03 14:00

海洋公園夏日大熊貓生日大派對 全新打卡位+美食+精品登場 抽獎贏七人車（有片）

分享：
Joe07
adblk4

踏入大熊貓生日季，海洋公園推出「玩轉夏日大熊貓生日大派對」，打造一系列全新打卡位、美食和精品，包括充滿本地特色的5米高「大熊貓壽桃山」。夏日必玩的夏日水花派對同步回歸，盡情享受玩水的刺激感覺。即日起，合資格入園人士均可參與抽獎，有機會帶走最新推出的最新推出的純電中型7人車，邀請粉絲與大熊貓一起投入歡樂派對中。

Photo 3A

即日起至8月31日，海洋公園打造「玩轉夏日大熊貓生日大派對」，邀請各位過至「熊」暑假。

必看逾60Panda Friends雕塑

公園滿佈大熊貓蹤影！公園正門、海濱樂園廣場和Panda Friends 萌友專區設有多個大熊貓裝置，包括粉絲必看的五米高「大熊貓壽桃山」和逾60Panda Friends造型雕塑。四川奇珍館附近設有「大熊貓粉絲應援交流區」，讓大熊貓粉絲在此聚首，分享和交流大熊貓資訊。

Photo 4 (1) HLK00441 HLK00452 WhatsApp Image 2026 06 30 at 20.39.08 (1) Photo 5B

玩水派對回歸

炎炎夏日，當然要盡情玩水。位於怡慶坊外的「Panda Friends 慶生玩水大本營」設有多個玩水裝置，涵蓋濕身大水簾和瘋狂大水桶等。玩水大本營旁邊亦有「Panda Friends 水彈大作戰」，大小朋友不妨體驗擲水彈的樂趣。海洋公園慶生小隊將會現身派對，透過精彩舞步展示大熊貓的可愛姿態。

放大版 Panda Friends 吹氣公仔將於指定日子攜手多個表演團體，現身「盛夏最『熊』生日盛典」，團體包括 Ocean 6N1 ALL STAR JAM，以及威威與好友，帶來活力四射的歌舞表演。

Photo 6A (1) Photo 6B

獨家生日紀念印章

為慶祝大熊貓龍鳳胎兩歲生日，公園推出獨家生日紀念印章。粉絲可到園內指定地點收集印章，完成限量版生日卡。粉筆畫師亦會遊走公園，在不同角落畫出大熊貓的可愛樣子，各位訪客不妨留意。

全新精品+美食登場

公園同時推出多款Panda Friends 夏日系列精品和Panda Friends 香港小食主題系列，陪伴各位過暑假。全新海洋公園 x 線條小狗 Maltese 聯乘系列及 Panda Friends 香港小食主題系列攤位遊戲獎品將於7月中旬陸續登場，粉絲們萬勿錯過。玩累了，不妨嘗試多款熊貓主題美食，包括「熊貓迷你漢堡」和「熊貓小食拼盤」。

adblk5
FNB Bakery Panda Birthday Cupcake (Banana & Chocolate Flavor) 熊貓生日杯子蛋糕 (香蕉及朱古力味) CP Panda Twin Mini Burger (Prawn Burger and Pulled pork Burger) 熊貓迷你漢堡 (吉列蝦漢堡及手撕豬肉漢堡) CP Panda Snack Platter 熊貓小食拼盤.jpg Panda Friends Plush Blind Box copy OP Retaail 26Jun20261372 copy 香港小食Group 1 魚蛋小白&奶茶小金毛 1 (1)

入園即可參與抽獎！ 有機會贏走最新七人電動車

海洋公園隆重推出「玩轉夏日大抽獎」，即日起至831日期間，訪客入園暢玩可登記參加抽獎，有機會贏取超過1,000份、總值超過港幣815,000 元的獎品。頭獎為價值港幣369,102元的MAXUS MIFA 7 PLUS 純電家庭七人車壹部，考驗各位運氣。即日起至 2026 8 31 日，選購「孖住放暑假套票」即可享高達7折優惠，與親友一同在海洋公園跳入難忘夏日假期。成人及小童平日雙人套票分別為港幣 753 元及 377元；成人及小童所有日期雙人套票分別為港幣 861 元及 430 元。

adblk6
WhatsApp Image 2026 06 30 at 20.39.08 (2)

頭獎為價值港幣369,102元的MAXUS MIFA 7 PLUS 純電家庭七人車。

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務