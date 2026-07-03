海洋公園夏日大熊貓生日大派對 全新打卡位+美食+精品登場 抽獎贏七人車（有片）

踏入大熊貓生日季，海洋公園推出「玩轉夏日大熊貓生日大派對」，打造一系列全新打卡位、美食和精品，包括充滿本地特色的5米高「大熊貓壽桃山」。夏日必玩的夏日水花派對同步回歸，盡情享受玩水的刺激感覺。即日起，合資格入園人士均可參與抽獎，有機會帶走最新推出的最新推出的純電中型7人車，邀請粉絲與大熊貓一起投入歡樂派對中。

必看逾 60 個 Panda Friends 雕塑 公園滿佈大熊貓蹤影！公園正門、海濱樂園廣場和Panda Friends 萌友專區設有多個大熊貓裝置，包括粉絲必看的五米高「大熊貓壽桃山」和逾60個Panda Friends造型雕塑。四川奇珍館附近設有「大熊貓粉絲應援交流區」，讓大熊貓粉絲在此聚首，分享和交流大熊貓資訊。

玩水派對回歸 炎炎夏日，當然要盡情玩水。位於怡慶坊外的「Panda Friends 慶生玩水大本營」設有多個玩水裝置，涵蓋濕身大水簾和瘋狂大水桶等。玩水大本營旁邊亦有「Panda Friends 水彈大作戰」，大小朋友不妨體驗擲水彈的樂趣。海洋公園慶生小隊將會現身派對，透過精彩舞步展示大熊貓的可愛姿態。 放大版 Panda Friends 吹氣公仔將於指定日子攜手多個表演團體，現身「盛夏最『熊』生日盛典」，團體包括 Ocean 6N1、 ALL STAR JAM，以及威威與好友，帶來活力四射的歌舞表演。

獨家生日紀念印章 為慶祝大熊貓龍鳳胎兩歲生日，公園推出獨家生日紀念印章。粉絲可到園內指定地點收集印章，完成限量版生日卡。粉筆畫師亦會遊走公園，在不同角落畫出大熊貓的可愛樣子，各位訪客不妨留意。 全新精品+美食登場 公園同時推出多款Panda Friends 夏日系列精品和Panda Friends 香港小食主題系列，陪伴各位過暑假。全新海洋公園 x 線條小狗 Maltese 聯乘系列及 Panda Friends 香港小食主題系列攤位遊戲獎品將於7月中旬陸續登場，粉絲們萬勿錯過。玩累了，不妨嘗試多款熊貓主題美食，包括「熊貓迷你漢堡」和「熊貓小食拼盤」。

入園即可參與抽獎！ 有機會贏走最新 七人電動車 海洋公園隆重推出「玩轉夏日大抽獎」，即日起至8月31日期間，訪客入園暢玩可登記參加抽獎，有機會贏取超過1,000份、總值超過港幣815,000 元的獎品。頭獎為價值港幣369,102元的MAXUS MIFA 7 PLUS 純電家庭七人車壹部，考驗各位運氣。即日起至 2026 年 8 月 31 日，選購「孖住放暑假套票」即可享高達7折優惠，與親友一同在海洋公園跳入難忘夏日假期。成人及小童平日雙人套票分別為港幣 753 元及 377元；成人及小童所有日期雙人套票分別為港幣 861 元及 430 元。