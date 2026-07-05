反斗奇兵+優獸大都會全新香薰吊飾盲盒登場！百變造型三眼仔鞋扣吊飾同步推出(有片)

迪士尼與彼思《反斗奇兵5》現正香港上映，掀起全城熱潮！本地盲盒配飾品牌BLINGTOY今個夏天，為各位粉絲推出Disney及Pixar三大全新系列，分別有最新香薰吊飾盲盒系列《反斗奇兵》第二彈、《優獸大都會》第一彈，以及全新的三眼仔鞋扣吊飾系列，可愛配飾怎能錯過，即睇詳情！

反斗奇兵+優獸大都會最新香薰吊飾 BLINGTOY再次將經典動畫角色融入工藝技術與實用設計中，以高級電鍍飾面、閃光滴油工藝及清新香薰氣息，打造一系列日常穿搭潮流單品。 繼《反斗奇兵》第一彈香薰吊飾盲盒引起熱烈迴響後，再推出全新第二彈，讓各位粉絲可以集齊全套《反斗奇兵》角色！第二彈以胡迪Woody、巴斯光年 Buzz Lightyear、火腿 Hamm 及抱抱龍 Rex為設計，採用全金與全銀電鍍飾面，並結合閃光滴油工藝與水晶石裝飾。吊墜內附香薰球及專屬凹槽設計，可隨時添香，讓香薰掛件成為項鏈或手袋配飾！

每盒包含：1件角色香薰吊墜及1包6粒香薰毛球 每盒：$128 原盒(8小盒)：$1,024

除了《反斗奇兵》角色外，今次更推出迪士尼動畫Zootopia優獸大都會角色系列！第一彈以人氣角色Nick Wilde、Finnick、Clawhauser 及 Jerry為設計藍本，同樣分別配以全金及全銀電鍍飾面，並巧妙結合閃光顏色滴油工藝與水晶石點綴，質感精緻。每款吊墜底部均特設香薰球凹槽，並內附專屬香薰球，系列更隱藏1款神秘金色特別版「Mr. Big」款連項鏈，夠運氣抽中的話，絕對能為各位帶來滿滿霸氣與貴氣！ 每盒包含：1件角色香薰吊墜及1包6粒香薰毛球 每盒：$128 原盒(8小盒)：$1,024

全新鞋扣吊飾系列登場《Pixar Alien Remix》 《反斗奇兵》的人氣王三眼仔(Alien)以百變造型與各位大搞派對！全新系列以 Alien化身胡迪Woody、巴斯光年Buzz Lightyear、賓尼Bunny 及 阿得Ducky三眼仔的經典造型為設計，金屬光澤質感滿分。系列更特別加入1款神秘限量水晶閃石設計的三眼仔鞋飾！每款鞋飾除了可扣於鞋帶或鞋帶孔，更能變身成項鏈、手機掛繩或手袋拉鏈等。以合金打造，兼顧實用性與玩味感！ 每盒包含：1件Alien Remix款鞋扣吊飾 每盒：$98 原盒(6小盒)：$588