中環美食｜實試地中海風情小館Salon Des Refusés 必食西西里小龍蝦他他+紅蝦短管麵

中環僻靜的必列者士街巷子，自年前進駐巴黎風餐廳Jean-Pierre帶動了人氣，隔鄰同集團的地中海風情小館Salon Des Refusés也備受foodies注目。小館主打法國南部與意大利北部海岸風情的「陽光料理」，最近推出仲夏創新菜單。小編早前實試晚餐，分享味遊地中海的體驗！

總廚陽光料理注入童年海邊回憶

小館湖水綠扇門非常地中海，甫進店內，環境昏暗，木餐桌放了柔和燭光；牆壁懸掛貝殼燈，襯托出海洋元素裝飾。來自意大利的總廚Luca Marinelli站在開放式廚房吧枱預備晚餐，坐在六人吧枱可近距離觀賞他們的手藝。

Luca分享夏季菜單的靈感：「沒有甚麼比夏天的第一口海鮮更令人難忘，它總讓我回想起童年悠長的家庭海邊旅程。我希望藉以簡單的烹調方式，讓食材成為主角，亦能將這些美好記憶與你們分享。」夏日料理不矯飾，展現出自然的純粹，有的清爽；有的醒胃。