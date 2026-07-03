中環美食｜實試地中海風情小館Salon Des Refusés 必食西西里小龍蝦他他+紅蝦短管麵

中環僻靜的必列者士街巷子，自年前進駐巴黎風餐廳Jean-Pierre帶動了人氣，隔鄰同集團的地中海風情小館Salon Des Refusés也備受foodies注目。小館主打法國南部與意大利北部海岸風情的「陽光料理」，最近推出仲夏創新菜單。小編早前實試晚餐，分享味遊地中海的體驗！
總廚陽光料理注入童年海邊回憶
小館湖水綠扇門非常地中海，甫進店內，環境昏暗，木餐桌放了柔和燭光；牆壁懸掛貝殼燈，襯托出海洋元素裝飾。來自意大利的總廚Luca Marinelli站在開放式廚房吧枱預備晚餐，坐在六人吧枱可近距離觀賞他們的手藝。
Luca分享夏季菜單的靈感：「沒有甚麼比夏天的第一口海鮮更令人難忘，它總讓我回想起童年悠長的家庭海邊旅程。我希望藉以簡單的烹調方式，讓食材成為主角，亦能將這些美好記憶與你們分享。」夏日料理不矯飾，展現出自然的純粹，有的清爽；有的醒胃。
日本海產大膽創新做法
夏季菜單部分採用日本食材入饌，如靜岡水果番茄做沙律、日本南部的惠比壽生蠔，帶來清新的感覺。生醃料理有自家醃製的煙燻鯖魚、沙甸魚多士，均魚肉肥美厚肉，口味鹹香濃烈適合佐酒。大目鯛刺身則佐以由西西里檸檬油、本地金桔與四季橘調成芳香的醬汁，最後加上尼泊爾花椒的細膩香氣。以米蘭至馬賽的經典菜式酥炸海鮮 (fritto misto) 為靈感的酥炸虎蝦青瓜花配番茄醬，番茄酸甜令人開胃。精緻小碟也充滿海洋氣息，花蟹海膽選取本地花蟹以海膽牛油烹調，加上海膽點綴，搭配鄉村麵包多士。帝王蟹配艾斯佩雷辣椒牛油這大膽配搭，口味辛烈刺激。
小編心水推介
小編喜歡鱈魚魚子醬伴麵包片，啖啖香口滋味討好。西西里小龍蝦他他(Langoustine Tartare)灑上清新的青檸汁，佐以大顆西班牙杏仁，再刨上雅典烏魚子，細緻而層次分明，展現鹹甜平衡的海洋風味。另一款Tubetti Pasta（短管麵）本地較少見，配蝦味濃重的嫩滑西西里紅蝦，以惹味微辣的辣肉腸醬調汁，最後加上血橙吊出果香尾韻。小粒狀短管麵的孔道全面鎖汁，咬感煙韌，組合口味獨特，很有地中海氣息！
每日限量漁獲
餐廳每日都會推出限量的 Blackboard Specials，依據當日漁獲而定。每天清晨Luca會親赴鴨脷洲海鮮市場挑選當日鮮活漁獲，不乏常規罕見的珍稀海鮮，作為當晚菜單的焦點。當中包括野生馬友搭配馬賽魚湯及番紅花薯仔，每日僅供應兩份。
愛吃朱古力的你別錯過75%黑朱古力甘納許 (Chocolate Ganache) ，綴以Maldon海鹽與Espelette辣椒粉，主廚席前淋上初榨橄欖油，橄欖的果香更突出可可豆的濃郁香味。店員經理服務親切，加上場內節拍輕鬆的音樂，帶來不錯的情緒價值。
Salon Des Refusés
地址：中環必列者士街9號
營業時間：
星期二至星期日（包括公眾假期）晚上6時起