千両贅沢祭｜期間限定新品低至$32起！豪食海膽吞拿魚飯/A4和牛/龍蝦二食

千両由即日起至8月19日期間供應「贅沢祭】限定餐目，特別以日本直送海膽、龍蝦、魚子醬及A4和牛等頂級食材炮製多款料理，價錢低至$32起！必食首次推的「海膽吞拿魚千層飯」及「贅沢魚子醬寶盒」，還有賣相超豪華的「龍蝦二食」，另外飲品方面更有千両首次推出雞尾酒及無酒精特飲系列，配搭刺身壽司別有一番風味，下文即睇介紹！

千両盛夏限定奢華旬味饗宴

千両推出「贅沢祭」限定餐目，用上日本直送海膽、龍蝦、魚子醬及A4和牛等頂級食材等多款高級食材製作出一系列高質美食！重點必食海膽吞拿魚千層飯（$248/客），齊集日本直送馬糞海膽、吞拿魚腩與赤身蓉、三文魚籽及赤醋壽司飯，層層堆疊，視覺效果滿分！海膽甘甜、魚脂豐腴與赤醋微酸交織，口感豐富而不膩，絕對值得一試！贅沢魚子醬寶盒（$88/客）則將魚子醬、三文魚籽、紅蝦及吞拿魚蓉等匯聚一盒，鹹鮮與油香互相襯托，可配紫菜或青瓜同食，層次鮮明。

記者心水推介龍蝦二食（$148/客），以兩種方式呈現龍蝦風味：牛油燒版本以蒜香牛油逼出焦香，肉質彈牙；日式龍蝦鍋則以蝦味噌湯底熬煮蔬菜與粉絲，溫潤濃厚。還有澳洲帝王蝦配烏魚子（$32/件），以肉質紮實鮮甜的澳洲帝王蝦配烏魚子碎，帝王蝦彈嫩清甜，烏魚子濃郁鹹鮮，盡顯食材鮮味！其他新作同樣吸睛，包括以醬油漬蛋黃點綴的「月見吞拿魚卷」、口感細嫩的「冷涮A4和牛板腱伴野菜」，以及結合焦糖鵝肝與A4和牛的炙燒壽司；另有炙燒松葉蟹腳配柑橘啫喱及鮑魚海苔醬壽司等，滿足大家不同喜好。