反斗奇兵5 X 海港城第二彈！ 必拍4.5米高巴斯光年裝置 獨家集章活動換小圓鏡

《反斗奇兵5 》熱潮席捲全城。即日起，迪士尼與彼思繼續攜手海港城推出「FOREVER TOYS @ 海港城」第二彈活動。除了獨家集章換領自拍小圓鏡活動，粉絲可在無敵海景前，與4.5米高的巴斯光年裝置和香港迪士尼「Pixar Summer Fest」主題裝置合照，海港城美術館更加展出《反斗奇兵5》的創作軌跡，絕對成為大人細路的夏日好去處。

即日起，迪士尼與彼思繼續 攜手海港城 推出「FOREVER TOYS @ 海港城」第二彈活動。

延續第一彈活動 海港城已經成為故事世界。活動第一波率先推出6大主題體驗區，包括《玩具對科技》遊戲室、全港唯一官方限定店，以及全港唯一 1:1比例「巴斯光年」LB-Kaido Works R32 Skyline 實體真車，掀起全城熱潮。

必影4.5米高巴斯光年！ 在第二彈活動中，最受粉絲矚目當然是4.5米高巴斯光年和香港迪士尼「Pixar夏日大召集」主題裝置。位於海運觀點的巴斯光年以經典英雄姿勢俯瞰維多利亞港，不妨擺出其招牌動作合影。旁邊的「Pixar夏日大召集」主題裝置以香港迪士尼樂園最新的「Pixar Summer Fest」為靈感，呈現3大打卡位，包括不停噴水的「Pixar水花大街派對！」巡遊花車造型裝置、全港獨家的4米高Pixar好友主題積木城堡，以及靈感來自「沖天遙控車」的造型裝置。

「巴斯光年，一飛衝天！」主題裝置、「PIXAR 夏日大召集」主題裝置 日期：即日起至8月31日 時間：10am – 10pm 地點：海運觀點 獨家集章活動 換自拍小圓鏡盲盒 商場同時加推電影獨家集章活動。粉絲只需$60，即可入手「《反斗奇兵5》體驗指南」集章活動手冊，成功在海港城8個印章站收集角色印章，即可換領主題自拍小圓鏡盲盒，隨時隨地拍出Y2K風格照片。另外粉絲完成《玩具對科技》遊戲室四大主題遊戲挑戰，不但可以帶走4款禮品，更可額外獲贈《反斗奇兵5》毛巾。想與巴斯光年和翠絲近距離見面？兩位人氣角色將於7月19日舉辦見面會，和粉絲互動合照，創造難忘時光。

遊戲卡及「《反斗奇兵5》體驗指南」集章活動手冊發售詳情： 發售日期：即日至8月9日 時間： 12pm – 8pm 地點：海運大廈露天廣場 售價：每款各港幣60元 巴斯光年與翠絲見面會 日期：7月19日（周日） 時間：1pm – 5:30pm 地點：海運觀點草坪 有關見面會的參與詳情，將透過海港城官方社交媒體平台公佈。 展出多幅珍貴展品 海港城美術館推出「迪士尼與彼思《反斗奇兵5》的藝術世界」展覽，帶領觀眾進入《反斗奇兵5》的創作世界，認識從概念構思到大銀幕的創作軌跡，涵蓋電影製作的各個關鍵階段——從最初的鉛筆草圖、角色造型的概念設計，到數位繪製的彩稿與分鏡圖，深入了解每個角色獨特的生命力與個性。

限定店推逾百款精品 親手製小叉及貝嘉倫玩具 限定店同步加推超過100款全新精品，包括首次增設的「期間限定DIY專區」。8月1日起，粉絲參與「小叉及貝嘉倫主題DIY工作坊」，親手打造專屬的小叉與貝嘉倫玩具。