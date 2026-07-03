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出版：2026-Jul-03 17:00
更新：2026-Jul-03 17:00

黑皮Kuromi、Melody同Piano登陸YOHO 7大打卡位/期間限定店/粉絲見面會

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黑皮Kuromi、Melody同Piano登陸YOHO 7大打卡位/期間限定店/粉絲見面會

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暑假又有全新Sanrio主題活動！YOHO系商場今個夏天聯乘Sanrio，於7月11日至8月30日舉辦「Sanrio characters x YOHO小麥肌旅行團」，Kuromi、My Melody及My Sweet Piano首次以健康小麥肌造型亮相，換上夏日度假服飾，帶大家遊走多個以元朗地標及人氣景點為靈感打造的打卡裝置。除了有逾200款周邊商品的期間限定店，更有三大角色粉絲見面會，以及限定迷你數碼相機盲盒等換領禮品，Sanrio粉絲不要錯過！


打卡7大元朗特色場景

活動主場設於YOHO MALL I及YOHO MALL II，合共打造7大夏日主題打卡區，並融入元朗多個人氣景點元素。

旅程由「Chill夏日雲朵門廊」開始，穿過彩繪拱門後，首先可見高達6米、以My Melody頭套造型設計的「My Melody風信向日葵巨塔」，配合大片向日葵及藍天白雲，營造童話般的夏日景致。

另一個焦點打卡位「Kuromi秘境湖畔」，則以元朗南生圍標誌性木橋作設計靈感，大家可以與Kuromi坐在木橋上合照。My Sweet Piano則現身「My Sweet Piano音符天地」，置身花海與音樂元素之中，打造悠閒療癒的打卡空間。

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喜歡光影效果的話，可以走進長約4米的「Kuromi時空光影隧道」，配合燈光設計營造科幻感；而「My Sweet Piano心弦秘密花圃」及My Melody的戶外寫生場景，同樣充滿夏日氣息，打卡一流！


「Kuromi時空光影隧道」 (1) 「Kuromi秘境湖畔」 (1) 「My Melody甜蜜之森向日葵海」 (1) 「My Sweet Piano音符天地」 「My Sweet Piano心弦秘密花圃」 「My Sweet Piano心弦秘密花圃」 (1) 頭戴鮮黃向日葵頭飾的My Melody甜美地坐在塔旁迎接每位團友 一秒環遊7大元朗在地打卡點 必到6米高巨型風車塔 穿梭科幻感隱藏打卡位時光隧道 「My Melody風信向日葵巨塔」

彩虹村藝術場景還原海島風情

YOHO MALL II則以香港藝術社區「馬灣1868」作設計靈感，打造充滿色彩感的彩虹村莊。

場內設有「彩虹村隨意門」、「Kuromi藝術之家」、「My Sweet Piano浪漫滿香花店」及「My Melody夏日粉甜寫生遊」等多個場景，三位角色更化身畫家，共同完成大型壁畫作品，為整個彩虹小島增添藝術氣氛。

此外，YOHO MIX及YOHO PLUS亦加入主題裝置，讓大家繼續跟隨三位角色探索不同角落，延續夏日旅行體驗。


「My Melody夏日粉甜寫生遊」 「Kuromi藝術之家」 「My Sweet Piano浪漫滿香花店」 「小麥肌之旅壁畫牆」 潮聖海邊彩虹村莊 三大閨蜜化身最萌畫家 展開繪畫顏色派對

首推My Sweet Piano粉絲見面會

活動期間將舉辦多場角色見面會，Kuromi、My Melody及My Sweet Piano將於指定日子與粉絲近距離互動，其中My Sweet Piano更是首次來港亮相。

除了YOHO MALL外，部分見面會亦將移師至馬灣1868舉行，方便粉絲與三位角色拍照留念。見面會詳情及參加方法商場將稍後公布。

粉絲見面會詳情

  1. 日期：2026815 (YOHO MALL 見面會)

時間：下午3時及430

地點：YOHO MALL I 中庭

  1. 日期：20268月下旬 (馬灣1868見面會)

地點：馬灣1868

參加方法：有關見面會詳情請密切留意YOHO MALL Facebook IG 專頁公布

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*名額有限，換完即止。受條款及細則約束。

期間限定店逾200款精品

打卡之餘，YOHO MALL II亦設有期間限定店，帶來逾200款Sanrio人氣商品，包括活動限定及多款經典系列精品。其中超過50款「曬黑系列」商品將於活動期間陸續推出，全部以三位角色的小麥肌造型作設計主題，粉絲們必搶！

202608 MM KU MP Summer POSM CS5 01 Sanrio Products Card Case KU Sanrio Products Card Case MM Sanrio Products Card Case MP Sanrio Products Mascot Plush KU Sanrio Products Mascot Plush Suntan MM Sanrio Products Mascot Plush Suntan KU Sanrio Products Mascot Plush MP 827029 01 01 171860 00 磁石夾 卡套 枱墊 小麥肌旅行團杯墊 文件夾 明信片 文件袋 Memo紙

消費換領限定迷你數碼相機盲盒

由8月1日起，於YOHO系商場消費滿指定金額或使用指定會員積分，即可換領一系列活動限定禮品。

禮品包括「小麥肌旅行團－閨蜜相機盲盒」，迷你數碼相機共有4款設計，以Kuromi、My Melody及My Sweet Piano旅行造型作主題，方便隨身記錄夏日回憶。此外，亦可換領「向日葵花田小手帕」及「小麥肌閨蜜手撥扇」等夏日限定精品，數量有限，換完即止。

「小麥肌手信換領賞」精品換領詳情

日期：由202681日起

時間：上午10 時至晚上10

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地點：YOHO MALL I 顧客服務中心

參加方法：有關精品換領詳情密切留意YOHO MALL Facebook IG 專頁公布

*數量有限，換完即止。受條款及細則約束。

Sanrio characters x YOHO小麥肌旅行團」

日期：2026711日至830

*活動將設有 The Point 會員優先場，請密切留意YOHO MALL Facebook 專頁

時間：上午10 時至晚上10

期間限定店：上午11 時至晚上9

地點：YOHO MALL I 中庭、YOHO MALL II 中庭、YOHO MIX 戶外廣場及YOHO PLUS

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