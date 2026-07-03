黑皮Kuromi、Melody同Piano登陸YOHO 7大打卡位/期間限定店/粉絲見面會

暑假又有全新Sanrio主題活動！YOHO系商場今個夏天聯乘Sanrio，於7月11日至8月30日舉辦「Sanrio characters x YOHO小麥肌旅行團」，Kuromi、My Melody及My Sweet Piano首次以健康小麥肌造型亮相，換上夏日度假服飾，帶大家遊走多個以元朗地標及人氣景點為靈感打造的打卡裝置。除了有逾200款周邊商品的期間限定店，更有三大角色粉絲見面會，以及限定迷你數碼相機盲盒等換領禮品，Sanrio粉絲不要錯過！



打卡7大元朗特色場景 活動主場設於YOHO MALL I及YOHO MALL II，合共打造7大夏日主題打卡區，並融入元朗多個人氣景點元素。 旅程由「Chill夏日雲朵門廊」開始，穿過彩繪拱門後，首先可見高達6米、以My Melody頭套造型設計的「My Melody風信向日葵巨塔」，配合大片向日葵及藍天白雲，營造童話般的夏日景致。 另一個焦點打卡位「Kuromi秘境湖畔」，則以元朗南生圍標誌性木橋作設計靈感，大家可以與Kuromi坐在木橋上合照。My Sweet Piano則現身「My Sweet Piano音符天地」，置身花海與音樂元素之中，打造悠閒療癒的打卡空間。

喜歡光影效果的話，可以走進長約4米的「Kuromi時空光影隧道」，配合燈光設計營造科幻感；而「My Sweet Piano心弦秘密花圃」及My Melody的戶外寫生場景，同樣充滿夏日氣息，打卡一流！



彩虹村藝術場景還原海島風情 YOHO MALL II則以香港藝術社區「馬灣1868」作設計靈感，打造充滿色彩感的彩虹村莊。 場內設有「彩虹村隨意門」、「Kuromi藝術之家」、「My Sweet Piano浪漫滿香花店」及「My Melody夏日粉甜寫生遊」等多個場景，三位角色更化身畫家，共同完成大型壁畫作品，為整個彩虹小島增添藝術氣氛。 此外，YOHO MIX及YOHO PLUS亦加入主題裝置，讓大家繼續跟隨三位角色探索不同角落，延續夏日旅行體驗。



首推My Sweet Piano粉絲見面會 活動期間將舉辦多場角色見面會，Kuromi、My Melody及My Sweet Piano將於指定日子與粉絲近距離互動，其中My Sweet Piano更是首次來港亮相。 除了YOHO MALL外，部分見面會亦將移師至馬灣1868舉行，方便粉絲與三位角色拍照留念。見面會詳情及參加方法商場將稍後公布。 粉絲見面會詳情 日期：2026年8月15日 (YOHO MALL 見面會) 時間：下午3時及4時30分 地點：YOHO MALL I 中庭 日期：2026年8月下旬 (馬灣1868見面會) 地點：馬灣1868 參加方法：有關見面會詳情請密切留意YOHO MALL Facebook 及IG 專頁公布

*名額有限，換完即止。受條款及細則約束。

期間限定店逾200款精品 打卡之餘，YOHO MALL II亦設有期間限定店，帶來逾200款Sanrio人氣商品，包括活動限定及多款經典系列精品。其中超過50款「曬黑系列」商品將於活動期間陸續推出，全部以三位角色的小麥肌造型作設計主題，粉絲們必搶！

消費換領限定迷你數碼相機盲盒 由8月1日起，於YOHO系商場消費滿指定金額或使用指定會員積分，即可換領一系列活動限定禮品。 禮品包括「小麥肌旅行團－閨蜜相機盲盒」，迷你數碼相機共有4款設計，以Kuromi、My Melody及My Sweet Piano旅行造型作主題，方便隨身記錄夏日回憶。此外，亦可換領「向日葵花田小手帕」及「小麥肌閨蜜手撥扇」等夏日限定精品，數量有限，換完即止。 「小麥肌手信換領賞」精品換領詳情 日期：由2026年8月1日起 時間：上午10 時至晚上10 時

地點：YOHO MALL I 顧客服務中心 參加方法：有關精品換領詳情密切留意YOHO MALL Facebook 及IG 專頁公布 *數量有限，換完即止。受條款及細則約束。