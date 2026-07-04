生日優惠2026｜7月生日必睇52+著數優惠 免費自助餐/海洋公園/迪士尼/海洋公園/Uniqlo現金券

7月壽星請留意！今次為大家準備好52個著數優惠，當中除了豐富的免費自助餐、火鍋放題及餐廳糕點優惠外，若計劃到海洋公園、迪士尼或昂坪360暢玩慶祝，壽星同樣可享專屬玩樂禮遇。下文即為大家詳細介紹！ 飲食優惠 7月生日優惠｜1. 半島海港／阿翁火鍋館｜生日放題優惠 壽星免費或半價 主打海鮮火鍋的半島海港及阿翁火鍋館，於生日月份晚市惠顧任飲任食海鮮火鍋，即可享生日專屬優惠。5人同行即可享壽星免費，其餘情況亦可享半價優惠，適合與親友聚餐慶祝。

7月生日優惠｜2. 8度海逸酒店 8度海逸酒店自助餐廳特設生日優惠，凡4位或以上同行惠顧自助晚餐，生日之星可享： 星期一至五：生日之星半價連免費餐酒乙支，或可選免費生日蛋糕乙個連餐酒乙支

星期六至日、公眾假期及前夕：生日之星半價、免費餐酒乙支、生日蛋糕乙個

註：優惠不可與其他折扣、優惠或優惠券同時使用 7月生日優惠｜3. 馬辣台式鴛鴦火鍋 為慶祝開業8周年，「馬辣台式鴛鴦火鍋」全面升級放題餐單。晚市時段「A餐」成人每位$218起，晚上9時後宵夜時段更抵食，收費每位只需$188。生日月份餐廳晚市更有生日優惠，6人入座可享1人免費，適合一班人慶祝生日！

7月生日優惠｜4. 歷山酒店自助晚餐 生日送蛋糕 凡於歷山餐廳網上商店自助午餐及自助晚餐預付均可享生日優惠：每六位付費成人，一位當月生日之壽星即可免費享用；2位或以上付費客人，可獲贈半磅生日精選蛋糕乙個；7位或以上付費客人，可獲贈一磅生日精選蛋糕乙個。免費用餐客人需另付以原價計算之加一服務費，免費生日蛋糕須於最少2日前預訂。 7月生日優惠｜5. 元気寿司生日禮遇 元気寿司銀會員及尊尚會員憑生日電子優惠券於生日月份惠顧香港元気寿司分店，可享生日優惠1次。銀會員專享8折生日優惠；尊尚會員專享75折生日優惠及免費蛋糕券。

7月生日優惠｜6. 麥當勞親子會送麥炸雞 麥當勞親子會優惠多籮籮，無論是基本會籍及尊尚會籍會員，在生日時亦可獲贈生日禮遇，會員可自選原味或蜜糖BBQ麥炸雞（1件）配中汽水乙份。 7月生日優惠｜7. 平昌 BBQ Mongkok：壽星 6 折 + 送牛肉蛋糕 壽星專屬驚喜！於生日月份光顧任何御膳套餐，壽星即享 6折優惠，更可獲贈特色 牛肉蛋糕 一個。牛肉蛋糕需至少提前一日訂座，並於訂座時註明使用生日優惠。到店當日須出示有效身份證明文件核實生日月份。 7月生日優惠｜8. 香香宮煮火鍋 生日88折

於生日月份內惠顧香香宮煮火鍋，可享全單88折優惠，另送免費三文魚甜蝦刺身蛋糕（價值 $498）。 7月生日優惠｜9. 喰楽生日優惠 於生日正日惠顧喰楽，晚市時段可享全單85折優惠；而在生日當月惠顧，晚市時段可享全單9折優惠；4人或以上額外5%優惠（不計13歲或以下小朋友）。 註：必須經電話/whatsapp/ig 訂座，OpenRice 訂座不適用此優惠。敬請提早最少一天訂座。

7月生日優惠｜10. 杉玉送生日驚喜甜品拼盤 7月壽星惠顧壽司郎居酒屋杉玉可享生日優惠，凡於生日當天及生日之前後3天，堂食消費滿$70，並Follow「杉玉」Facebook或Instagram，即可免費獲贈「生日驚喜甜品拼盤」乙份及即影即有乙張。 7月生日優惠｜11. 肉佐NIKUSA 4位用餐1位免費 和牛壽喜燒放題專門店「肉佐NIKUSA」午市或晚市惠顧【級目4-5】任何一款放題餐目，生日客人攜同3位同行客人惠顧級別4或級別5餐目，可免費享用相同等級的放題套餐（即一共4位用餐，其中1位免費）。

註：只限生日正日的前三後三天，需預先訂座及確認人數。 7月生日優惠｜12. 永年士多「生日麵」優惠 永年士多推出會員限定生日優惠，包括：生日快樂$10現金券(2張)、心想事成$5現金券(10張)，以及當月雙倍積分。 7月生日優惠｜13. 小龍坎火鍋 生日惠顧即送生日肥牛蛋糕 來自成都的人氣小龍坎火鍋，每位當天生日惠顧的客人，都可以免費享有造型特別的生日肥牛蛋糕，更插上生日牌。 7月生日優惠｜14. 西班牙餐廳Aire 西班牙餐廳Aire主打正宗巴斯克燒烤風味，壽星於生日當月惠顧Aire，可享即拍照片、生日卡及精美慶祝寫碟服務。

7月生日優惠｜15. BEANS Coffee 生日壽星凡於生日當月到BEANS Coffee惠顧堂食，即可獲自家製生日蛋糕乙件*（11:30am 後供應）以及「醒神萬壽無疆生日卡」。 7月生日優惠｜16. 蟹膳送金框即時數碼相片 蟹膳主打高級日式蟹宴，生日壽星惠顧餐廳，更可獲得金框即時數碼相片及慶祝寫碟服務。 7月生日優惠｜17. Pizza Hut 會員生日送$50現金券 凡登記成為Pizza Hut會員，基本會員可獲贈$50現金券，金會員則可獲贈總值$100現金券及免費拔呼地必勝批。 7月生日優惠｜19. 帝逸酒店 (ALVA HOTEL BY ROYAL) Alva House

7月生日壽星只要於生日當月在帝逸酒店官網預訂餐廳 Alva House，並輸入優惠碼「ALVABDAY」，即可享 6 人同行 1 人免費優惠，及贈送生日甜品。 7月生日優惠｜20. 帝逸酒店「Make a Wish」生日住宿計劃 帝逸酒店推出「Make a Wish」生日住宿計劃。入住豪華客房即可於酒店餐廳Alva House享用豐富自助晚餐，並附送迷你生日蛋糕及氣泡酒。另外禮遇更包括免費借用INVIS標準單車2小時，暢遊鄰近景點及單車徑。 7月生日優惠｜21. 影灣園香辣軒 四人同行送生日蛋糕 香辣軒推出生日禮遇套餐，四人以上同行更免費獲贈生日蛋糕一份。

7月生日優惠｜22. 再睡5分鐘 生日茶飲買一送一 成為「再睡5分鐘」會員，即享單杯飲品減$2優惠，壽星當日仲有買一送一驚喜。 7月生日優惠｜23. 愉景灣酒店 生日壽星免費 凡約4位或以上惠顧愉景灣酒店Café bord de Mer＆Lounge慶祝生日，生日壽星免費，及獲贈鮮雜果香草忌廉生日蛋糕（半磅）一個。 7月生日優惠｜24. 殿大喜屋 生日壽星於生日當日惠顧殿大喜屋放題，4位成人即送生日蛋糕及有氣清酒。

7月生日優惠｜25. 半島酒店 快樂生辰獎賞 半島酒店推出「快樂生辰獎賞」生日優惠，每位慶祝生日的顧客於生日正日惠顧大堂茶座晚餐2位即可獲贈生日蛋糕1個；惠顧大堂茶座晚餐4位或以上，即可享1位免費及獲贈生日蛋糕1個。 7月生日優惠｜26. 香港港麗酒店免費生日蛋糕 Sino Club會員於生日月份到香港港麗酒店指定餐廳即可享生日優惠，當中包括食品及飲品8折優惠、免費生日蛋糕一個。另外2人或以上惠顧，每人可獲贈香檳雞尾酒一杯，4位或以上客人惠顧則可獲贈精選美酒一瓶。

7月生日優惠｜27. Yamm免費汽酒＋生日蛋糕 生日之星於生日該月份與朋友到Mira餐廳Yamm慶生，可獲贈汽酒乙杯及生日蛋糕乙個。訂座須最少1日前預訂及訂座時說明「Birthday Celebration」以享優惠。 7月生日優惠｜28. 九龍東皇冠假日酒店 生日送火焰朱古力球雪山蛋糕 生日到九龍東皇冠假日酒店的星幕餐廳惠顧晚餐，即免費送上火焰朱古力球雪山蛋糕，更可以自訂朱古力賀詞。 7月生日優惠｜29. 旺角「至尊重慶雞煲」留港消費優惠 旺角雞煲放題始祖「至尊重慶雞煲」推出生日優惠，6人入座可享1人免費。

7月生日優惠｜30. Wooloomooloo Prime 全新推出的紀念慶祝菜單 預訂時提供姓名與日期等細節，即可尊享迎賓氣泡酒、桌面佈置及即影即有照片服務。 7月生日優惠｜31. 香港百樂酒店 (Park café) 壽星免費自助餐 凡4人或以上惠顧自助晚餐，1位當月壽星即可免費享用，同行賓客亦可享65折優惠，餐廳更會送上精美蛋糕及氣泡酒，非常適合大夥兒慶祝。 7月生日優惠｜32. 牛角KABU PASS會員生日獎賞 登記成為牛角KABU PASS會員，可於生日月份享有以下優惠：銀會員享額外0.5倍積分獎賞；金會員享額外0.5倍積分及可享總值$2,000的電子優惠券。

7月生日優惠｜33. 香港會議展覽中心中庭 生日免費＋送壽包 香港會議展覽中心中庭推出生日優惠，凡4位或以上顧客一起於中庭享用晚餐，消費滿港幣1,000元（不包括茶芥及加一服務費），生日壽星免費用餐，另外每位同行賓客更可獲贈一個精緻壽桃包。 7月生日優惠｜34. A-1 Bakery會員生日送人氣商品 A-1 Bakery紅卡或銀卡會員全年可享9至85折優惠，生日月份更有專屬禮遇，可到門市免費領取指定人氣商品乙件。 7月生日優惠｜35. 千禧新世界香港酒店生日優惠 凡8位或以上惠顧Café East晚市自助餐，即可獲贈一磅鮮果忌廉蛋糕及一瓶氣泡酒。（需在生日當月或前一個月於千禧新世界香港酒店訂座。）

7月生日優惠｜36. 上海姥姥送《姥姥萬壽桃盛會》 凡生日月份於上海姥姥惠顧滿$500，即可獲贈全人手製造《姥姥萬壽桃盛會》乙份。

購物優惠 7月生日優惠｜37. MUJI｜生日送額外100里數 MUJI passport會員只需於生日前完成登記出生日期，即可於生日月份首日自動獲贈額外100里數，輕鬆累積積分換領心儀產品。 7月生日優惠｜38. Uniqlo｜生日送$50優惠券 下載 Uniqlo App並登記成為會員，即可於生日月份獲贈$50優惠券，輕鬆添置新裝。優惠券將自動發送至App帳戶，簡單又方便。 7月生日優惠｜39. POP MART Hong Kong POP MART會員可享生日月限定禮物，包括生日襟章，當月生日的會員可於香港POP MART官網查看生日活動內容，到線下門店收銀台領取生日禮物。

7月生日優惠｜40. AEON——全日95折購物折扣 付年費$20成為AEON會員，可於生日月份到任何店內顧客服務台，持會員卡換領「生日折扣全日通」一張。憑此全日通於生日月份內選取任何一日無限次享有九五折購物折扣優惠。 7月生日優惠｜41. DON DON DONKI 驚安之殿堂 生日優惠 下載 Donki 手機 app 登記成為會員可享生日優惠，生日壽星可獲贈禮物一份，包括精選產品或是現金優惠券。 7月生日優惠｜42. Cinema City院線 VIP會員生日獲贈換戲票積分 以$120入會成為Cinema City VIP會員，可享全年購買正價戲票／小食／指定精品9折、入會獲1500分及單人爆谷套餐換領券、生日月份獲1000分。

7月生日優惠｜43. 百老匯院線 會員生日送電影贈券及積分 百老匯院線bcinephile會員（入會年費$120），於生日當天可獲贈百老匯院線贈券一張及100會員積分獎賞。(註：戲院會籍優惠時有更新，建議購票前再向官方核實最新細則。)

玩樂優惠 7月生日優惠｜44. 海洋公園 生日免費入場 香港居民只需要在香港海洋公園網站成功預約，並於生日當日出示成功預約確認信，及有效香港身份證或出生證明，即可以免費入場。(出發前留意官網最新公佈。) 7月生日優惠｜45. 迪士尼生日優惠 生日壽星以MyDisney HK預訂迪士尼酒店2晚起住宿，於生日月份入住可享實時房價65折，免費獲贈1份「生日快樂」套裝。 7月生日優惠｜46. 昂坪360免費 香港居民於生日當天出示香港身分證，可免費搭乘來回昂坪纜車（標準車廂），並可8折購買最多3張即日來回纜車門票（標準車廂）。(出發前請留意官網保養日及最新公佈。)

7月生日優惠｜47. 合味道紀念館 生日月到訪可享三重賞 壽星於生日月份蒞臨，即可享優惠價入手生日套票，專屬三大福利：全新「清仔自助打印站」體驗、生日禮物包，以及指定工作坊門票四張。 7月生日優惠｜48. 香港杜莎夫人蠟像館 門票優惠價$160 香港居民在生日當天、生日前三天或生日後三天，可以憑優惠價港幣160元（原價港幣300元）購買入場門票。 7月生日優惠｜49. Neway CEO 2人同行壽星免費 Neway K‑Fun會員在生日月份，壽星和朋友2人同行，壽星即可免費唱K，2人生日，4位顧客可免2位人頭費，如此類推。

7月生日優惠｜50. 山頂Go Museum 二人同行生日免費入場 凡於生日正日購票，二人同行，壽星可免費入場；生日正日前後三天購票，三人同行，壽星可免費入場。 7月生日優惠｜51. 挪亞方舟：會員生日免費入場 同行半價｜門票全年8折 於挪亞方舟成為「挪亞FUN分CLUB」會員，即可享以下生日優惠：會員於生日月份可享免費入場一次；同行其中一位親友可享半價即日門票優惠；於豐盛閣餐廳或挪亞廚莊惠顧滿$300，可享免費1磅生日蛋糕一客。 7月生日優惠｜52. 荔枝角室內競技遊樂場 PowerPlay Arena 免費入場1小時