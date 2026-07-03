暑假好去處｜荷里活廣場打造8,000呎古埃及充氣樂園 8大關卡任玩 低至$61入場

各位家長暑假又有多個帶小朋友「放電」好去處。荷里活廣場今年暑假聯乘本地親子玩樂品牌 StayFun，於7月10日至8月30日推出「埃及尋寶大作戰」，將商場一樓明星廣場打造成全港首個約8,000平方呎室內古埃及主題充氣樂園。場內設有8大充氣遊樂關卡，包括7米高獅身人面像滑梯、巨型金字塔、波波池及障礙賽等，小朋友可化身小小探險家挑戰體能，門票早鳥優惠低至$61。

8大古埃及主題關卡任玩 「埃及尋寶大作戰」以古埃及文明為主題，結合充氣遊樂設施及打卡元素，打造多個適合小朋友跑跳放電的歷險空間。 當中最吸睛的包括高達7米的「獅身人面像殿滑梯」，小朋友需先攀爬至神殿頂部，再沿巨型滑梯一滑而下；「巨型金字塔競技區」則加入中空隧道及投籃遊戲，讓大家穿梭金字塔挑戰身手。 另外，活動亦設有多個互動遊戲，包括「尋寶波波池」、「寶藏投球競技場」、「神秘迷宮陣」、「生命之符幸福波波池」、「貓女神聖峰大挑戰」及「神殿勇者障礙賽」，透過攀爬、平衡、投球及迷宮等不同玩法，讓小朋友盡情放電。





Klook早鳥優惠低至$61 VIC會員可積分換門票 按此購票 活動門票將於7月6日起在Klook獨家發售，7月6日至7月10日推出早鳥優惠，25分鐘門票低至$61。每位18歲以下入場人士更可獲贈古埃及主題紋身貼紙一張。 正價門票則由7月10日起發售，星期一至五收費為25分鐘$68、50分鐘$128；星期六、日及公眾假期分別為25分鐘$88及50分鐘$148。 荷里活廣場VIC會員亦可享額外優惠，由7月3日起可透過指定連結以9折購票，亦可憑積分換領指定場次門票，平日場次45積分起，星期六、日及公眾假期則為60積分。

荷里活廣場 x StayFun 「埃及尋寶大作戰」售票詳情：

限定古埃及主題精品同步登場 除了充氣樂園外，場內亦設期間限定精品專區，推出兩款古埃及主題減壓玩具，每款售價$88。其中一款以法老貓造型設計，另一款則結合貓咪及金字塔元素，金字塔按鈕更可拆下作鍵盤按鍵使用，兼具玩味及實用性，數量有限，售完即止。

兩款古埃及減壓神器獨家發售