暑假好去處｜東薈城打造全球首個躺平鴨小鎮 8大打卡場景/玩互動遊戲贏限定磁石小燈箱

今個暑假又有全新打卡熱點。東薈城名店倉首度聯乘IPX旗下人氣當代藝術IP「SSEBONGRAMA（躺平鴨）」，由7月16日至8月31日打造全球首個「SSEBONGRAMA + Citygate Outlets 躺平一『夏』」主題企劃。商場將化身成充滿療癒氛圍的「SSEBONGRAMA 躺平鴨小鎮」，設有8大主題場景、互動遊戲及期間限定精品店，讓大家跟隨BOORI、COCORI及MONDE一起放慢腳步，享受悠閒夏日。

全球首個「躺平鴨小鎮」登陸東薈城

SSEBONGRAMA憑著慵懶幽默的藝術風格，近年深受全球MZ世代歡迎。今次東薈城名店倉將其作品變成大型沉浸式藝術空間，重現多個經典畫作場景，讓大家走進躺平鴨的世界。

三位角色BOORI、COCORI及MONDE亦會現身商場，其中BOORI懶洋洋卻充滿夢想、COCORI擁有自由靈魂，而MONDE則是每逢假期結束便會出現的「星期一幽靈」，陪伴大家展開一場充滿治癒感的放空之旅。

漫遊8大主題打卡場景

商場將會有8大打卡區，重現SSEBONGRAMA多幅人氣作品，包括地下入口的「MONDE山洞」、二樓中庭的「躺平鴨小鎮沙灘海岸」、「懸崖咖啡室」、「躺平鴨溫馨小屋」、「扮工大樓」及「DUCKING籃球場」等，讓大家猶如置身作品世界之中。