暑假好去處｜東薈城打造全球首個躺平鴨小鎮　8大打卡場景/玩互動遊戲贏限定磁石小燈箱

今個暑假又有全新打卡熱點。東薈城名店倉首度聯乘IPX旗下人氣當代藝術IP「SSEBONGRAMA（躺平鴨）」，由7月16日至8月31日打造全球首個「SSEBONGRAMA + Citygate Outlets 躺平一『夏』」主題企劃。商場將化身成充滿療癒氛圍的「SSEBONGRAMA 躺平鴨小鎮」，設有8大主題場景、互動遊戲及期間限定精品店，讓大家跟隨BOORI、COCORI及MONDE一起放慢腳步，享受悠閒夏日。

全球首個「躺平鴨小鎮」登陸東薈城 SSEBONGRAMA憑著慵懶幽默的藝術風格，近年深受全球MZ世代歡迎。今次東薈城名店倉將其作品變成大型沉浸式藝術空間，重現多個經典畫作場景，讓大家走進躺平鴨的世界。 三位角色BOORI、COCORI及MONDE亦會現身商場，其中BOORI懶洋洋卻充滿夢想、COCORI擁有自由靈魂，而MONDE則是每逢假期結束便會出現的「星期一幽靈」，陪伴大家展開一場充滿治癒感的放空之旅。 漫遊8大主題打卡場景 商場將會有8大打卡區，重現SSEBONGRAMA多幅人氣作品，包括地下入口的「MONDE山洞」、二樓中庭的「躺平鴨小鎮沙灘海岸」、「懸崖咖啡室」、「躺平鴨溫馨小屋」、「扮工大樓」及「DUCKING籃球場」等，讓大家猶如置身作品世界之中。

另外，二樓天橋更打造全球首間「SSEBONG-11」便利店，以及以全新作品《ORICE CREAM》為靈感的期間限定Pop-up Store by LINE FRIENDS，以「Melting is normal」為主題，透過雪糕融化的意象，帶出放鬆自己、享受生活的理念。

挑戰互動遊戲 贏限定磁石小燈箱 除了拍照打卡，大家亦可參加數碼互動遊戲「BOORI西瓜保衛戰」。只要下載TAIKOO+流動應用程式或東薈城名店倉微信小程序，登記成為CLUB CG準會員或出示電子會員卡，即可參與遊戲。 完成挑戰後，可獲贈限定「SSEBONGRAMA + Citygate Outlets SSEBONG-11磁石雙面招牌小燈箱」一個，數量有限，送完即止。

挑戰互動遊戲 贏限定磁石小燈箱

多款香港版產品登陸快閃店 全球首發水果雪條 絕不能錯過！全港首個主題快閃店同步登陸東薈城名店倉，獨家率先發售SSEBONGRAMA香港特別版系列，必食兩款「SSEBONGRAMA ORICE CREAM消暑水果雪條」，讓BOORI造型的芒果味或COCORI造型的西瓜味為各位消暑充電；店內更有多款首次香港登場的官方精品，包括明信片組合、鑰匙圈、文具、毛公仔吊飾到生活用品都一應俱全。



換走限定禮品 全新ORI CREAM系列登場！運用柔和奶油色調配搭夏日配色，靈感源自雪糕融化形態，呈現SSEBONGRAMA BOORI、COCORI及MONDE的日常。每款禮品融入SSEBONGRAMA招牌神態，推出實用滿分的「躺平一夏旅行收納袋」、「躺平一夏磁吸無線行動電源」，以至「融化是常態 BOORI 躺平出走行李箱」。 於2026年7月23日至8月23日期間，凡於指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領SSEBONGRAMA + 東薈城名店倉限定版聯乘禮品及賺取CG Dollars當現金使用。

Y2K風串珠筆工作坊 首度推出「SSEBONGRAMA DIY串珠筆工作坊」，近年大熱的串珠文化，結合SSEBONGRAMA角色設計，打造獨特互動體驗！ CLUB CG會員可憑指定積分或指定即日單一消費換領工作坊體驗一次，從五款角色迷你立體吊飾中挑選心儀款式，再自由配搭多款珠飾元素，柔和糖果色與半透明質感交織，增添層次與玩味，打造滿滿Y2K風格