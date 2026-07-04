中環美食｜實試人氣西班牙餐廳Quiero Más $298歎兩款前菜+主菜+咖啡

夏日炎炎，約好友食開胃的地中海菜最適合不過！小編早前和友人星期五晚上來了位於中環威靈頓街M88大廈頂層的西班牙餐廳Quiero Más，全場坐滿食客十分爆場，預早訂了座8:30pm都不能提早入座，果然相當人氣！

開揚景致食Tapas氣氛一流 餐廳裝置了全落地玻璃窗，中環開揚景致盡收眼簾，坐靠窗口位作打卡背景最佳。最近菜單推出新單點，以西班牙及地中海陽光氣息為靈感，精心設計的Tapas經過重新演繹，帶來新鮮感。當中有用頂級初榨橄欖油及檸檬汁醃製西班牙白鯷魚，配香烤牛油布莉歐多士；香煎伊比利亞火腿配走地雞流心蛋伴以西班牙辣肉腸及煙燻馬鈴薯；花足兩日製作的馬鈴薯千層酥，將薯仔片層層疊壓後冷藏定形，再切成小方塊，炸至金黃酥脆，灑上煙燻紅椒粉。這些Tapas都濃味鹹香。

招牌脆皮乳豬性價比高 小編其他推介還有招牌脆皮乳豬（$188），豬肉經過慢煮手撕，肉質嫩腍；豬皮煎得脆卜卜。主菜乾成熟成M5和牛腹肉(150克$268）火候煎得不俗，外層焦脆內裡腍軟。龍蝦扁麵條（$228）龍蝦鮮甜彈牙，龍蝦汁風味天然不厚膩，自家製Fettuccine很掛汁。這三道菜相當性價比高！

豐盛午餐歎西班牙乳豬+油蒜大蝦 星期一至五午市套餐豐盛而超值，每位$298包括兩款前菜、一道主菜及自選一杯咖啡或茶。前菜可選帶子他他、西班牙油蒜大蝦、煙燻三文魚他他配多士或西班牙黑毛豬配香蒜番茄烤多士。主菜可選西班牙乳豬配青椒及烤薯仔、橄欖油香煎鱈魚配扁豆燉菜或海鮮意粉等，為一天注入力量繼續積極工作。

生日優惠 友人生日來慶祝也不錯！餐廳會為生日之星特別安排甜品上的專屬祝福字句、即影即有紀念照，以及一支自家製的蝶豆花氈酒，給壽星仔女驚喜。優惠數量有限，送完為止。