DREYER'S啟德連續4天免費派雪糕應援鄭秀文 fans買雪糕有機會贏Sammi親筆簽名海報

樂壇天后鄭秀文(Sammi)即將進駐啟德體育園舉行三場《You & Mi 鄭秀文演唱會》，雪糕品牌DREYER’S宣布於7月6至12日期間，在啟德零售館打造期間限定體驗專區。現場除設fans必到朝聖打卡位外，更會一連7天大派福利，包括免費請吃全新口味雪糕脆筒，以及送出獨家應援套裝，fans有機會把 Sammi親筆簽名海報帶回家。

免費品嘗雪糕脆筒

本次DREYER’S夏日應援活動，選址啟德零售館2號館地下，活首階段將於7 月6至9日率先展開，現場特別設立專為Sammi的fans而設的打卡位。樂迷除可以瘋狂打卡外，主辦方更會於現場免費派發雪糕，讓fans第一時間率先品嘗到DREYER’S雪糕脆筒全新口味，一邊品嘗甜蜜滋味，一邊為Sammi熱身應援。