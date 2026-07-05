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生活
出版：2026-Jul-05 14:00
更新：2026-Jul-05 14:00

DREYER'S啟德連續4天免費派雪糕應援鄭秀文 fans買雪糕有機會贏Sammi親筆簽名海報

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DREYER'S於啟德體育園連續4天免費派雪糕，應援鄭秀文開騷。

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樂壇天后鄭秀文(Sammi)即將進駐啟德體育園舉行三場《You & Mi 鄭秀文演唱會》，雪糕品牌DREYER’S宣布於7月6至12日期間，在啟德零售館打造期間限定體驗專區。現場除設fans必到朝聖打卡位外，更會一連7天大派福利，包括免費請吃全新口味雪糕脆筒，以及送出獨家應援套裝，fans有機會把 Sammi親筆簽名海報帶回家。

 

免費品嘗雪糕脆筒

本次DREYER’S夏日應援活動，選址啟德零售館2號館地下，活首階段將於7 月6至9日率先展開，現場特別設立專為Sammi的fans而設的打卡位。樂迷除可以瘋狂打卡外，主辦方更會於現場免費派發雪糕，讓fans第一時間率先品嘗到DREYER’S雪糕脆筒全新口味，一邊品嘗甜蜜滋味，一邊為Sammi熱身應援。

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挑戰夾公仔機贏親筆簽名海報

隨著演唱會開鑼，7月10至12日(星期五至日)期間，福利將會全面升級。樂迷親臨現場即可免費領取DREYER'S x Sammi應援套裝。為了回饋fans，DREYER’S更推出「人人有獎」夾公仔遊戲！活動期間，只需出示於啟德體育園內的7-Eleven便利店或 AEON STYLE購買任何DREYER’S產品的有效電子收據，即可獲得一次挑戰夾公仔機的機會。獎品包括極具收藏價值的Sammi親筆簽名海報，中獎率極高。

所有產品、應援禮品及遊戲獎品均數量有限，送完即止。

 

DREYER‘S期間限定體驗專區詳情：

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第一階段(打卡及免費派雪糕)：

7月6至7日(一至二)12:00 - 15:00

7月8至9日(三至四)12:00 - 18:00

第二階段(打卡、派應援套裝及夾公仔遊戲)：

7月10至12日(五至日)12:00 - 19:00

地點：啟德零售館2號館G樓

查詢：DREYER‘S Hong Kong 

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