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出版：2026-Jul-05 20:00
更新：2026-Jul-05 20:00

5 Seconds of Summer香港巡唱早鳥票平$100 門票/VIP套票福利/公開發售時間表一文睇清

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Hoi C

5 Seconds of Summer香港巡唱早鳥票平$100 門票/VIP套票福利/公開發售時間表一文睇清

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澳洲搖滾樂隊5 Seconds of Summer(5SOS)宣布將重返香港，於1127(星期五)在西九龍AXA Wonderland舉行《Everyone’s A StarWorld Tour》香港站。這是他們繼2016年《Sounds Live Feels Live世界巡迴演唱會》後，時隔10年再度登陸香港舞台，令搖滾樂迷期待不已。

全球唱片銷量1800萬張 演唱會售票600 萬張

全球唱片銷量超過1,800萬張的5SOS，演唱會售票量亦早已突破600萬張。今次他們世巡是為慶祝發行的第6張錄音室專輯《Everyone’s a Star!》。原計劃在亞洲進行有限場次，因樂迷需求踴躍，團員Luke HemmingsMichael CliffordCalum HoodAshton Irwin決定擴大巡演行程，並把香港納入全球巡演其中一站。

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5SOS表示，現場將以高爆發力的舞台設計，呈現新專輯的曲目，包括《NOT OK》、《Boyband》及《Telephone Busy》等，當然巡演亦會演出樂隊多首代表作，如《Youngblood》、《She Looks So Perfect》、《Teeth》及《Amnesia》等，讓不同年代樂迷，都能在同一晚上找到共鳴。

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搖滾區全企位 最低門票$888

5SOS香港show門票標準票價為CAT A $1,188，以及CAT B $988；另有限量早鳥票，CAT A $1,088CAT B $888，先到先得。此外，VIP No.1 Obsession套票為$2,108，包括一張企位門票、騷前 soundcheck入場資格，以及VIP專屬福利。

5SOS香港巡唱早鳥票(Artist Pre-sale)將77(星期二)上午10時在KKTIX發售；78(星期三)上午10時起，於KKTIX公開發售(General On-sale)演唱會門票。樂迷可密切留意KKTIX最新安排，把握購票良機。

5SOSEveryone’s A Star! World Tour》香港站詳情：

日期：20261127(星期五)

時間：晚上8時正

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地點：西九龍AXA Wonderland

票價：CAT A $1,188(早鳥票價$1,088)全企位、CAT B $988(早鳥票價$888)全企位

售票：KKTIX

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《Everyone’s A Star! World Tour》巡演海報。

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