5 Seconds of Summer香港巡唱早鳥票平$100 門票/VIP套票福利/公開發售時間表一文睇清

澳洲搖滾樂隊5 Seconds of Summer(5SOS)宣布將重返香港，於11月27日(星期五)在西九龍AXA Wonderland舉行《Everyone’s A Star！World Tour》香港站。這是他們繼2016年《Sounds Live Feels Live世界巡迴演唱會》後，時隔10年再度登陸香港舞台，令搖滾樂迷期待不已。 全球唱片銷量 1800 萬張 演唱會售票 600 萬張 全球唱片銷量超過1,800萬張的5SOS，演唱會售票量亦早已突破600萬張。今次他們世巡是為慶祝發行的第6張錄音室專輯《Everyone’s a Star!》。原計劃在亞洲進行有限場次，因樂迷需求踴躍，團員Luke Hemmings、Michael Clifford、Calum Hood及Ashton Irwin決定擴大巡演行程，並把香港納入全球巡演其中一站。

5SOS表示，現場將以高爆發力的舞台設計，呈現新專輯的曲目，包括《NOT OK》、《Boyband》及《Telephone Busy》等，當然巡演亦會演出樂隊多首代表作，如《Youngblood》、《She Looks So Perfect》、《Teeth》及《Amnesia》等，讓不同年代樂迷，都能在同一晚上找到共鳴。

搖滾區全企位 最低門票 $888 5SOS香港show門票標準票價為CAT A $1,188，以及CAT B $988；另有限量早鳥票，CAT A $1,088、CAT B $888，先到先得。此外，VIP No.1 Obsession套票為$2,108，包括一張企位門票、騷前 soundcheck入場資格，以及VIP專屬福利。 5SOS香港巡唱早鳥票(Artist Pre-sale)將於7月7日(星期二)上午10時在KKTIX發售；7月8日(星期三)上午10時起，於KKTIX公開發售(General On-sale)演唱會門票。樂迷可密切留意KKTIX最新安排，把握購票良機。 5SOS 《 Everyone’s A Star! World Tour 》香港站詳情： 日期：2026年11月27日(星期五) 時間：晚上8時正

地點：西九龍AXA Wonderland 票價：CAT A $1,188(早鳥票價$1,088)全企位、CAT B $988(早鳥票價$888)全企位 售票：KKTIX