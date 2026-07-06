DONKI分店突發派$20優惠券 買任何產品即送 不設最低消費

荃灣街坊留意， DONKI近日推限時購物優惠！由即日起至8月底，DON DON DONKI荃灣海之戀店推出夏日快閃活動，顧客只要購買任何產品，不設最低消費，即可獲贈一張$20優惠券。優惠券可於下次購物時使用，適用於店內多款商品，包括日本零食、美妝及個人護理產品等，即睇以下詳情。

買任何產品即送$20優惠券

DON DON DONKI（荃灣海之戀店）由2026年7月1日至8月31日推出限時優惠，活動期間顧客於店內購買任何產品，即可免費獲贈一張$20優惠券，全程不設最低消費門檻，無論購買零食、飲品或日用品均可參與。

優惠券下次購物滿$300可使用

派發的$20優惠券可於下次購物時使用，適用日期為2026年7月2日至9月1日。於單一交易消費滿$300，即可使用一張優惠券，適用於店內大部分商品，包括食品、美妝及個人護理用品等。

不過要留意，優惠券僅限DON DON DONKI荃灣海之戀店人工收銀處使用，並不適用於購買現金券、安田精米券、不織布購物袋及其他指定商品，逾期亦會作廢。