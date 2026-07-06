黃金海岸聯乘Mr. Men Little Miss　商場及酒店暑假推限定活動 消費換野餐墊/住宿送獨家禮品

今個暑假，香港黃金海岸聯乘英國經典童書角色Mr. Men Little Miss，於即日起至8月31日推出一系列夏日限定活動。黃金海岸商場打造「夏日開心農莊」，設有6大主題打卡位、開心農墟、西瓜收割體驗及小小農夫活動；香港黃金海岸酒店則推出「Mr. Men Little Miss 夏日童萌遊樂園」住宿計劃，入住可獲贈限定禮品及參與多項親子活動。商場及酒店餐廳同期更推出消費換領限定野餐墊等優惠。

活動期間將舉辦兩場「Mr. Men Little Miss開心農墟」，分別於7月5日及8月2日舉行，搜羅本地有機農場的新鮮蔬果。當日單一消費滿$100，即可換領限定「Mr. Men Little Miss環保袋」一個，數量有限，送完即止。

除了商場中庭的裝置外，大家亦可到1樓海岸農莊參觀有機農作物，感受城市中的田園氛圍。

黃金海岸商場今個暑假化身「夏日開心農莊」，Mr. Men Little Miss多位人氣角色，包括Little Miss Sunshine、Mr. Happy、Mr. Tall、Mr. Strong及Mr. Tickle等，換上小農夫造型亮相，打造6大農莊主題打卡區，讓大小朋友盡情拍照。

另外，商場將於7月12日舉辦「收西瓜・手作樂」，參加者可體驗收割有機西瓜，並親手製作西瓜造型匙扣。S⁺ REWARDS會員只需30積分即可換領活動名額，先到先得。

消費滿指定金額 換領野餐墊及小農夫體驗

除了農莊活動，商場亦推出多項消費獎賞。由即日起至8月31日期間，於黃金海岸商場或香港黃金海岸酒店餐廳以指定電子貨幣即日消費滿$800，即可免費換領限定「Mr. Men Little Miss野餐墊」一張，大家暑假去戶外野餐可以使用。

至於「黃金小小農夫計劃」則設有4節農耕課程，小朋友可親身體驗種植及照顧植物，完成活動後更可帶走親手栽種的盆栽，以及Mr. Men Little Miss貼紙、襟章、環保袋及種植指南等小小農夫套裝。

由7月1日至25日期間，於商場或酒店餐廳即日累積消費滿$1,500，即可換領活動名額一個，名額有限，額滿即止。