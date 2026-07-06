黃金海岸聯乘Mr. Men Little Miss　商場及酒店暑假推限定活動 消費換野餐墊/住宿送獨家禮品

今個暑假，香港黃金海岸聯乘英國經典童書角色Mr. Men Little Miss，於即日起至8月31日推出一系列夏日限定活動。黃金海岸商場打造「夏日開心農莊」，設有6大主題打卡位、開心農墟、西瓜收割體驗及小小農夫活動；香港黃金海岸酒店則推出「Mr. Men Little Miss 夏日童萌遊樂園」住宿計劃，入住可獲贈限定禮品及參與多項親子活動。商場及酒店餐廳同期更推出消費換領限定野餐墊等優惠。
6大Mr. Men Little Miss農莊打卡位登場
黃金海岸商場今個暑假化身「夏日開心農莊」，Mr. Men Little Miss多位人氣角色，包括Little Miss Sunshine、Mr. Happy、Mr. Tall、Mr. Strong及Mr. Tickle等，換上小農夫造型亮相，打造6大農莊主題打卡區，讓大小朋友盡情拍照。
除了商場中庭的裝置外，大家亦可到1樓海岸農莊參觀有機農作物，感受城市中的田園氛圍。
農墟、市集及西瓜收割活動
活動期間將舉辦兩場「Mr. Men Little Miss開心農墟」，分別於7月5日及8月2日舉行，搜羅本地有機農場的新鮮蔬果。當日單一消費滿$100，即可換領限定「Mr. Men Little Miss環保袋」一個，數量有限，送完即止。
另外，商場將於7月12日舉辦「收西瓜・手作樂」，參加者可體驗收割有機西瓜，並親手製作西瓜造型匙扣。S⁺ REWARDS會員只需30積分即可換領活動名額，先到先得。
消費滿指定金額 換領野餐墊及小農夫體驗
除了農莊活動，商場亦推出多項消費獎賞。由即日起至8月31日期間，於黃金海岸商場或香港黃金海岸酒店餐廳以指定電子貨幣即日消費滿$800，即可免費換領限定「Mr. Men Little Miss野餐墊」一張，大家暑假去戶外野餐可以使用。
至於「黃金小小農夫計劃」則設有4節農耕課程，小朋友可親身體驗種植及照顧植物，完成活動後更可帶走親手栽種的盆栽，以及Mr. Men Little Miss貼紙、襟章、環保袋及種植指南等小小農夫套裝。
由7月1日至25日期間，於商場或酒店餐廳即日累積消費滿$1,500，即可換領活動名額一個，名額有限，額滿即止。
酒店推親子住宿計劃 入住送限定浮板
香港黃金海岸酒店同步推出「Mr. Men Little Miss 夏日童萌遊樂園」住宿計劃，由7月1日至8月31日供應。
住宿計劃包括兩位成人及一位小童入住豪華海景客房一晚，並包早餐。入住的小朋友可獲贈限定Mr. Men Little Miss浮板，亦可參與草帽DIY、解碼遊戲及夏日童萌遊戲室等活動，完成指定任務更可獲得限定角色貼紙。此外，酒店亦會送上Mr. Men Little Miss主題杯子蛋糕，為住宿體驗加分。
酒店兩大限定打卡位
酒店大堂設有兩個期間限定打卡區，其中有個高逾2米、由超過150隻Mr. Men Little Miss毛公仔組成的主題打卡牆；另一個打卡位則以歡樂山丘為設計概念，配合立體角色裝置，讓一家大小於暑假留下難忘回憶。
香港黃金海岸商場 聯乘 Mr. Men Little Miss「夏日開心農莊」
巨型「夏日開心農莊」裝置
活動日期：2026年7月1日（星期三）至8月31日（星期一）
活動地點：黃金海岸商場中庭
「Mr. Men Little Miss開心農墟」- Mr. Men Little Miss 環保袋換領詳情
換領日期：2026年7月5日 及8月2日（星期日）
換領方法：於「Mr. Men Little Miss開心農墟」單一消費滿HK$100，憑有效發票即可換領。數量有限，先到先得，換完即止。
活動地點： 黃金海岸商場中庭
「收西瓜 · 手作樂」換領及活動詳情
換領日期：2026年7月1日（星期三）至7月12日（星期日）
換領方法：S⁺ REWARDS會員尊享以30點數，換領「收西瓜 · 手作樂」名額1個。
每個名額可供一名12歲或以下的小童及一名成人陪同入場。數量有限，先到先得，換完即止。
活動日期：2026年7月12日（星期日）
活動地點：黃金海岸商場1/F海岸農莊
「黃金小小農夫計劃」換領及活動詳情
換領日期：2026年7月1日（星期三）至7月25日（星期六）
換領地點：黃金海岸商場1/F 客戶服務中心
活動日期：2026年7月26日、8月2日、8月9日及8月16日（星期日）
活動地點：黃金海岸商場1/F海岸農莊
參加方法：7月1日至25日期間於黃金海岸商場或黃金海岸酒店餐廳，以指定電子貨幣*消費滿HK$1,500^或以上，憑最多4張不同商舖發出之機印發票及其付款存根，即可換領「黃金小小農夫計劃」名額一個。
每個名額可供一名5 - 12歲小童及一名成人陪同入場。數量有限，先到先得，換完即止。
*每次可用最多4張不同商舖發出之機印發票換領禮品。受條款及細則約束，詳情請參閱商場網頁。
^黃金海岸住宅住戶、香港黃金海岸酒店住客、黃金海岸鄉村俱樂部‧遊艇會會員及Sino Club會員：消費滿港幣1,400元或以上可換領「黃金小小農夫計劃」名額一個。每人只可享有此優惠一次。
Mr. Men Little Miss 野餐墊 換領詳情
換領日期： 2026年7月1日（星期三）至8月31日（星期一）
換領方法： 活動期間於黃金海岸商場或香港黃金海岸酒店餐廳，以指定電子貨幣*即日消費滿HK$800^，憑最多2張不同商舖發出之機印發票及其付款存根，即可換領「Mr. Men Little Miss 野餐墊」一張。先到先得，換完即止。
*每次可用最多2張不同商舖發出之機印發票換領禮品。受條款及細則約束，詳情請參閱商場網頁。
^黃金海岸住宅住戶、香港黃金海岸酒店住客、黃金海岸鄉村俱樂部‧遊艇會會員及Sino Club會員：消費滿港幣700元或以上可換領「Mr. Men Little Miss 野餐墊 」一張。每人只可享有此優惠一次。
換領地點： 黃金海岸商場1/F 客戶服務中心
香港黃金海岸酒店 「 Mr. Men Little Miss夏日童萌遊樂園」住宿計劃
活動日期：2026年7月1日（星期三）至8月31日（星期一）
活動地點：香港黃金海岸酒店
收費：每晚由港幣$1,638起
內容：豪華海景客房住宿一晚
自助早餐 (2位成人及1位小童)
獨家Mr. Men Little Miss 浮板乙塊 (按每次入住計)
「 Mr. Men Little Miss 草帽設計坊」乙節 (2位成人及1位小童)
「夏日童萌遊戲室」乙節 (2位成人及1位小童)
「Mr. Men Little Miss 解碼大作戰」乙次
Mr. Men Little Miss 杯子蛋糕乙盒
免費無線上網
免費享用酒店游泳池及健身室
免費享用酒店穿梭巴士服務（需視乎座位供應）
額外小童只須每晚另加港幣$350，即可享住宿計劃包括之各項優惠（Mr. Men Little Miss 杯子蛋糕除外）。