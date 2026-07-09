寵物糖尿病全攻略：症狀、治療與日常管理指南

糖尿病是寵物常見的慢性疾病。若寵物突然出現多飲多尿、食慾改變或體重下降，均可能是警號。糖尿病是因為體內胰島素分泌不足，或身體對胰島素的反應變差，導致血糖持續升高。狗多屬胰島素缺乏型，通常需終身注射胰島素；貓則較常與胰島素阻抗相關，早期積極治療有機會達到緩解（即血糖恢復正常，暫時不需要注射胰島素）。 治療目標 獸醫通常會透過一系列檢查，配合治療與日常管理，穩定血糖水平。治療目標不單是穩定血糖，亦包括改善寵物及主人的生活品質、減少或消除臨床症狀、避免出現低血糖或糖尿病酮酸中毒等併發症，以及維持理想體態。這些目標主要透過注射胰島素、維持理想體重及進行適當的飲食管理。

飲食管理 在營養方面，首先是碳水化合物的控制，透過較低碳水飲食，並優先選擇升糖影響較低的飲食，有助減少餐後血糖急升，讓血糖更穩定。第二是高蛋白，有助維持肌肉量並增加飽足感。第三是體重管理，適當減重可改善胰島素阻抗。另外，適量攝取膳食纖維有助減慢血糖吸收，並增加飽足感，從而減少血糖波動。最後， 維持固定的餵食時間與份量有助配合胰島素作用，提升血糖穩定性。此做法對於有糖尿病的狗隻尤為重要；至於貓，則未必需要如此嚴格的規律。

貓與狗的營養需要有何不同？ 貓與狗在營養需要上略有不同：貓通常建議採用低碳水、適量蛋白，有助血糖控制及維持體重，有部分貓在早期並配合藥物及監測下，可達至糖尿病緩解。狗則一般建議控制碳水化合物的攝取，並搭配適量纖維，目的是減少餐後血糖波動及維持適當體重。 主人可以怎樣幫助寵物？ 控制糖尿病往往具有挑戰性，管理上需持續監測作個別調整。評估指標包括體重、臨床症狀，以及血糖數據等。當控制不佳時，徵狀包括：飲水及排尿增加、食慾改變、體重下降、精神變差。因此，主人需要持續觀察上述症狀。在管理過程中，獸醫會提供專業指導與持續監測血糖。然而，成功的長期管理亦有賴主人的積極參與和配合，雙方共同努力，才能更有效地維持寵物的健康與生活質素。

Freestyle libre 傳感器是一種小型可穿戴裝置，可持續測量組織液中的葡萄糖濃度，從而監測患糖尿病動物的血糖變化， 獸醫可能會使用此裝置來進行監測。

香港城市大學臨床動物醫學系臨床助理教授、城大動物醫療中心內科專科獸醫 余子正教授

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