旺角美食｜深水埗明哥新店「北河明哥素食」實試 星期一至五設半價菜式另有點心

長年為長者派發愛心飯盒的深水埗明哥，剛剛選址旺角開設素菜館「北河明哥素食」，星期一至五更提供半價菜式惠及食客，將善念愛心傳遞到旺角區。小編日前自費光顧支持，全場坐滿食客。即睇新店有咩素食！

「把慈悲吃進日常」 明哥扎根深水埗北河，多年行善帶給基層街坊溫暖。開這間素食館不忘初心，繼續堅持良心經營，透過素食傳善，延續溫暖人情味。他深信「素食不只是飲食選擇，更是溫柔善待自身與萬物的生活態度。清淡蔬食舒緩身心，減輕身體負擔。把慈悲吃進日常，讓每一餐都成為溫柔的修行。」

80多款素食 素食館素食選擇不少，逾80多款，不含味精。前菜小食供應意大利黑醋甘薯、金沙杏鮑菇、滋味茄子盒、珊瑚藻黑茄沙律；特色主菜可選潮式羽衣甘籃酪、黑松露醬石榴球、鐵板燒羊肚菌豆腐、紅莓百花盞、泰式明爐魚、避風塘猴頭菇；一系列鍋物有日式咖喱雜菜煲、素羊腩煲配生菜；湯品則有蛋白桂花素翅、酥皮一品金湯；招牌主食包括川式擔擔麵、雪菜素鴨絲炆米、芋泥素扒焗飯、泰式菠蘿炒飯。

平日午市半價精選 難得菜館星期一至五中午11時至3時提供半價素菜之選：星期一黑椒豬扒(原價$88)；星期二南洋咖喱配薄餅(原價$108)；星期三紅燒琵琶豆腐(原價$88)；星期四菠蘿咕嚕肉(原價$98)；星期五三色椒百葉豆腐 (原價$88) 。

實試：炒飯大碟不油膩 港式點心也超過廿款，如素蝦餃、素三菇燒賣、鮮竹素牛肉球、合桃包、眉豆鹹茶果等。小編昨日7月5日星期日下午1時15分惠顧，吃了一碟黑松露牛油果醬炒飯及一客蒸香菇蘿蔔糕。炒飯乾爽不油膩，牛油果不是醬而是切粒，加上粟米、肉豆及提子乾增添咬口感與甜味。黑松露味道自然溫和，帶出蛋炒飯的香味；整碟份量大大份，足3人分享。三件蒸蘿蔔糕面層鋪上香菇片，調味輕手不濃重，迎合長者食客的胃口。如果蘿蔔條再多一點，相信長者會吃得更開懷。可見細心之處是除了煎香菇蘿蔔糕，亦提供蒸蘿蔔糕，能迎合口味偏清淡的客人。