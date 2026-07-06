暑假好去處2026｜盤點25+好去處 遊樂場/商場/展覽/嘉年華（持續更新）

小朋友準備放暑假了！各位家長不妨好好計劃，為孩子打造一個繽紛難忘的假期吧。記者整合多個暑期好去處，即看下文。
暑假好去處2026｜海洋公園
踏入大熊貓生日季，即日起至8月31日期間，海洋公園推出「玩轉夏日大熊貓生日大派對」，打造一系列全新打卡位、美食和精品，包括充滿本地特色的5米高「大熊貓壽桃山」。夏日必玩的夏日水花派對同步回歸，盡情享受玩水的刺激感覺。即日起，合資格入園人士均可參與抽獎，有機會帶走最新推出的最新推出的純電中型7人車，邀請粉絲與大熊貓一起投入歡樂派對中。
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暑假好去處2026｜迪士尼 Pixar Summer Fest
即日起，迪士尼首個「Pixar Summer Fest」登場。樂園不但推出全新「Pixar 好友星空匯演」和「迪士尼朋友畫班見面會」，人氣活動「Pixar 水花大街派對！」更加同步回歸，與粉絲一起創造難忘的Pixar回憶。
另外，樂園推出全新限定的爆谷快閃店，帶來互動夾公仔機和以爆谷桶為設計概念的盲盒公仔等。
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暑假好去處2026｜CHIIKAWA香港特展
全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展將於8月1日至9月6日登陸尖沙咀！今次活動選址尖沙咀K11 MUSEA 及海濱舉行，特展將以「吉伊卡哇：藝術宇宙」為主題，除了特設4大主題區、首次於香港展出逾130幅原畫外，最大亮點絕對是CHIIKAWA主題迴旋木馬，每次遊玩僅設16個座位，門票限量發售，粉絲一定不能錯過！
日期：2026年8月1日（星期六）至9月6日（星期日）
地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱
室內展廳：展覽空間及紀念品商店（ K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle）
戶外展區：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置（ K11 MUSEA地下Promenade）
暑假好去處2026｜海港城 X 反斗奇兵5
海港城變身玩具世界！即日起，《反斗奇兵5》一眾主角登陸海港城，打造「FOREVER TOYS」嘉年華，帶來多個打卡位及限定店。焦點必屬全港唯一的1:1巴斯光年實體戰車和官方限定店，粉絲更可打卡逾2米高胡迪翠絲紅心雕塑，以及4.5米高的巴斯光年裝置。
商場同時加推電影獨家集章活動，入手「《反斗奇兵5》體驗指南」集章活動手冊，並成功收集8個角色印章，即可換領主題自拍小圓鏡盲盒，隨時隨地拍出Y2K風格照片。
暑假好去處2026｜澳門新濠影滙 迪士尼滙聚嘉年華
今個夏天，澳門新濠影滙「迪士尼滙聚嘉年華」延伸至清涼消暑的水上樂園，整個水上樂園化身成充滿歡樂的「迪士尼太空水世界」，4大太空主題迪士尼打卡裝置橫跨室內及戶外園區，為各位送上精彩太空冒險！記得不要錯過新濠影滙內，設有3大迪士尼主題打卡位，更推出各種限定主題美食及周邊精品。
暑假好去處2026｜沙田彭福公園 小馬大本營
馬會於彭福公園設立「小馬大本營」，並推出一系列馬術互動活動，最平只需$50，即可騎馬體驗和馬房參觀等活動，培養小朋友對馬術的興趣。
門票類別：陪同成人、乘騎小馬小童和非乘騎小馬小童，每張門票為$50。
時段：10:00-12:00或14:30-16:30
參加者年齡必須介乎3至14歲，身高必須為100厘米或以上 ，體重必須在70公斤以下。
暑假好去處2026｜書展
今年書展將於7月15日一連七日於會展舉行，並與香港運動消閒博覽及零食世界同期舉辦，合共吸引超過770家展商，帶來超過600項文化活動。書展將會以「文創傳承．旅悅人生」為主題，打造「文化七月．悅讀夏季」，鼓勵讀者透過閱讀了解傳統文化的承傳和創新。
暑假好去處2026｜ M+博物館 《設計啊！感受日常設計之奇妙》展覽
西九文化區 M+博物館的「M+零售」空間推出全新活動《設計啊！感受日常設計之奇妙》。展場內共展出21件別出心裁的作品，均圍繞著10個與我們日常行為息息相關的動詞主題。讓人驚喜的部分，展品在設計時呼應香港獨有的街頭視覺環境與飲食文化。當觀眾看到那些習以為常的物件，被創作人重新解構時，會忍不住像發出「啊！」的一聲驚嘆！
展期：即日起至2027年1月10日
票價：成人門票價格為港幣190元正，特惠門票價格為港幣100元正。6歲或以下小童則免費入場。
暑假好去處2026｜中環新聞博覽館 體驗一日小記者
位於中環必列者士街的香港新聞博覽館，由即日起至9月30日，推出期間限定的「暑期親子導賞團」。在30分鐘的專人粵語導賞中，導賞員會用生動有趣的故事，細數香港新聞發展的歷史。於互動體驗環節，家長與小孩可以走進模擬攝影棚，拍攝專屬「我上頭版」全家福，擁有獨一無二的報紙頭版紀念。小朋友更可以現場發揮創意，參與DIY拼砌馬賽克杯墊工作坊，體驗蓋印特色明信片與各類多媒體互動遊戲，讓學習新聞歷史變得像玩遊戲一樣好玩。
地點：中環必列者士街2號 香港新聞博覽館
時間：星期二至日11:00 - 17:00(逢星期一休館)
收費：2人$288、3人$388、4人$488、5人 $588
暑假好去處2026｜大館 「拍住上」港產片主題展覽
香港電影最迷人的地方之一，是銀幕上總有一對又一對難忘拍檔。他們可以是出生入死的戰友、互相試探的對手，也可以是在亂局中逐漸建立信任的同行者。大館2026年夏季展覽「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」，正是以這份深植於香港文化的「拍住上」精神為主軸，帶觀眾重返多部經典電影的光影世界。
展覽將於6月23日至10月4日在大館舉行，由電影導演陳詠燊策展，香港電影工作者總會協辦。透過沉浸式場景、電影道具復刻及電影人訪談，展覽不只重現經典畫面，更希望讓觀眾看見香港電影人如何在不同年代並肩創作、互相成就。
日期：即日起至10月4日
時間：上午11時至晚上7時
地點：大館01座警察總部大樓LG1樓及LG2樓複式展室
暑假好去處2026｜港鐵旗下商場
港鐵商場今年聯同香港遊樂場協會體育服務部，由7月5日至8月27日推出「港鐵商場Summer Fun」活動，在旗下4個商場設置體能挑戰設施，主打近4米高的流動繩網「歷奇大冒險」及「感統大考驗」互動遊戲區，讓小朋友免費參與之餘，更可在遊戲中訓練身體協調與專注力。
杏花新城「歷奇大冒險」
活動日期：7月5日至7日；7月9日至14日；7月16日至19日（合共13天）；7月8日及7月15日為休息及保養日，不設對外開放。
時間：中午12時正至下午6時正
地點：杏花新城二樓活動平台
綠楊坊「感統大考驗」
日期:7月24日至7月27日
時間：中午12時正至下午6時正
海趣坊「感統大考驗」
日期:8月8日至8月13日
時間：中午12時正至下午6時正
新屯門商場「感統大考驗」
日期:8月22日至8月27日
時間：中午12時正至下午6時正
暑假好去處2026｜銅鑼灣時代廣場 迷你兵團
將於暑假上映的全新電影《迷你兵團與大怪獸》講述征服荷里活的Minions準備拍攝怪物電影。6月26日起，電影中3位新主角占士（James）、阿亨（Henry）與阿德（Ed）將會把片場搬到銅鑼灣，帶領粉絲走進電影世界。
日期︰即日起至8月31日
時間︰上午10時至晚上10時
暑假好去處2026｜荃新天地 戶外水上樂園
荃新天地變身成巨型航海冒險基地，聯乘新加坡人氣親子品牌JUMPTOPIA打造「向偉大航道啟航」夏日樂園，即日起至8月31日，一次過集齊沉浸式漂流解謎、6米高速滑梯、以及全港首個商場戶外水上攻防戰，小朋友由室內訓練基地「練兵」完畢，即可殺入戶外水戰區全力開戰。
暑假好去處2026｜香港車仔展
第六屆展會以「像素」作為年度視覺主題，有多個品牌首次亮相香港車仔展。當中包括人氣拼裝模型品牌Blokees、高端合金模型品牌Almost Real，以及主打1:64遙控車的Greenlight Motion，為展場加入更多互動及動態玩樂元素。本地新銳品牌Works亦會參展，配合經典德國品牌Schuco及Majorette回歸，令展覽陣容更完整。
日期：2026年8月21日至23日（星期五至日）
時間：8月21日 下午2時至晚上8時；8月22日至23日 中午12時至晚上8時
地點：香港灣仔合和酒店16樓Grand Ballroom
暑假好去處2026｜置富Malls
人氣角色褲褲兔（Opanchu Usagi）及首次來港的奶泡恰姆（Npochamu）將現身馬鞍山廣場、置富都會、+WOO嘉湖及置富第一城，打造4大主題打卡場景，同場更設期間限定店發售大量角色精品。
暑假好去處2026｜旺角T.O.P商場 聯乘9GAG搞18周年生日會
今年暑假旺角商場T.O.P將化身「薯仔樂園」。即日起至9月13日，T.O.P聯乘知名迷因平台9GAG舉辦「T.O.P X 9GAG Eighteen蓋地生日會」，以9GAG成立18周年為主題，打造遍布五層商場及天台花園的七大互動展區，除了有近3米高吹氣Potatoz角色、18+屁屁打卡區、迷因主題自拍區及巨型壁畫外，亦設期間限定店發售聯乘服飾及限定精品，讓大家投入一場充滿笑料的迷因派對。
暑假好去處2026｜旺角INCUBASE Arena 超人英雄展
風靡全球的「超人系列（ULTRAMAN）」踏入60周年，7月25日起，《超人英雄展》將會登陸旺角創興廣場INCUBASE Arena。展覽除了破天荒全數集結1966年的初代超人到2026年的最新角色，超人六兄弟更加首次於海外登場。粉絲可親眼觀賞超人英雄60年來變化，感受時代的軌跡。在《超人歐布》中飾演反派角色「撒古拉斯 撒古拉」的青柳尊哉將於7月23日限時現身。
日期：7月25日至9月13日
開放時間：11:00至22:00（最後入場 20:30）
地點：旺角創興廣場地庫 B2 INCUBASE Arena
票價：單人票 $165 / 優惠票 $132
暑假好去處2026｜合和商場 另類寵物世界
灣仔合和商場「另類寵物世界Exotic Pets World」將於7月25日回歸。活動設有4大主題區，帶來多款珍稀的異寵，包括被國際自然保護聯盟 (IUCN) 列為「極危」的小安德烈斯島鬣蜥，以及被形容為「比大熊貓更罕見」的瑤山鱷蜥。訪客除了近距離觀賞動物，更可深入後台，親手為動物備餐和餵飼，培養同理心和愛心。
日期：7月25日至8月18日
時間：中午12時至晚上7時
暑假好去處2026｜YOHO系商場 小麥肌Sanrio characters
Kuromi、My Melody及My Sweet Piano首次以健康小麥肌造型亮相，換上夏日度假服飾，帶大家遊走多個以元朗地標及人氣景點為靈感打造的打卡裝置。除了有逾200款周邊商品的期間限定店，更有三大角色粉絲見面會，以及限定迷你數碼相機盲盒等換領禮品。
日期：7月11日至8月30日
暑假好去處2026｜將軍澳MCP新都城中心 Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園
今個暑假Sanrio人氣角色Cinnamoroll（玉桂狗）與Usahana將進駐將軍澳MCP新都城中心，由7月3日至8月30日期間舉行「Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園」。商場以航空主題打造6大打卡場景，包括全長12米巨型飛機裝置、登機櫃檯、夢幻機艙及駕駛艙等，Cinnamoroll與Usahana更首次分別以機長及空中服務員造型亮相。此外亦有小機師及小空中服務員體驗工作坊，以及期間限定店和消費換領精品活動。
暑假好去處2026｜啟德JOYPOLIS SPORTS
經典人氣角色超音鼠（SONIC）即將踏入35歲生日！全球首個獲得官方授權的「SONIC STADIUM 超音鼠競技場」攜手啟德JOYPOLIS SPORTS HONG KONG打造「最強挑戰者之巔 THE ULTIMATE CHALLENGER」計劃。玩家將會代入6大角色，挑戰專屬關卡路線。樂園同步推出「暑期挑戰者通行證套票」，只需$1991，家長和小朋友即可入場玩足60日，更加附贈2張$100餐廳現金券。
地址: 香港九龍城啟德體育園運動健康中心G樓至4樓
暑假好去處2026｜荷里活廣場 8,000呎古埃及充氣樂園
荷里活廣場今年暑假聯乘本地親子玩樂品牌StayFun，於7月10日至8月30日推出「埃及尋寶大作戰」，將商場一樓明星廣場打造成全港首個約8,000平方呎室內古埃及主題充氣樂園。場內設有8大充氣遊樂關卡，包括7米高獅身人面像滑梯、巨型金字塔、波波池及障礙賽等，小朋友可化身小小探險家挑戰體能。
暑假好去處2026｜東薈城 全球首個躺平鴨小鎮
東薈城名店倉首度聯乘IPX旗下人氣當代藝術IP「SSEBONGRAMA（躺平鴨）」，由7月16日至8月31日打造全球首個「SSEBONGRAMA + Citygate Outlets 躺平一『夏』」主題企劃。商場將化身成充滿療癒氛圍的「SSEBONGRAMA 躺平鴨小鎮」，設有8大主題場景、互動遊戲及期間限定精品店，讓大家跟隨BOORI、COCORI及MONDE一起放慢腳步，享受悠閒夏日。
暑假好去處2026｜挪亞方舟 職感實驗室2.0
香港馬灣公園挪亞方舟將於7月18日起，逢星期六及日推出「職感實驗室 2.0：玩轉暑假」。小朋友可換上6大職業的服裝，包括空中服務員、太空人、牛乳雪糕研發員、消防員、汽車動力守護員和城市建設員，體驗各種任務，包括整雪糕和體驗駕駛飛船，為未來發展做好準備。
活動日期：7月18日至8月30日期間 (逢星期六及日)
時間：上午10時至下午6時
暑假好去處2026｜荃灣D·PARK 全港最大型夏日JOGUMAN活動
7月17日起，JOGUMAN將會登陸D·PARK，帶來全港最大型的夏日療癒島嶼《JOGUMAN meets D·PARK: ISLANDS IN SUMMERTIME 夏日島嶼時光》。5位人氣JOGUMAN將會登場，不但與粉絲打卡合照，更會玩盡3大遊戲攤位。活動同步推出限定店和工作坊，參加者可以親自動手打造行李掛帶和帆布袋，以及入手首次發售的JOGUMAN SOUVENIR系列單品。
暑假好去處2026｜旺角MOKO 夏日餓底茶室
MOKO新世紀廣場由7月17日至8月30日舉行「夏日餓底茶室」，將商場中庭打造成充滿懷舊風情的港式茶樓，設有6大巨大化打卡裝置，包括近3米高巨型凍檸茶、放大逾20倍的巨型蒸籠及復刻點心推車等。
暑假好去處2026｜馬鞍山 MOSTown新港城中心 日本生蠔BB
新港城中心即日起至8月23日，首次聯乘人氣角色Baby Namagaki，打造全港首個Baby Namagaki主題室內沙灘裝置「MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant 沙灘仲夏探索營」。活動佔地約3,000平方呎，設有4大主題打卡區及2大互動玩樂區，更有近千呎室內綠沙海、6.5米高彩虹流水光影塔，以及多達30隻Baby Namagaki及好友以全新夏日造型登場，粉絲絕對不能錯過！