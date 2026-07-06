暑假好去處2026｜盤點25+好去處 遊樂場/商場/展覽/嘉年華（持續更新）

小朋友準備放暑假了！各位家長不妨好好計劃，為孩子打造一個繽紛難忘的假期吧。記者整合多個暑期好去處，即看下文。

暑假好去處 2026 ｜海洋公園 踏入大熊貓生日季，即日起至8月31日期間，海洋公園推出「玩轉夏日大熊貓生日大派對」，打造一系列全新打卡位、美食和精品，包括充滿本地特色的5米高「大熊貓壽桃山」。夏日必玩的夏日水花派對同步回歸，盡情享受玩水的刺激感覺。即日起，合資格入園人士均可參與抽獎，有機會帶走最新推出的最新推出的純電中型7人車，邀請粉絲與大熊貓一起投入歡樂派對中。 立即購票：Klook

暑假好去處 2026 ｜迪士尼 Pixar Summer Fest 即日起，迪士尼首個「Pixar Summer Fest」登場。樂園不但推出全新「Pixar 好友星空匯演」和「迪士尼朋友畫班見面會」，人氣活動「Pixar 水花大街派對！」更加同步回歸，與粉絲一起創造難忘的Pixar回憶。 另外，樂園推出全新限定的爆谷快閃店，帶來互動夾公仔機和以爆谷桶為設計概念的盲盒公仔等。 立即購票： Klook ｜ KKday ｜ Trip.com

暑假好去處 2026 ｜ CHIIKAWA 香港特展 全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展將於8月1日至9月6日登陸尖沙咀！今次活動選址尖沙咀K11 MUSEA 及海濱舉行，特展將以「吉伊卡哇：藝術宇宙」為主題，除了特設4大主題區、首次於香港展出逾130幅原畫外，最大亮點絕對是CHIIKAWA主題迴旋木馬，每次遊玩僅設16個座位，門票限量發售，粉絲一定不能錯過！ 日期：2026年8月1日（星期六）至9月6日（星期日） 地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱 室內展廳：展覽空間及紀念品商店（ K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle）

戶外展區：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置（ K11 MUSEA地下Promenade）

暑假好去處 2026 ｜海港城 X 反斗奇兵 5 海港城變身玩具世界！即日起，《反斗奇兵5》一眾主角登陸海港城，打造「FOREVER TOYS」嘉年華，帶來多個打卡位及限定店。焦點必屬全港唯一的1:1巴斯光年實體戰車和官方限定店，粉絲更可打卡逾2米高胡迪翠絲紅心雕塑，以及4.5米高的巴斯光年裝置。 商場同時加推電影獨家集章活動，入手「《反斗奇兵5》體驗指南」集章活動手冊，並成功收集8個角色印章，即可換領主題自拍小圓鏡盲盒，隨時隨地拍出Y2K風格照片。

暑假好去處 2026 ｜澳門新濠影滙 迪士尼滙聚嘉年華 今個夏天，澳門新濠影滙「迪士尼滙聚嘉年華」延伸至清涼消暑的水上樂園，整個水上樂園化身成充滿歡樂的「迪士尼太空水世界」，4大太空主題迪士尼打卡裝置橫跨室內及戶外園區，為各位送上精彩太空冒險！記得不要錯過新濠影滙內，設有3大迪士尼主題打卡位，更推出各種限定主題美食及周邊精品。

暑假好去處 2026 ｜沙田彭福公園 小馬大本營 馬會於彭福公園設立「小馬大本營」，並推出一系列馬術互動活動，最平只需$50，即可騎馬體驗和馬房參觀等活動，培養小朋友對馬術的興趣。 門票類別：陪同成人、乘騎小馬小童和非乘騎小馬小童，每張門票為$50。 時段：10:00-12:00或14:30-16:30 參加者年齡必須介乎3至14歲，身高必須為100厘米或以上 ，體重必須在70公斤以下。

暑假好去處 2026 ｜書展 今年書展將於7月15日一連七日於會展舉行，並與香港運動消閒博覽及零食世界同期舉辦，合共吸引超過770家展商，帶來超過600項文化活動。書展將會以「文創傳承．旅悅人生」為主題，打造「文化七月．悅讀夏季」，鼓勵讀者透過閱讀了解傳統文化的承傳和創新。

暑假好去處 2026 ｜ M+ 博物館 《設計啊！感受日常設計之奇妙》展覽 西九文化區 M+博物館的「M+零售」空間推出全新活動《設計啊！感受日常設計之奇妙》。展場內共展出21件別出心裁的作品，均圍繞著10個與我們日常行為息息相關的動詞主題。讓人驚喜的部分，展品在設計時呼應香港獨有的街頭視覺環境與飲食文化。當觀眾看到那些習以為常的物件，被創作人重新解構時，會忍不住像發出「啊！」的一聲驚嘆！ 展期：即日起至2027年1月10日 票價：成人門票價格為港幣190元正，特惠門票價格為港幣100元正。6歲或以下小童則免費入場。

暑假好去處 2026 ｜中環新聞博覽館 體驗一日小記者 位於中環必列者士街的香港新聞博覽館，由即日起至9月30日，推出期間限定的「暑期親子導賞團」。在30分鐘的專人粵語導賞中，導賞員會用生動有趣的故事，細數香港新聞發展的歷史。於互動體驗環節，家長與小孩可以走進模擬攝影棚，拍攝專屬「我上頭版」全家福，擁有獨一無二的報紙頭版紀念。小朋友更可以現場發揮創意，參與DIY拼砌馬賽克杯墊工作坊，體驗蓋印特色明信片與各類多媒體互動遊戲，讓學習新聞歷史變得像玩遊戲一樣好玩。

地點：中環必列者士街2號 香港新聞博覽館 時間：星期二至日11:00 - 17:00(逢星期一休館) 收費：2人$288、3人$388、4人$488、5人 $588

暑假好去處 2026 ｜大館 「拍住上」港產片主題展覽 香港電影最迷人的地方之一，是銀幕上總有一對又一對難忘拍檔。他們可以是出生入死的戰友、互相試探的對手，也可以是在亂局中逐漸建立信任的同行者。大館2026年夏季展覽「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」，正是以這份深植於香港文化的「拍住上」精神為主軸，帶觀眾重返多部經典電影的光影世界。 展覽將於6月23日至10月4日在大館舉行，由電影導演陳詠燊策展，香港電影工作者總會協辦。透過沉浸式場景、電影道具復刻及電影人訪談，展覽不只重現經典畫面，更希望讓觀眾看見香港電影人如何在不同年代並肩創作、互相成就。

日期：即日起至10月4日 時間：上午11時至晚上7時 地點：大館01座警察總部大樓LG1樓及LG2樓複式展室

暑假好去處 2026 ｜港鐵旗下商場 港鐵商場今年聯同香港遊樂場協會體育服務部，由7月5日至8月27日推出「港鐵商場Summer Fun」活動，在旗下4個商場設置體能挑戰設施，主打近4米高的流動繩網「歷奇大冒險」及「感統大考驗」互動遊戲區，讓小朋友免費參與之餘，更可在遊戲中訓練身體協調與專注力。 杏花新城「歷奇大冒險」 活動日期：7月5日至7日；7月9日至14日；7月16日至19日（合共13天）；7月8日及7月15日為休息及保養日，不設對外開放。

時間：中午12時正至下午6時正 地點：杏花新城二樓活動平台 綠楊坊「感統大考驗」 日期:7月24日至7月27日 時間：中午12時正至下午6時正 海趣坊「感統大考驗」 日期:8月8日至8月13日 時間：中午12時正至下午6時正 新屯門商場「感統大考驗」 日期:8月22日至8月27日 時間：中午12時正至下午6時正

暑假好去處 2026 ｜銅鑼灣時代廣場 迷你兵團 將於暑假上映的全新電影《迷你兵團與大怪獸》講述征服荷里活的Minions準備拍攝怪物電影。6月26日起，電影中3位新主角占士（James）、阿亨（Henry）與阿德（Ed）將會把片場搬到銅鑼灣，帶領粉絲走進電影世界。 日期︰即日起至8月31日 時間︰上午10時至晚上10時

暑假好去處 2026 ｜荃新天地 戶外水上樂園 荃新天地變身成巨型航海冒險基地，聯乘新加坡人氣親子品牌JUMPTOPIA打造「向偉大航道啟航」夏日樂園，即日起至8月31日，一次過集齊沉浸式漂流解謎、6米高速滑梯、以及全港首個商場戶外水上攻防戰，小朋友由室內訓練基地「練兵」完畢，即可殺入戶外水戰區全力開戰。

暑假好去處 2026 ｜香港車仔展 第六屆展會以「像素」作為年度視覺主題，有多個品牌首次亮相香港車仔展。當中包括人氣拼裝模型品牌Blokees、高端合金模型品牌Almost Real，以及主打1:64遙控車的Greenlight Motion，為展場加入更多互動及動態玩樂元素。本地新銳品牌Works亦會參展，配合經典德國品牌Schuco及Majorette回歸，令展覽陣容更完整。 日期：2026年8月21日至23日（星期五至日） 時間：8月21日 下午2時至晚上8時；8月22日至23日 中午12時至晚上8時 地點：香港灣仔合和酒店16樓Grand Ballroom

暑假好去處 2026 ｜置富 Malls 人氣角色褲褲兔（Opanchu Usagi）及首次來港的奶泡恰姆（Npochamu）將現身馬鞍山廣場、置富都會、+WOO嘉湖及置富第一城，打造4大主題打卡場景，同場更設期間限定店發售大量角色精品。

暑假好去處 2026 ｜旺角 T.O.P 商場 聯乘 9GAG 搞 18 周年生日會 今年暑假旺角商場T.O.P將化身「薯仔樂園」。即日起至9月13日，T.O.P聯乘知名迷因平台9GAG舉辦「T.O.P X 9GAG Eighteen蓋地生日會」，以9GAG成立18周年為主題，打造遍布五層商場及天台花園的七大互動展區，除了有近3米高吹氣Potatoz角色、18+屁屁打卡區、迷因主題自拍區及巨型壁畫外，亦設期間限定店發售聯乘服飾及限定精品，讓大家投入一場充滿笑料的迷因派對。

暑假好去處 2026 ｜旺角 INCUBASE Arena 超人英雄展 風靡全球的「超人系列（ULTRAMAN）」踏入60周年，7月25日起，《超人英雄展》將會登陸旺角創興廣場INCUBASE Arena。展覽除了破天荒全數集結1966年的初代超人到2026年的最新角色，超人六兄弟更加首次於海外登場。粉絲可親眼觀賞超人英雄60年來變化，感受時代的軌跡。在《超人歐布》中飾演反派角色「撒古拉斯 撒古拉」的青柳尊哉將於7月23日限時現身。 日期：7月25日至9月13日 開放時間：11:00至22:00（最後入場 20:30） 地點：旺角創興廣場地庫 B2 INCUBASE Arena

票價：單人票 $165 / 優惠票 $132

暑假好去處 2026 ｜合和商場 另類寵物世界 灣仔合和商場「另類寵物世界Exotic Pets World」將於7月25日回歸。活動設有4大主題區，帶來多款珍稀的異寵，包括被國際自然保護聯盟 (IUCN) 列為「極危」的小安德烈斯島鬣蜥，以及被形容為「比大熊貓更罕見」的瑤山鱷蜥。訪客除了近距離觀賞動物，更可深入後台，親手為動物備餐和餵飼，培養同理心和愛心。 日期：7月25日至8月18日 時間：中午12時至晚上7時

暑假好去處 2026 ｜ YOHO 系商場 小麥肌 Sanrio characters Kuromi、My Melody及My Sweet Piano首次以健康小麥肌造型亮相，換上夏日度假服飾，帶大家遊走多個以元朗地標及人氣景點為靈感打造的打卡裝置。除了有逾200款周邊商品的期間限定店，更有三大角色粉絲見面會，以及限定迷你數碼相機盲盒等換領禮品。 日期：7月11日至8月30日

暑假好去處 2026 ｜將軍澳 MCP 新都城中心 Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園 今個暑假Sanrio人氣角色Cinnamoroll（玉桂狗）與Usahana將進駐將軍澳MCP新都城中心，由7月3日至8月30日期間舉行「Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園」。商場以航空主題打造6大打卡場景，包括全長12米巨型飛機裝置、登機櫃檯、夢幻機艙及駕駛艙等，Cinnamoroll與Usahana更首次分別以機長及空中服務員造型亮相。此外亦有小機師及小空中服務員體驗工作坊，以及期間限定店和消費換領精品活動。

暑假好去處 2026 ｜啟德 JOYPOLIS SPORTS 經典人氣角色超音鼠（SONIC）即將踏入35歲生日！全球首個獲得官方授權的「SONIC STADIUM 超音鼠競技場」攜手啟德JOYPOLIS SPORTS HONG KONG打造「最強挑戰者之巔 THE ULTIMATE CHALLENGER」計劃。玩家將會代入6大角色，挑戰專屬關卡路線。樂園同步推出「暑期挑戰者通行證套票」，只需$1991，家長和小朋友即可入場玩足60日，更加附贈2張$100餐廳現金券。 地址: 香港九龍城啟德體育園運動健康中心G樓至4樓

啟德JOYPOLIS SPORTS HONG KONG打造「最強挑戰者之巔 THE ULTIMATE CHALLENGER」計劃

暑假好去處 2026 ｜荷里活廣場 8,000 呎古埃及充氣樂園 荷里活廣場今年暑假聯乘本地親子玩樂品牌StayFun，於7月10日至8月30日推出「埃及尋寶大作戰」，將商場一樓明星廣場打造成全港首個約8,000平方呎室內古埃及主題充氣樂園。場內設有8大充氣遊樂關卡，包括7米高獅身人面像滑梯、巨型金字塔、波波池及障礙賽等，小朋友可化身小小探險家挑戰體能。

暑假好去處 2026 ｜東薈城 全球首個躺平鴨小鎮 東薈城名店倉首度聯乘IPX旗下人氣當代藝術IP「SSEBONGRAMA（躺平鴨）」，由7月16日至8月31日打造全球首個「SSEBONGRAMA + Citygate Outlets 躺平一『夏』」主題企劃。商場將化身成充滿療癒氛圍的「SSEBONGRAMA 躺平鴨小鎮」，設有8大主題場景、互動遊戲及期間限定精品店，讓大家跟隨BOORI、COCORI及MONDE一起放慢腳步，享受悠閒夏日。

暑假好去處 2026 ｜挪亞方舟 職感實驗室 2.0 香港馬灣公園挪亞方舟將於7月18日起，逢星期六及日推出「職感實驗室 2.0：玩轉暑假」。小朋友可換上6大職業的服裝，包括空中服務員、太空人、牛乳雪糕研發員、消防員、汽車動力守護員和城市建設員，體驗各種任務，包括整雪糕和體驗駕駛飛船，為未來發展做好準備。 活動日期：7月18日至8月30日期間 (逢星期六及日) 時間：上午10時至下午6時

暑假好去處 2026 ｜荃灣 D·PARK 全港最大型夏日 JOGUMAN 活動 7月17日起，JOGUMAN將會登陸D·PARK，帶來全港最大型的夏日療癒島嶼《JOGUMAN meets D·PARK: ISLANDS IN SUMMERTIME 夏日島嶼時光》。5位人氣JOGUMAN將會登場，不但與粉絲打卡合照，更會玩盡3大遊戲攤位。活動同步推出限定店和工作坊，參加者可以親自動手打造行李掛帶和帆布袋，以及入手首次發售的JOGUMAN SOUVENIR系列單品。

暑假好去處 2026 ｜旺角 MOKO 夏日餓底茶室 MOKO新世紀廣場由7月17日至8月30日舉行「夏日餓底茶室」，將商場中庭打造成充滿懷舊風情的港式茶樓，設有6大巨大化打卡裝置，包括近3米高巨型凍檸茶、放大逾20倍的巨型蒸籠及復刻點心推車等。