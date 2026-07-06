暑假好去處2026｜盤點40+好去處 遊樂場/商場/展覽/嘉年華（持續更新）

小朋友準備放暑假了！各位家長不妨好好計劃，為孩子打造一個繽紛難忘的假期吧。記者整合多個暑期好去處，即看下文。

暑假好去處 2026 ｜海洋公園 踏入大熊貓生日季，即日起至8月31日期間，海洋公園推出「玩轉夏日大熊貓生日大派對」，打造一系列全新打卡位、美食和精品，包括充滿本地特色的5米高「大熊貓壽桃山」。夏日必玩的夏日水花派對同步回歸，盡情享受玩水的刺激感覺。即日起，合資格入園人士均可參與抽獎，有機會帶走最新推出的最新推出的純電中型7人車，邀請粉絲與大熊貓一起投入歡樂派對中。 立即購票：Klook

暑假好去處 2026 ｜迪士尼 Pixar Summer Fest 即日起，迪士尼首個「Pixar Summer Fest」登場。樂園不但推出全新「Pixar 好友星空匯演」和「迪士尼朋友畫班見面會」，人氣活動「Pixar 水花大街派對！」更加同步回歸，與粉絲一起創造難忘的Pixar回憶。 另外，樂園推出全新限定的爆谷快閃店，帶來互動夾公仔機和以爆谷桶為設計概念的盲盒公仔等。 立即購票： Klook ｜ KKday ｜ Trip.com

暑假好去處 2026 ｜ CHIIKAWA 香港特展 全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展將於8月1日至9月6日登陸尖沙咀！今次活動選址尖沙咀K11 MUSEA 及海濱舉行，特展將以「吉伊卡哇：藝術宇宙」為主題，除了特設4大主題區、首次於香港展出逾130幅原畫外，最大亮點絕對是CHIIKAWA主題迴旋木馬，每次遊玩僅設16個座位，門票限量發售，粉絲一定不能錯過！ 日期：2026年8月1日（星期六）至9月6日（星期日） 地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱 室內展廳：展覽空間及紀念品商店（ K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle）

戶外展區：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置（ K11 MUSEA地下Promenade）

暑假好去處 2026 ｜海港城 X 反斗奇兵 5 海港城變身玩具世界！即日起，《反斗奇兵5》一眾主角登陸海港城，打造「FOREVER TOYS」嘉年華，帶來多個打卡位及限定店。焦點必屬全港唯一的1:1巴斯光年實體戰車和官方限定店，粉絲更可打卡逾2米高胡迪翠絲紅心雕塑，以及4.5米高的巴斯光年裝置。 商場同時加推電影獨家集章活動，入手「《反斗奇兵5》體驗指南」集章活動手冊，並成功收集8個角色印章，即可換領主題自拍小圓鏡盲盒，隨時隨地拍出Y2K風格照片。

暑假好去處 2026 ｜澳門新濠影滙 迪士尼滙聚嘉年華 今個夏天，澳門新濠影滙「迪士尼滙聚嘉年華」延伸至清涼消暑的水上樂園，整個水上樂園化身成充滿歡樂的「迪士尼太空水世界」，4大太空主題迪士尼打卡裝置橫跨室內及戶外園區，為各位送上精彩太空冒險！記得不要錯過新濠影滙內，設有3大迪士尼主題打卡位，更推出各種限定主題美食及周邊精品。

暑假好去處 2026 ｜沙田彭福公園 小馬大本營 馬會於彭福公園設立「小馬大本營」，並推出一系列馬術互動活動，最平只需$50，即可騎馬體驗和馬房參觀等活動，培養小朋友對馬術的興趣。 門票類別：陪同成人、乘騎小馬小童和非乘騎小馬小童，每張門票為$50。 時段：10:00-12:00或14:30-16:30 參加者年齡必須介乎3至14歲，身高必須為100厘米或以上 ，體重必須在70公斤以下。

暑假好去處 2026 ｜書展 今年書展將於7月15日一連七日於會展舉行，並與香港運動消閒博覽及零食世界同期舉辦，合共吸引超過770家展商，帶來超過600項文化活動。書展將會以「文創傳承．旅悅人生」為主題，打造「文化七月．悅讀夏季」，鼓勵讀者透過閱讀了解傳統文化的承傳和創新。

暑假好去處 2026 ｜ M+ 博物館 《設計啊！感受日常設計之奇妙》展覽 西九文化區 M+博物館的「M+零售」空間推出全新活動《設計啊！感受日常設計之奇妙》。展場內共展出21件別出心裁的作品，均圍繞著10個與我們日常行為息息相關的動詞主題。讓人驚喜的部分，展品在設計時呼應香港獨有的街頭視覺環境與飲食文化。當觀眾看到那些習以為常的物件，被創作人重新解構時，會忍不住像發出「啊！」的一聲驚嘆！ 展期：即日起至2027年1月10日 票價：成人門票價格為港幣190元正，特惠門票價格為港幣100元正。6歲或以下小童則免費入場。

暑假好去處 2026 ｜中環新聞博覽館 體驗一日小記者 位於中環必列者士街的香港新聞博覽館，由即日起至9月30日，推出期間限定的「暑期親子導賞團」。在30分鐘的專人粵語導賞中，導賞員會用生動有趣的故事，細數香港新聞發展的歷史。於互動體驗環節，家長與小孩可以走進模擬攝影棚，拍攝專屬「我上頭版」全家福，擁有獨一無二的報紙頭版紀念。小朋友更可以現場發揮創意，參與DIY拼砌馬賽克杯墊工作坊，體驗蓋印特色明信片與各類多媒體互動遊戲，讓學習新聞歷史變得像玩遊戲一樣好玩。

地點：中環必列者士街2號 香港新聞博覽館 時間：星期二至日11:00 - 17:00(逢星期一休館) 收費：2人$288、3人$388、4人$488、5人 $588

暑假好去處 2026 ｜大館 「拍住上」港產片主題展覽 香港電影最迷人的地方之一，是銀幕上總有一對又一對難忘拍檔。他們可以是出生入死的戰友、互相試探的對手，也可以是在亂局中逐漸建立信任的同行者。大館2026年夏季展覽「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」，正是以這份深植於香港文化的「拍住上」精神為主軸，帶觀眾重返多部經典電影的光影世界。 展覽將於6月23日至10月4日在大館舉行，由電影導演陳詠燊策展，香港電影工作者總會協辦。透過沉浸式場景、電影道具復刻及電影人訪談，展覽不只重現經典畫面，更希望讓觀眾看見香港電影人如何在不同年代並肩創作、互相成就。

日期：即日起至10月4日 時間：上午11時至晚上7時 地點：大館01座警察總部大樓LG1樓及LG2樓複式展室

暑假好去處 2026 ｜港鐵旗下商場 港鐵商場今年聯同香港遊樂場協會體育服務部，由7月5日至8月27日推出「港鐵商場Summer Fun」活動，在旗下4個商場設置體能挑戰設施，主打近4米高的流動繩網「歷奇大冒險」及「感統大考驗」互動遊戲區，讓小朋友免費參與之餘，更可在遊戲中訓練身體協調與專注力。 杏花新城「歷奇大冒險」 活動日期：7月5日至7日；7月9日至14日；7月16日至19日（合共13天）；7月8日及7月15日為休息及保養日，不設對外開放。

時間：中午12時正至下午6時正 地點：杏花新城二樓活動平台 綠楊坊「感統大考驗」 日期:7月24日至7月27日 時間：中午12時正至下午6時正 海趣坊「感統大考驗」 日期:8月8日至8月13日 時間：中午12時正至下午6時正 新屯門商場「感統大考驗」 日期:8月22日至8月27日 時間：中午12時正至下午6時正

暑假好去處 2026 ｜銅鑼灣時代廣場 迷你兵團 將於暑假上映的全新電影《迷你兵團與大怪獸》講述征服荷里活的Minions準備拍攝怪物電影。6月26日起，電影中3位新主角占士（James）、阿亨（Henry）與阿德（Ed）將會把片場搬到銅鑼灣，帶領粉絲走進電影世界。 日期︰即日起至8月31日 時間︰上午10時至晚上10時

暑假好去處 2026 ｜荃新天地 戶外水上樂園 荃新天地變身成巨型航海冒險基地，聯乘新加坡人氣親子品牌JUMPTOPIA打造「向偉大航道啟航」夏日樂園，即日起至8月31日，一次過集齊沉浸式漂流解謎、6米高速滑梯、以及全港首個商場戶外水上攻防戰，小朋友由室內訓練基地「練兵」完畢，即可殺入戶外水戰區全力開戰。

暑假好去處 2026 ｜香港車仔展 第六屆展會以「像素」作為年度視覺主題，有多個品牌首次亮相香港車仔展。當中包括人氣拼裝模型品牌Blokees、高端合金模型品牌Almost Real，以及主打1:64遙控車的Greenlight Motion，為展場加入更多互動及動態玩樂元素。本地新銳品牌Works亦會參展，配合經典德國品牌Schuco及Majorette回歸，令展覽陣容更完整。 日期：2026年8月21日至23日（星期五至日） 時間：8月21日 下午2時至晚上8時；8月22日至23日 中午12時至晚上8時 地點：香港灣仔合和酒店16樓Grand Ballroom

暑假好去處 2026 ｜置富 Malls 人氣角色褲褲兔（Opanchu Usagi）及首次來港的奶泡恰姆（Npochamu）將現身馬鞍山廣場、置富都會、+WOO嘉湖及置富第一城，打造4大主題打卡場景，同場更設期間限定店發售大量角色精品。

暑假好去處 2026 ｜旺角 T.O.P 商場 聯乘 9GAG 搞 18 周年生日會 今年暑假旺角商場T.O.P將化身「薯仔樂園」。即日起至9月13日，T.O.P聯乘知名迷因平台9GAG舉辦「T.O.P X 9GAG Eighteen蓋地生日會」，以9GAG成立18周年為主題，打造遍布五層商場及天台花園的七大互動展區，除了有近3米高吹氣Potatoz角色、18+屁屁打卡區、迷因主題自拍區及巨型壁畫外，亦設期間限定店發售聯乘服飾及限定精品，讓大家投入一場充滿笑料的迷因派對。

暑假好去處 2026 ｜旺角 INCUBASE Arena 超人英雄展 風靡全球的「超人系列（ULTRAMAN）」踏入60周年，7月25日起，《超人英雄展》將會登陸旺角創興廣場INCUBASE Arena。展覽除了破天荒全數集結1966年的初代超人到2026年的最新角色，超人六兄弟更加首次於海外登場。粉絲可親眼觀賞超人英雄60年來變化，感受時代的軌跡。在《超人歐布》中飾演反派角色「撒古拉斯 撒古拉」的青柳尊哉將於7月23日限時現身。 日期：7月25日至9月13日 開放時間：11:00至22:00（最後入場 20:30） 地點：旺角創興廣場地庫 B2 INCUBASE Arena

票價：單人票 $165 / 優惠票 $132

暑假好去處 2026 ｜合和商場 另類寵物世界 灣仔合和商場「另類寵物世界Exotic Pets World」將於7月25日回歸。活動設有4大主題區，帶來多款珍稀的異寵，包括被國際自然保護聯盟 (IUCN) 列為「極危」的小安德烈斯島鬣蜥，以及被形容為「比大熊貓更罕見」的瑤山鱷蜥。訪客除了近距離觀賞動物，更可深入後台，親手為動物備餐和餵飼，培養同理心和愛心。 日期：7月25日至8月18日 時間：中午12時至晚上7時

暑假好去處 2026 ｜ YOHO 系商場 小麥肌 Sanrio characters Kuromi、My Melody及My Sweet Piano首次以健康小麥肌造型亮相，換上夏日度假服飾，帶大家遊走多個以元朗地標及人氣景點為靈感打造的打卡裝置。除了有逾200款周邊商品的期間限定店，更有三大角色粉絲見面會，以及限定迷你數碼相機盲盒等換領禮品。 日期：7月11日至8月30日

暑假好去處 2026 ｜將軍澳 MCP 新都城中心 Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園 今個暑假Sanrio人氣角色Cinnamoroll（玉桂狗）與Usahana將進駐將軍澳MCP新都城中心，由7月3日至8月30日期間舉行「Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園」。商場以航空主題打造6大打卡場景，包括全長12米巨型飛機裝置、登機櫃檯、夢幻機艙及駕駛艙等，Cinnamoroll與Usahana更首次分別以機長及空中服務員造型亮相。此外亦有小機師及小空中服務員體驗工作坊，以及期間限定店和消費換領精品活動。

暑假好去處 2026 ｜啟德 JOYPOLIS SPORTS 經典人氣角色超音鼠（SONIC）即將踏入35歲生日！全球首個獲得官方授權的「SONIC STADIUM 超音鼠競技場」攜手啟德JOYPOLIS SPORTS HONG KONG打造「最強挑戰者之巔 THE ULTIMATE CHALLENGER」計劃。玩家將會代入6大角色，挑戰專屬關卡路線。樂園同步推出「暑期挑戰者通行證套票」，只需$1991，家長和小朋友即可入場玩足60日，更加附贈2張$100餐廳現金券。 地址: 香港九龍城啟德體育園運動健康中心G樓至4樓

啟德JOYPOLIS SPORTS HONG KONG打造「最強挑戰者之巔 THE ULTIMATE CHALLENGER」計劃

暑假好去處 2026 ｜荷里活廣場 8,000 呎古埃及充氣樂園 荷里活廣場今年暑假聯乘本地親子玩樂品牌StayFun，於7月10日至8月30日推出「埃及尋寶大作戰」，將商場一樓明星廣場打造成全港首個約8,000平方呎室內古埃及主題充氣樂園。場內設有8大充氣遊樂關卡，包括7米高獅身人面像滑梯、巨型金字塔、波波池及障礙賽等，小朋友可化身小小探險家挑戰體能。

暑假好去處 2026 ｜東薈城名店倉 全球首個躺平鴨小鎮 東薈城名店倉首度聯乘IPX旗下人氣當代藝術IP「SSEBONGRAMA（躺平鴨）」，由7月16日至8月31日打造全球首個「SSEBONGRAMA + Citygate Outlets 躺平一『夏』」主題企劃。商場將化身成充滿療癒氛圍的「SSEBONGRAMA 躺平鴨小鎮」，設有8大主題場景、互動遊戲及期間限定精品店，讓大家跟隨BOORI、COCORI及MONDE一起放慢腳步，享受悠閒夏日。

暑假好去處 2026 ｜挪亞方舟 職感實驗室 2.0 香港馬灣公園挪亞方舟將於7月18日起，逢星期六及日推出「職感實驗室 2.0：玩轉暑假」。小朋友可換上6大職業的服裝，包括空中服務員、太空人、牛乳雪糕研發員、消防員、汽車動力守護員和城市建設員，體驗各種任務，包括整雪糕和體驗駕駛飛船，為未來發展做好準備。 活動日期：7月18日至8月30日期間 (逢星期六及日) 時間：上午10時至下午6時

暑假好去處 2026 ｜荃灣 D·PARK 全港最大型夏日 JOGUMAN 活動 7月17日起，JOGUMAN將會登陸D·PARK，帶來全港最大型的夏日療癒島嶼《JOGUMAN meets D·PARK: ISLANDS IN SUMMERTIME 夏日島嶼時光》。5位人氣JOGUMAN將會登場，不但與粉絲打卡合照，更會玩盡3大遊戲攤位。活動同步推出限定店和工作坊，參加者可以親自動手打造行李掛帶和帆布袋，以及入手首次發售的JOGUMAN SOUVENIR系列單品。

暑假好去處 2026 ｜旺角 MOKO 夏日餓底茶室 MOKO新世紀廣場由7月17日至8月30日舉行「夏日餓底茶室」，將商場中庭打造成充滿懷舊風情的港式茶樓，設有6大巨大化打卡裝置，包括近3米高巨型凍檸茶、放大逾20倍的巨型蒸籠及復刻點心推車等。

暑假好去處 2026 ｜馬鞍山 MOSTown 新港城中心 日本生蠔 BB 新港城中心即日起至8月23日，首次聯乘人氣角色Baby Namagaki，打造全港首個Baby Namagaki主題室內沙灘裝置「MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant 沙灘仲夏探索營」。活動佔地約3,000平方呎，設有4大主題打卡區及2大互動玩樂區，更有近千呎室內綠沙海、6.5米高彩虹流水光影塔，以及多達30隻Baby Namagaki及好友以全新夏日造型登場，粉絲絕對不能錯過！

暑假好去處 2026 ｜海洋公園水上樂園 即日起至8月31日，海洋公園以80年代為主題推出「Beat The Summer 奏夜激玩 ‧ 水上樂園」，並邀請多位人氣DJ帶來多首經典混音廣東歌。園內同時打造多個復古打卡位和多種水上運動，包括水上SUP瑜伽和水上排球等，絕對是大人細路暑假必到之處。

暑假好去處 2026 ｜大埔超級城及元朗廣場 MUZIK TIGER 韓國人氣文創品牌「MUZIK TIGER」將於7月下旬登陸大埔超級城和元朗廣場。活動除了設有多個夢幻甜品主題打卡位，更加設有不同AR數碼互動，帶領大家在日常的疲憊中重新找回生活的小確幸。

暑假好去處 2026 ｜ 香港太空館 各位天文迷注意！香港太空館推出「兒童夏日天文班」。在專人的帶領下，小朋友可認識基本的天文知識、地球的公轉自轉和星座傳說，甚至親手繪畫星圖，了解奇妙的星空世界。

認識星空 日期：8月20及21日 時間：早上10點至中午12點 費用：每位$52（已包括學生優惠） 對象：6至9歲，每節名額80人 地球轉轉轉 日期：8月27及28日 時間：早上10點半至中午12點 費用：每位$39（已包括學生優惠） 對象：6至9歲，每節名額80人 暑假好去處 2026 ｜東港城 大型扭蛋嘉年華 東港城由即日起至9月27日舉行為期3個月的「潮玩夏日祭」，推出三大主題活動，先後帶來大型扭蛋嘉年華、復古市集及動漫玩具展覽，集結近500部扭蛋機、超過50個人氣動漫及卡通IP、Nintendo Switch 2試玩區、Pokémon評分卡展覽等，各位潮玩迷及動漫愛好者不要錯過。

暑假好去處 2026 ｜黃金海岸 今個暑假，香港黃金海岸聯乘英國經典童書角色Mr. Men Little Miss，於即日起至8月31日推出一系列夏日限定活動。黃金海岸商場打造「夏日開心農莊」，設有6大主題打卡位、開心農墟、西瓜收割體驗及小小農夫活動；香港黃金海岸酒店則推出「Mr. Men Little Miss 夏日童萌遊樂園」住宿計劃，入住可獲贈限定禮品及參與多項親子活動。商場及酒店餐廳同期更推出消費換領限定野餐墊等優惠。

暑假好去處2026｜The Twins雙子匯2期三道SNDO 今個夏天，The Twins雙子匯2期三道SNDO聯乘人氣插畫角色Tireless Girl下腰女孩，由7月7日至8月27日舉辦「三道SNDO夏日Chill派對」。設有4米高充氣裝置、「Chill Hea遊樂場」、互動遊戲、限定盲盒及主題精品換購，周末及公眾假期消費滿指定金額更可參與遊戲及換領限定禮品。此外，三道SNDO亦會夥拍潮流音樂品牌SIDEB舉辦三場限定DJ派對，帶來動漫音樂、J-Pop、Western-Pop及Canto-Pop等不同主題演出，配合限定特調及服裝主題活動，為大家打造集打卡、購物、美食及音樂於一身的夏日放鬆體驗。

暑假好去處2026｜Pokemon TCG限定店 席捲全球的Pokémon TCG(寶可夢集換式卡牌遊戲)熱潮蔓延到香港。適逢全新「戰術牌組」將於7月17日正式開賣，黃埔天地已準備好由即日起至8月2日期間，將商場化身為今個夏天最強寶可夢大師訓練場，同場更增設Pokémon TCG期間限定店，勢必成為全港訓練家朝聖熱點！

暑假好去處2026｜ 百佳 英語暑期體驗 想讓小朋友體驗不同職業？不如為他們報名參與職業體驗活動。百佳超級市場旗下品牌FOOD PARC推出「暑期小店長大挑戰2026」，小朋友可在全英環境下，化身超市小店長，體驗理貨和收銀等任務。完成體驗後，參加者更可獲贈證書、專屬名牌和禮券等，留下難忘經驗。

百佳超級市場旗下品牌FOOD PARC推出「暑期小店長大挑戰2026」

暑假好去處2026｜朗豪坊 CHIIKAWA大電影 7月10日至8月31日期間，朗豪坊《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》CHIIKAWA'S ADVENTURE正式現身！朗豪坊將化身「人魚島」，每個角落都充滿神秘氣氛！ 粉絲必到以下5大位置：朗豪坊正門，有「賽蓮」帶領粉絲們深入人魚島，解開重重謎團；4樓通天廣場「營火晚會」，可以乘搭小鴨船登上人魚島，與草裙裝吉伊卡哇及一眾人氣角色打卡拍照，場內更設有多個電影名場面打卡位；4樓通天廣場「CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋」，可以入手與日本同步發售電影限定周邊及逾300款熱賣商品；8樓朗豪坊GALA CINEMA，CHIIKAWA首部動畫大電影《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》將於8月6日正式上映！而12樓將重現吉伊卡哇、小八與兔兔乘著小船進入神秘洞窟場景，在海底下與3米高的賽蓮吹氣裝置及人魚1號、2號見面。

暑假好去處2026｜LEGO 踏入夏日，當然要大玩特玩，與家人好友盡情享受玩樂時光。LEGO分別攜手九巴和沙田新城市廣場打造「Play Mode」活動。粉絲透過7大互動體驗區和由LEGO砌成的互動巴士站，感受LEGO帶來的樂趣，全面開啟玩樂模式。

暑假好去處2026｜天璽·天Mall 愛奇藝原創人氣兒童動畫《小廚喵餐車》（Camem & Bert's Food Truck）將於7月23日至9月6日期間登陸天璽·天Mall。活動設有3大打卡位和互動遊戲，粉絲可與一眾人氣角色留下特別回憶。

暑假好去處2026｜卓爾廣場 即日起至8月9日期間，屯門卓爾廣場首次攜手本地人氣插畫角色「Haru & Furi」(野兔與狐狸)推出「Chill FUN 夏令營」活動，並設有 3.5 米高的立體充氣「露營風」打卡裝置和周末限定的 STEAM 親子工作坊及珍稀甲蟲爬蟲探索體驗，一次過滿足小朋友的玩樂和學習願望。

暑假好去處2026｜新都會廣場 即日起至8月30日，葵芳新都會廣場推出「葵芳夏誌」仲夏企劃，除了集合4大森系打卡位，訪客更可投入多重玩樂派對之中，包括「熱浪！廣東歌派對」、首次登場的「光影盛宴・戶外星空影院」和8月登場的「日落音樂會・甜品市集」，絕對是暑假的悠閒聚腳點。

暑假好去處2026｜Run with Miffy 2026 HK 備受Miffy粉絲期待的全球首個Miffy主題跑即將開跑！賽事設有多種賽制，包括4KM和2KM組別，滿足專業跑手和新手的需求。每位成功報名的跑手更可免費獲贈選手包，內含活動限定主題天藍色T-Shirt、大會號碼布、完賽證書、Miffy主題運動毛巾，以及Miffy帆布袋。成功衝線的選手額外可獲得Miffy造型完賽獎牌，極具收藏價值。 活動將於7月21日起開始接受報名，凡於報名首五日成功報名的參加者，即可額外獲得超萌早鳥限量禮品 「Miffy限定卡套」！

暑假好去處2026｜AIRSIDE AIRSIDE將於7月17至19日以及7月24至26日舉辦「Scoop & Cone: AIRSIDE 夏日Gelato祭」，集齊近20間本地人氣品牌，並帶來超過200款甜品。

暑假好去處2026｜AIRSIDE GATE33藝文館 AIRSIDE GATE33藝文館推出全港首個主題式親子藝術體驗企劃「CREATIVE CHILDREN FESTIVAL 2026」。活動以「好奇想像」、「情緒照顧」、「藝術共創」3大成長要素為主題，專為3至12歲小朋友和家長打造，巨型藍色毛毛怪獸「me仔」將會帶領訪客走訪5大專區。