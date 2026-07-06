熱門搜尋:
2026世界盃 禁煙 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jul-06 14:00
更新：2026-Jul-17 17:35

暑假好去處2026｜盤點40+好去處 遊樂場/商場/展覽/嘉年華（持續更新）

分享：
Joe41
adblk4

小朋友準備放暑假了！各位家長不妨好好計劃，為孩子打造一個繽紛難忘的假期吧。記者整合多個暑期好去處，即看下文。

Imagination Playground 1

小朋友準備放暑假了！各位家長做好準備未？

暑假好去處2026｜海洋公園

踏入大熊貓生日季，即日起至831日期間，海洋公園推出「玩轉夏日大熊貓生日大派對」，打造一系列全新打卡位、美食和精品，包括充滿本地特色的5米高「大熊貓壽桃山」。夏日必玩的夏日水花派對同步回歸，盡情享受玩水的刺激感覺。即日起，合資格入園人士均可參與抽獎，有機會帶走最新推出的最新推出的純電中型7人車，邀請粉絲與大熊貓一起投入歡樂派對中。

立即購票：Klook

Summer Birthday Kv Hoz Aw260608 phase1tc Photo 4 (2) HLK00441 (1) HLK00452 (1)

暑假好去處2026｜迪士尼 Pixar Summer Fest

即日起，迪士尼首個「Pixar Summer Fest」登場。樂園不但推出全新「Pixar 好友星空匯演」和「迪士尼朋友畫班見面會」，人氣活動「Pixar 水花大街派對！」更加同步回歸，與粉絲一起創造難忘的Pixar回憶。

另外，樂園推出全新限定的爆谷快閃店，帶來互動夾公仔機和以爆谷桶為設計概念的盲盒公仔等。

立即購票：KlookKKdayTrip.com

HKDL 2026 Pixar Summer Fest Event Photo 12 (1) HKDL 2026 Pixar Summer Fest Event Photo 09 HKDL 2026 Pixar Summer Fest Event Photo 05 (1) HKDL 2026 Pixar Summer Fest Event Photo 03 HKDL 2026 Pixar Summer Fest Pixar Water Play Street Party! 03 01KTX19FY52042K241JA629KEV 01KTX19G0DRKG7TSFJXNV74QN2 01KTX19FYH0JSP93NY57Q78F08 HKDL 2026 Pixar Summer Fest Popcorn Pop Up Shop 01 HKDL 2026 Pixar Summer Fest Popcorn Pop Up Shop 07 HKDL 2026 Pixar Summer Fest Popcorn Pop Up Shop 02

暑假好去處2026CHIIKAWA香港特展

全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展將於81日至96日登陸尖沙咀！今次活動選址尖沙咀K11 MUSEA 及海濱舉行，特展將以「吉伊卡哇：藝術宇宙」為主題，除了特設4大主題區、首次於香港展出逾130幅原畫外，最大亮點絕對是CHIIKAWA主題迴旋木馬，每次遊玩僅設16個座位，門票限量發售，粉絲一定不能錯過！

日期：202681日（星期六）至96日（星期日） 

地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱 

室內展廳：展覽空間及紀念品商店（ K11 MUSEA 6605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle 

adblk5

戶外展區：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置（ K11 MUSEA地下Promenade

暑假好去處2026｜海港城 X 反斗奇兵5

海港城變身玩具世界！即日起，《反斗奇兵5》一眾主角登陸海港城，打造「FOREVER TOYS」嘉年華，帶來多個打卡位及限定店。焦點必屬全港唯一的1:1巴斯光年實體戰車和官方限定店，粉絲更可打卡逾2米高胡迪翠絲紅心雕塑，以及4.5米高的巴斯光年裝置。 

商場同時加推電影獨家集章活動，入手「《反斗奇兵5》體驗指南」集章活動手冊，並成功收集8個角色印章，即可換領主題自拍小圓鏡盲盒，隨時隨地拍出Y2K風格照片。

adblk6
01KWKGEGM69509Q604WTY3M0DJ 01KWKGMRB8WD5RZT30KGR4BCKV 01KVPSJGS4TBGHAF9Q607N6XBT 01KVPSX57EPFH79MRR65XM2WHA 01KVPT29GPG2ZX2TC4WDQXJEXQ

暑假好去處2026｜澳門新濠影滙 迪士尼滙聚嘉年華 

今個夏天，澳門新濠影滙「迪士尼滙聚嘉年華」延伸至清涼消暑的水上樂園，整個水上樂園化身成充滿歡樂的「迪士尼太空水世界」，4大太空主題迪士尼打卡裝置橫跨室內及戶外園區，為各位送上精彩太空冒險！記得不要錯過新濠影滙內，設有3大迪士尼主題打卡位，更推出各種限定主題美食及周邊精品。

巨型巴斯光年與索克天王 1 唐老鴨太空火箭 01KWC19SJ1G8CW98959V1VHSKN 01KWC19W6XRKES1VA6RE0VS5PZ

暑假好去處2026｜沙田彭福公園 小馬大本營

馬會於彭福公園設立「小馬大本營」，並推出一系列馬術互動活動，最平只需$50，即可騎馬體驗和馬房參觀等活動，培養小朋友對馬術的興趣。

門票類別：陪同成人、乘騎小馬小童和非乘騎小馬小童，每張門票為$50

時段：10:00-12:0014:30-16:30

參加者年齡必須介乎314歲，身高必須為100厘米或以上 ，體重必須在70公斤以下。

01KTNXZH3VVF4A7251T8H725KB 01KTNY3TJXMFBPB1Y6RRZ4AEKY 01KTNY4RNBQ9VPZ6MSHYWAAGFW

暑假好去處2026｜書展

今年書展將於715日一連七日於會展舉行，並與香港運動消閒博覽及零食世界同期舉辦，合共吸引超過770家展商，帶來超過600項文化活動。書展將會以「文創傳承．旅悅人生」為主題，打造「文化七月．悅讀夏季」，鼓勵讀者透過閱讀了解傳統文化的承傳和創新。

01KWBC7S5JGK12YS0FT38660XP

書展將於7月15日一連七日於會展舉行。

暑假好去處2026 M+博物館 《設計啊！感受日常設計之奇妙》展覽

西九文化區 M+博物館的「M+零售」空間推出全新活動《設計啊！感受日常設計之奇妙》。展場內共展出21件別出心裁的作品，均圍繞著10個與我們日常行為息息相關的動詞主題。讓人驚喜的部分，展品在設計時呼應香港獨有的街頭視覺環境與飲食文化。當觀眾看到那些習以為常的物件，被創作人重新解構時，會忍不住像發出「啊！」的一聲驚嘆！

展期：即日起至2027年1月10日

票價：成人門票價格為港幣190元正，特惠門票價格為港幣100元正。6歲或以下小童則免費入場。

adblk7
Design Ah Installation view 4 Flock of Handles 2 Design Ah Installation view 5 Handle the Challenge 2 Dreams of a School Chair 2

暑假好去處2026｜中環新聞博覽館 體驗一日小記者

位於中環必列者士街的香港新聞博覽館，由即日起至930日，推出期間限定的「暑期親子導賞團」。在30分鐘的專人粵語導賞中，導賞員會用生動有趣的故事，細數香港新聞發展的歷史。於互動體驗環節，家長與小孩可以走進模擬攝影棚，拍攝專屬「我上頭版」全家福，擁有獨一無二的報紙頭版紀念。小朋友更可以現場發揮創意，參與DIY拼砌馬賽克杯墊工作坊，體驗蓋印特色明信片與各類多媒體互動遊戲，讓學習新聞歷史變得像玩遊戲一樣好玩。

adblk8

地點：中環必列者士街2 香港新聞博覽館

時間：星期二至日11:00 - 17:00(逢星期一休館)

收費：2$2883$3884$4885 $588

01KVWGRMBYGVM5DY6HMSCAPQD0 01KVWGTFEJ91886X05ZXBX4NK3 01KVWGS8TJSX1FFYECYZRTJZ9W

暑假好去處2026｜大館 「拍住上」港產片主題展覽

香港電影最迷人的地方之一，是銀幕上總有一對又一對難忘拍檔。他們可以是出生入死的戰友、互相試探的對手，也可以是在亂局中逐漸建立信任的同行者。大館2026年夏季展覽「拍住上光影裡並肩馳騁的我們」，正是以這份深植於香港文化的「拍住上」精神為主軸，帶觀眾重返多部經典電影的光影世界。 

展覽將於623日至104日在大館舉行，由電影導演陳詠燊策展，香港電影工作者總會協辦。透過沉浸式場景、電影道具復刻及電影人訪談，展覽不只重現經典畫面，更希望讓觀眾看見香港電影人如何在不同年代並肩創作、互相成就。

adblk9

日期：即日起至104

時間：上午11時至晚上7

地點：大館01座警察總部大樓LG1樓及LG2樓複式展室

01KVW3BNM5WG1TH88MD3SCPHJE 01KVW3BW63E5816Z77KZ0XSG8P 01KVW3BRJKVA89SY385Q6BRH8Q 01KVW3BK16Y0Z9MW7J10KADR1N

暑假好去處2026｜港鐵旗下商場

港鐵商場今年聯同香港遊樂場協會體育服務部，由75日至827日推出「港鐵商場Summer Fun」活動，在旗下4個商場設置體能挑戰設施，主打近4米高的流動繩網「歷奇大冒險」及「感統大考驗」互動遊戲區，讓小朋友免費參與之餘，更可在遊戲中訓練身體協調與專注力。

杏花新城「歷奇大冒險」

活動日期：75日至7日；79日至14日；716日至19日（合共13天）；78日及715日為休息及保養日，不設對外開放。

adblk10

時間：中午12時正至下午6時正

地點：杏花新城二樓活動平台

綠楊坊「感統大考驗」

日期:724日至727

時間：中午12時正至下午6時正

海趣坊「感統大考驗」

日期:88日至813

時間：中午12時正至下午6時正

新屯門商場「感統大考驗」

日期:822日至827

時間：中午12時正至下午6時正

01KVQD3A83733H7Y7JW7G5ADYQ 01KVQD3AFQJ5ABTT8HCCVNT75A 01KVQD8V9Q0RWG3C7ZWK9ZPBRJ

暑假好去處2026｜銅鑼灣時代廣場 迷你兵團

將於暑假上映的全新電影《迷你兵團與大怪獸》講述征服荷里活的Minions準備拍攝怪物電影。626日起，電影中3位新主角占士（James）、阿亨（Henry）與阿德（Ed）將會把片場搬到銅鑼灣，帶領粉絲走進電影世界。

日期︰即日起至831

時間︰上午10時至晚上10

TS Minions&Monsters 46 TS Minions&Monsters 48 TS Minions&Monsters 43 TS Minions&Monsters 47 TS Minions&Monsters 01 TS Minions&Monsters 51 TS Minions&Monsters 50

暑假好去處2026｜荃新天地 戶外水上樂園

荃新天地變身成巨型航海冒險基地，聯乘新加坡人氣親子品牌JUMPTOPIA打造「向偉大航道啟航」夏日樂園，即日起至831日，一次過集齊沉浸式漂流解謎、6米高速滑梯、以及全港首個商場戶外水上攻防戰，小朋友由室內訓練基地「練兵」完畢，即可殺入戶外水戰區全力開戰。

「蘑菇噴泉區」頂部持續灑水形成柔和水幕 全港首個商場「戶外水上攻防戰」1 五角星水輪轉盤2 五角星水輪轉盤1 互動噴水裝置 「風暴水炮」2 Kiztopia Friends航海探險船

暑假好去處2026｜香港車仔展

第六屆展會以「像素」作為年度視覺主題，有多個品牌首次亮相香港車仔展。當中包括人氣拼裝模型品牌Blokees、高端合金模型品牌Almost Real，以及主打1:64遙控車的Greenlight Motion，為展場加入更多互動及動態玩樂元素。本地新銳品牌Works亦會參展，配合經典德國品牌SchucoMajorette回歸，令展覽陣容更完整。

日期：2026821日至23日（星期五至日）

時間：821 下午2時至晚上8時；822日至23 中午12時至晚上8

地點：香港灣仔合和酒店16Grand Ballroom

adblk11
01KTXQ44FSKNKTGWWXYJ5XSFWE 01KTXQ45AKRWVS8CXSZP660EK7 01KTXQ446AWA1G0V2XZNHE6GNQ

暑假好去處2026｜置富Malls

人氣角色褲褲兔（Opanchu Usagi）及首次來港的奶泡恰姆（Npochamu）將現身馬鞍山廣場、置富都會、+WOO嘉湖及置富第一城，打造4大主題打卡場景，同場更設期間限定店發售大量角色精品。

[With Model] 置富第一城－匹克球Release大決鬥 (1) [With Model] 置富都會－仲夏 Relax 沙灘祭 (1) [With Model] 馬鞍山廣場－夢想啟航 Reset 假期 (1) [With Model] +WOO嘉湖－「聲」級 Recharge Party (1)

暑假好去處2026｜旺角T.O.P商場  聯乘9GAG18周年生日會

今年暑假旺角商場T.O.P將化身「薯仔樂園」。即日起至913日，T.O.P聯乘知名迷因平台9GAG舉辦「T.O.P X 9GAG Eighteen蓋地生日會」，以9GAG成立18周年為主題，打造遍布五層商場及天台花園的七大互動展區，除了有近3米高吹氣Potatoz角色、18+屁屁打卡區、迷因主題自拍區及巨型壁畫外，亦設期間限定店發售聯乘服飾及限定精品，讓大家投入一場充滿笑料的迷因派對。

T.O.P與9GAG狂賀成立18周年 攜手呈獻「T.O.P X 9GAG Eighteen蓋地生日會」 (1) 1樓中庭：期間限定店登陸！全新Potatoz系列與GRS聯乘潮物率先登場 (1) 5樓：近3米高吹氣Potz與Pommi登陸空中花園，召喚全港粉絲齊齊參與盛大派對「9GAG十八歳成人禮」薯仔放題派對 (3) 3樓：逾12米9GAG迷因旺角主題壁畫內藏18個爆紅神級網絡迷因等你發掘！獨家Potatoz與9GAG主題人生四格拍貼機，與朋友留下爆笑回憶 (1) 5樓：近3米高吹氣Potz與Pommi登陸空中花園，召喚全港粉絲齊齊參與盛大派對「9GAG十八歳成人禮」薯仔放題派對 (1)

暑假好去處2026｜旺角INCUBASE Arena 超人英雄展

風靡全球的「超人系列（ULTRAMAN）」踏入60周年，725日起，《超人英雄展》將會登陸旺角創興廣場INCUBASE Arena。展覽除了破天荒全數集結1966年的初代超人到2026年的最新角色，超人六兄弟更加首次於海外登場。粉絲可親眼觀賞超人英雄60年來變化，感受時代的軌跡。在《超人歐布》中飾演反派角色「撒古拉斯 撒古拉」的青柳尊哉將於723日限時現身。

日期：725日至913

開放時間：11:0022:00（最後入場 20:30

地點：旺角創興廣場地庫 B2 INCUBASE Arena

adblk12

票價：單人票 $165 / 優惠票 $132

7月25日起《超人英雄展》香港站登陸旺角 INCUBASE Arena 近 30 套特攝珍貴皮套震撼列陣 超人六兄弟經典場景 (4) 7月25日起《超人英雄展》香港站登陸旺角 INCUBASE Arena 近 30 套特攝珍貴皮套震撼列陣 超人六兄弟經典場景 (3) (圖為台灣展覽）《超人英雄展》香港站登陸旺角 INCUBASE Arena (5) (圖為台灣展覽）《超人英雄展》香港站登陸旺角 INCUBASE Arena (6) (圖為台灣展覽）《超人英雄展》香港站登陸旺角 INCUBASE Arena (7)

暑假好去處2026｜合和商場 另類寵物世界

灣仔合和商場「另類寵物世界Exotic Pets World」將於725日回歸。活動設有4大主題區，帶來多款珍稀的異寵，包括被國際自然保護聯盟 (IUCN) 列為「極危」的小安德烈斯島鬣蜥，以及被形容為「比大熊貓更罕見」的瑤山鱷蜥。訪客除了近距離觀賞動物，更可深入後台，親手為動物備餐和餵飼，培養同理心和愛心。

日期：725日至818

時間：中午12時至晚上7

「小小動物學家」暑期課程 (2) (1) 近10款工作坊接連舉行結合教育保育與娛樂元素全方位認識兩棲爬行物種 (1) 四大主題展區呈獻最逼真自然仿棲息地原生生態環境小安德烈斯島鬣蜥、星點龜、墨西哥鈍口螈等逾15種參展物種激罕集結 (3) 合和商場「另類寵物世界Exotic Pets World」7.25載譽回歸 升級打造連續25日沉浸式異寵生態互動學習體驗 (4) (1)

暑假好去處2026YOHO系商場 小麥肌Sanrio characters

KuromiMy MelodyMy Sweet Piano首次以健康小麥肌造型亮相，換上夏日度假服飾，帶大家遊走多個以元朗地標及人氣景點為靈感打造的打卡裝置。除了有逾200款周邊商品的期間限定店，更有三大角色粉絲見面會，以及限定迷你數碼相機盲盒等換領禮品。

日期：711日至830

「My Melody夏日粉甜寫生遊」 「My Melody甜蜜之森向日葵海」 「Kuromi秘境湖畔」 「Kuromi藝術之家」 「Chill夏日雲朵門廊」

暑假好去處2026｜將軍澳MCP新都城中心  Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園

今個暑假Sanrio人氣角色Cinnamoroll（玉桂狗）與Usahana將進駐將軍澳MCP新都城中心，由73日至830日期間舉行「Cinnamoroll & Usahana夢想飛行樂園」。商場以航空主題打造6大打卡場景，包括全長12米巨型飛機裝置、登機櫃檯、夢幻機艙及駕駛艙等，CinnamorollUsahana更首次分別以機長及空中服務員造型亮相。此外亦有小機師及小空中服務員體驗工作坊，以及期間限定店和消費換領精品活動。

天際彩虹拱門 Cinnamoroll Gate 「C」登機櫃檯 Cinnamoroll Gate 「C」登機櫃檯(2) Usahana空姐 Usahana夢幻尊尚機艙(3) 全長12米的巨型飛機造型裝置 夢想航道登機大堂 小機師模擬飛行體驗工作坊 天際航行駕駛艙

暑假好去處2026｜啟德JOYPOLIS SPORTS

經典人氣角色超音鼠（SONIC）即將踏入35歲生日！全球首個獲得官方授權的「SONIC STADIUM 超音鼠競技場」攜手啟德JOYPOLIS SPORTS HONG KONG打造「最強挑戰者之巔 THE ULTIMATE CHALLENGER」計劃。玩家將會代入6大角色，挑戰專屬關卡路線。樂園同步推出「暑期挑戰者通行證套票」，只需$1991，家長和小朋友即可入場玩足60日，更加附贈2$100餐廳現金券。

地址香港九龍城啟德體育園運動健康中心G樓至4

01KVYFJJBCVGD3KJHVA48A0725

啟德JOYPOLIS SPORTS HONG KONG打造「最強挑戰者之巔 THE ULTIMATE CHALLENGER」計劃

暑假好去處2026｜荷里活廣場 8,000呎古埃及充氣樂園

荷里活廣場今年暑假聯乘本地親子玩樂品牌StayFun，於710日至830日推出「埃及尋寶大作戰」，將商場一樓明星廣場打造成全港首個約8,000平方呎室內古埃及主題充氣樂園。場內設有8大充氣遊樂關卡，包括7米高獅身人面像滑梯、巨型金字塔、波波池及障礙賽等，小朋友可化身小小探險家挑戰體能。

荷里活廣場 x StayFun 「埃及尋寶大作戰」 佔地約8,000平方呎的室內古埃及主題巨型充氣樂園 尋寶波波池

暑假好去處2026｜東薈城名店倉 全球首個躺平鴨小鎮

東薈城名店倉首度聯乘IPX旗下人氣當代藝術IPSSEBONGRAMA（躺平鴨）」，由716日至831日打造全球首個「SSEBONGRAMA + Citygate Outlets 躺平一『夏』」主題企劃。商場將化身成充滿療癒氛圍的「SSEBONGRAMA 躺平鴨小鎮」，設有8大主題場景、互動遊戲及期間限定精品店，讓大家跟隨BOORICOCORIMONDE一起放慢腳步，享受悠閒夏日。

01KWKP4T3CYR0660WKAP8WTWMF 01KWKP7Q5CP2R6Q1MJ4H9AAERF

暑假好去處2026｜挪亞方舟 職感實驗室2.0

香港馬灣公園挪亞方舟將於718日起，逢星期六及日推出「職感實驗室 2.0：玩轉暑假」。小朋友可換上6大職業的服裝，包括空中服務員、太空人、牛乳雪糕研發員、消防員、汽車動力守護員和城市建設員，體驗各種任務，包括整雪糕和體驗駕駛飛船，為未來發展做好準備。

活動日期：718日至830日期間 (逢星期六及日)

時間：上午10時至下午6

01KWKPFKZJ07SHAHEHKXVA02K1 01KWKPHMPS5KFBGH0HS3J151WG 01KWKPHMW9TE2BBA3HGBSZGFR3 01KWKPHMG78GH0GBYPJRWAQ0N8

暑假好去處2026｜荃灣D·PARK 全港最大型夏日JOGUMAN活動

717日起，JOGUMAN將會登陸D·PARK，帶來全港最大型的夏日療癒島嶼《JOGUMAN meets D·PARK: ISLANDS IN SUMMERTIME 夏日島嶼時光》。5位人氣JOGUMAN將會登場，不但與粉絲打卡合照，更會玩盡3大遊戲攤位。活動同步推出限定店和工作坊，參加者可以親自動手打造行李掛帶和帆布袋，以及入手首次發售的JOGUMAN SOUVENIR系列單品。

《JOGUMAN meets D·PARK：夏⽇島嶼時光 》 (2) 島嶼2：BRACHIO(芭奇奧)主島 (1) 島嶼3：STEGO(蒔提哥)挑戰者海灣 (1)

暑假好去處2026｜旺角MOKO 夏日餓底茶室

MOKO新世紀廣場由717日至830日舉行「夏日餓底茶室」，將商場中庭打造成充滿懷舊風情的港式茶樓，設有6大巨大化打卡裝置，包括近3米高巨型凍檸茶、放大逾20倍的巨型蒸籠及復刻點心推車等。

01KW9AMHZV9KG1GFZETF7MTGS7 01KW9AMJ341SFPQ7NX6B1ZPF3Q 01KW9AMHRXC55X34A24CS3BCK3

暑假好去處2026｜馬鞍山 MOSTown新港城中心 日本生蠔BB

新港城中心即日起至823日，首次聯乘人氣角色Baby Namagaki，打造全港首個Baby Namagaki主題室內沙灘裝置「MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant 沙灘仲夏探索營」。活動佔地約3,000平方呎，設有4大主題打卡區及2大互動玩樂區，更有近千呎室內綠沙海、6.5米高彩虹流水光影塔，以及多達30Baby Namagaki及好友以全新夏日造型登場，粉絲絕對不能錯過！

01KTBHATB1XTFY4J4TNC24EZ2W 01KTBHAYM72AJHVMG83MGWV332 01KTBHB5VEP9PCWX01B25347D0

暑假好去處2026｜海洋公園水上樂園 

即日起至8月31日，海洋公園以80年代為主題推出「Beat The Summer 奏夜激玩 ‧ 水上樂園」，並邀請多位人氣DJ帶來多首經典混音廣東歌。園內同時打造多個復古打卡位和多種水上運動，包括水上SUP瑜伽和水上排球等，絕對是大人細路暑假必到之處。

CANTON BEATS KV TC Surfing demonstration 1 HOT! Splash Ambassadors Aqua SUP Yoga Retro ‘Bing Teng’ themed corners ‘Drain King’ glow in the dark art gallery Water World Beat The Summer 1 Water World Beat The Summer 3 CANTON BEATS 1 (1) CANTON BEATS KV TimeTable 1 CANTON BEATS KV TimeTable 2 CANTON BEATS 2 Poolside Cheers

暑假好去處2026｜大埔超級城及元朗廣場 MUZIK TIGER

韓國人氣文創品牌「MUZIK TIGER」將於7月下旬登陸大埔超級城和元朗廣場。活動除了設有多個夢幻甜品主題打卡位，更加設有不同AR數碼互動，帶領大家在日常的疲憊中重新找回生活的小確幸。

元朗廣場 ✕ MUZIK TIGER 甜蜜西瓜派對 西瓜造型拍拍機考反應兼痛快解壓 [大相]「大埔超級城 x MUZIK TIGER 盛夏甜運會」及「元朗廣場 x MUZIK TIGER 甜蜜西瓜派對」與眾同樂

暑假好去處2026香港太空館

各位天文迷注意！香港太空館推出「兒童夏日天文班」。在專人的帶領下，小朋友可認識基本的天文知識、地球的公轉自轉和星座傳說，甚至親手繪畫星圖，了解奇妙的星空世界。

736260586 1677034680231446 317958192645640446 n

認識星空

日期：8月20及21日

時間：早上10點至中午12點

費用：每位$52（已包括學生優惠）

對象：6至9歲，每節名額80人

地球轉轉轉

日期：8月27及28日

時間：早上10點半至中午12點

費用：每位$39（已包括學生優惠）

對象：6至9歲，每節名額80人

暑假好去處2026｜東港城 大型扭蛋嘉年華

東港城由即日起至9月27日舉行為期3個月的「潮玩夏日祭」，推出三大主題活動，先後帶來大型扭蛋嘉年華、復古市集及動漫玩具展覽，集結近500部扭蛋機、超過50個人氣動漫及卡通IP、Nintendo Switch 2試玩區、Pokémon評分卡展覽等，各位潮玩迷及動漫愛好者不要錯過。

adblk13
01KWXD6KHY66AW7YRWVVDWGVD8 01KWXD88351BJT2M1AFH0XETPR 01KWXDA1JMTAYCXJZ9EBGM0R7V

暑假好去處2026｜黃金海岸

今個暑假，香港黃金海岸聯乘英國經典童書角色Mr. Men Little Miss，於即日起至8月31日推出一系列夏日限定活動。黃金海岸商場打造「夏日開心農莊」，設有6大主題打卡位、開心農墟、西瓜收割體驗及小小農夫活動；香港黃金海岸酒店則推出「Mr. Men Little Miss 夏日童萌遊樂園」住宿計劃，入住可獲贈限定禮品及參與多項親子活動。商場及酒店餐廳同期更推出消費換領限定野餐墊等優惠。

01KWTTYR68Q07Z3MXBNHT414TJ 01KWTTYRF0CNKKA1X25GBWB2SP 01KWTTYSB0XC7T13AY7E1879C7

暑假好去處2026｜The Twins雙子匯2期三道SNDO

今個夏天，The Twins雙子匯2期三道SNDO聯乘人氣插畫角色Tireless Girl下腰女孩，由7月7日至8月27日舉辦「三道SNDO夏日Chill派對」。設有4米高充氣裝置、「Chill Hea遊樂場」、互動遊戲、限定盲盒及主題精品換購，周末及公眾假期消費滿指定金額更可參與遊戲及換領限定禮品。此外，三道SNDO亦會夥拍潮流音樂品牌SIDEB舉辦三場限定DJ派對，帶來動漫音樂、J-Pop、Western-Pop及Canto-Pop等不同主題演出，配合限定特調及服裝主題活動，為大家打造集打卡、購物、美食及音樂於一身的夏日放鬆體驗。

adblk14
《翻滾》順應重力完美滾走煩心事 「Chur夠未？同下腰女孩Chill一夏！」三道SNDO聯同人氣插畫角色Tireless Girl呈獻「SNDO夏日Chill派對」 (2) 4米高吹氣瑜伽盤膝Tireless Girl現身地下中庭「Chill Hea遊樂場」開展連串運動主題裝置 Tireless Girl初代盲盒登陸SNDO READS

暑假好去處2026｜Pokemon TCG限定店

席捲全球的Pokémon TCG(寶可夢集換式卡牌遊戲)熱潮蔓延到香港。適逢全新「戰術牌組」將於7月17日正式開賣，黃埔天地已準備好由即日起至8月2日期間，將商場化身為今個夏天最強寶可夢大師訓練場，同場更增設Pokémon TCG期間限定店，勢必成為全港訓練家朝聖熱點！

01KX3860HH8T5C6ED5VHMKSN7S 01KX38AV7KTBEJ2HY2AAAV50K4 01KX389HHPYS6ZX28DJ6SYVPXN

暑假好去處2026｜百佳 英語暑期體驗

想讓小朋友體驗不同職業？不如為他們報名參與職業體驗活動。百佳超級市場旗下品牌FOOD PARC推出「暑期小店長大挑戰2026」，小朋友可在全英環境下，化身超市小店長，體驗理貨和收銀等任務。完成體驗後，參加者更可獲贈證書、專屬名牌和禮券等，留下難忘經驗。

01KX2ZTS8RMNZ7TX4D0RKMZ7VG

百佳超級市場旗下品牌FOOD PARC推出「暑期小店長大挑戰2026」

暑假好去處2026｜朗豪坊CHIIKAWA大電影

7月10日至8月31日期間，朗豪坊《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》CHIIKAWA'S ADVENTURE正式現身！朗豪坊將化身「人魚島」，每個角落都充滿神秘氣氛！

粉絲必到以下5大位置：朗豪坊正門，有「賽蓮」帶領粉絲們深入人魚島，解開重重謎團；4樓通天廣場「營火晚會」，可以乘搭小鴨船登上人魚島，與草裙裝吉伊卡哇及一眾人氣角色打卡拍照，場內更設有多個電影名場面打卡位；4樓通天廣場「CHIIKAWA'S ADVENTURE—人魚島土產屋」，可以入手與日本同步發售電影限定周邊及逾300款熱賣商品；8樓朗豪坊GALA CINEMA，CHIIKAWA首部動畫大電影《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》將於8月6日正式上映！而12樓將重現吉伊卡哇、小八與兔兔乘著小船進入神秘洞窟場景，在海底下與3米高的賽蓮吹氣裝置及人魚1號、2號見面。

adblk15
01KW8VTTTZ8JJS3695HFFHN5N6

7月10日至8月31日期間，朗豪坊《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》CHIIKAWA'S ADVENTURE正式現身！

暑假好去處2026｜LEGO

踏入夏日，當然要大玩特玩，與家人好友盡情享受玩樂時光。LEGO分別攜手九巴和沙田新城市廣場打造「Play Mode」活動。粉絲透過7大互動體驗區和由LEGO砌成的互動巴士站，感受LEGO帶來的樂趣，全面開啟玩樂模式。

LEGO香港首次與九巴攜手打造互動LEGO巴士站 沙田新城市廣場「開啟玩樂模式 (Turn Play Mode On)」

暑假好去處2026｜天璽·天Mall

愛奇藝原創人氣兒童動畫《小廚喵餐車》（Camem & Bert's Food Truck）將於7月23日至9月6日期間登陸天璽·天Mall。活動設有3大打卡位和互動遊戲，粉絲可與一眾人氣角色留下特別回憶。

3. Camem 和Bert帶著陽光、海浪、沙灘與繽紛餐車齊齊登陸啟德天璽·天Mall。 6. L2層空中花園特設夏日萌友補給站，森林萌友為您加滿甜蜜能量。 5. G層化身夏日萌友俱樂部，草屋小亭、木系欄杆、沙灘躺椅、泳圈與沙灘球拼湊出滿滿假日鬆弛感。 4. B1層以巨型浪花、模擬衝浪板及巨型屏幕打造「 夏日沙灘互動樂園」，一起衝浪吧！

暑假好去處2026｜卓爾廣場

即日起至8月9日期間，屯門卓爾廣場首次攜手本地人氣插畫角色「Haru & Furi」(野兔與狐狸)推出「Chill FUN 夏令營」活動，並設有 3.5 米高的立體充氣「露營風」打卡裝置和周末限定的 STEAM 親子工作坊及珍稀甲蟲爬蟲探索體驗，一次過滿足小朋友的玩樂和學習願望。

JACK1293 JACK1507 JACK1556

暑假好去處2026｜新都會廣場

即日起至8月30日，葵芳新都會廣場推出「葵芳夏誌」仲夏企劃，除了集合4大森系打卡位，訪客更可投入多重玩樂派對之中，包括「熱浪！廣東歌派對」、首次登場的「光影盛宴・戶外星空影院」和8月登場的「日落音樂會・甜品市集」，絕對是暑假的悠閒聚腳點。

「森動小鎮」Night (1) 「森動小鎮」Night w Model (2) 「森動小鎮」Night w Model (1) 「森動秘路」w Model (2) 「瀑布山澗」w Model (2) 「熱浪！廣東歌派對」(1) 「晨暮‧山谷」w Model Night (2) 「光影盛宴・戶外星空影院」w Model (2) 「森動Day to Night Chill系打卡位」

暑假好去處2026｜Run with Miffy 2026 HK

備受Miffy粉絲期待的全球首個Miffy主題跑即將開跑！賽事設有多種賽制，包括4KM和2KM組別，滿足專業跑手和新手的需求。每位成功報名的跑手更可免費獲贈選手包，內含活動限定主題天藍色T-Shirt、大會號碼布、完賽證書、Miffy主題運動毛巾，以及Miffy帆布袋。成功衝線的選手額外可獲得Miffy造型完賽獎牌，極具收藏價值。

活動將於7月21日起開始接受報名，凡於報名首五日成功報名的參加者，即可額外獲得超萌早鳥限量禮品 「Miffy限定卡套」！

adblk16
「Run with Miffy 2026 HK」強勢登陸科學園 《Run with Miffy 2026 HK》活動詳情 限定天藍色超萌選手包曝光 驚喜加推！門票加購一套三件限定精美周邊！ 7.21搶先報名即獲早鳥「Miffy限定卡套」 「一牌兩用」獎牌變隱藏版吊飾

暑假好去處2026｜AIRSIDE

AIRSIDE將於7月17至19日以及7月24至26日舉辦「Scoop & Cone: AIRSIDE 夏日Gelato祭」，集齊近20間本地人氣品牌，並帶來超過200款甜品。

AIRSIDE 盛夏呈獻「Scoop & Cone 夏日Gelato祭」 (1) 產品圖 2 (1) 焦糖豆腐雪糕馬卡龍 芫茜雪糕糖蔥餅 2 722565798 1602199991913066 6085435529744562858 n

暑假好去處2026｜AIRSIDE GATE33藝文館

AIRSIDE GATE33藝文館推出全港首個主題式親子藝術體驗企劃「CREATIVE CHILDREN FESTIVAL 2026」。活動以「好奇想像」、「情緒照顧」、「藝術共創」3大成長要素為主題，專為3至12歲小朋友和家長打造，巨型藍色毛毛怪獸「me仔」將會帶領訪客走訪5大專區。

GATE33藝文館親子感官探索創作展覽《小怪獸育成計劃》 (2) (1) 第一站：「來為小怪獸梳梳毛」 (2) 第一站：「來為小怪獸梳梳毛」 (1) 第二站：「動手做出你內心中的小怪獸」 第三站：「為小怪獸編織溫柔」 (2) 第三站：「為小怪獸編織溫柔」 (2) 第四站：「小怪獸的理想星球」 (1) (1)

暑假好去處2026｜將軍澳中心

將軍澳中心將於7月25日至8月9日舉辦「夏日卡牌盛典」，雲集日系、歐美及本地原創卡牌，陣容包括比卡超、One Piece海賊王、龍珠、《Riftbound》(《符文戰場：英雄聯盟對戰卡牌》)等極為熱門系列TCG卡牌。

將軍澳中心「夏日卡牌盛典」- 夏日卡牌市集

日期：2026年7月25、26日、8月1、2、8及9日 (星期六及日)

時間：下午1時至晚上8時

卡牌迷大召集！「夏日卡牌盛典」狂熱登陸將軍澳中心 (1) 現場將展示200張精選主題卡牌— 含罕見閃卡、異圖卡及早期絕版卡 (2) 現場將展示200張精選主題卡牌— 含罕見閃卡、異圖卡及早期絕版卡 現場將展示200張精選主題卡牌— 含罕見閃卡、異圖卡及早期絕版卡 (3)

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務