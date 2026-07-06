麥當勞至尊漢堡經典回歸！全新至尊脆雞堡＋巨峰提子波波梳打＋藍莓新地 必搶滑嘟嘟主題商品

麥當勞至尊漢堡即日起經典回歸！麥當勞 App 用戶可以 100 分加 $43優先試食經典「至尊漢堡」及同步推出的全新「至尊脆雞堡」超值套餐，或晚上6時後以150 分加$46 享用「至尊漢堡」或「至尊脆雞堡」加大超值套餐。另外一系列滑嘟嘟紫色主題美食亦限時登場，滑嘟嘟奶昔、全新巨峰提子波波梳打、藍莓新地、香芋批及經典脆薯皇等款款吸引。粉絲更必搶一系列滑嘟嘟潮物，下文即睇介紹！

麥當勞至尊漢堡強勢回歸 麥當勞「至尊漢堡」自 2007年推出後一直是品牌的經典美食，今次「至尊漢堡」強勢回歸，與當年曾擔任代言人的陳奕迅再次合作，喚起大家的集體回憶！「至尊漢堡」套餐優惠價$46 起，以100% 安格斯牛肉為靈魂，肉汁豐盈，配合新鮮生菜、番茄、酸瓜與爽脆洋蔥條，再加上濃厚芝士與招牌「至尊漢堡醬」，足料之餘口感豐富！另外全新「至尊脆雞堡」同步登場，選用特大原塊雞腿肉，即叫即炸至金黃酥脆，外層香脆、內裡嫩滑多汁，配搭同樣的經典配料與靈魂醬汁，令整體層次更為鮮明，為熟悉的味道帶來另一種驚喜演繹，同樣值得一試！

滑嘟嘟紫色主題美食 麥當勞同步推出一系列以滑嘟嘟夢幻紫色為主調的期間限定美食，當中最吸睛的「人氣王滑嘟嘟奶昔」，以酸甜雜莓風味打造清新夏日感覺，配上印有可愛滑嘟嘟圖案的紫色杯身，玩味十足。App 用戶可於 7 月 7 日上午 11 時起，以 100 分加 $1 換購，數量有限，換完即止。甜品同樣精彩，藍莓新地限時登場，香滑雲呢拿雪糕配上清新藍莓醬，果香突出；而經典香芋批亦同步回歸，酥脆外層包裹綿密芋蓉，口感細膩。至於全新推出的巨峰提子波波梳打，將濃郁果香與 Q 彈波波結合，層次更為豐富，清爽之餘亦帶來咀嚼樂趣。顧客更可加 $9.5 升級「大大啖套餐」，一次過享用提子波波梳打配人氣脆薯皇。配合新品登場，麥當勞 App 同步推出多款限時優惠，包括「至尊漢堡」及「至尊脆雞堡」四道菜套餐減 $5、超值套餐減 $3，大家一於把握優惠著數！