暑假自助餐優惠2026｜精選酒店自助餐買一送一/低至65折！川菜/泰式/日式主題

暑假必睇酒店自助餐優惠懶人包！暑假將至，一於去食自助餐好好放鬆。今次為大家盤點港九酒店暑假自助餐優惠，包括九龍香格里拉限時買一送一、8度海逸家庭限定買2送2，以及歷山餐廳DSE考生低至65折，即睇詳情！

人氣自助餐 Food Studio自助午餐75折＋自助晚餐85折 香港萬麗海景酒店人氣自助餐餐廳 Food Studio由即日起至8月31日期間推出「川味辛香盛夏」自助餐，特別與成都瑞吉酒店中菜廚師長王海衛合作，帶來正宗川菜滋味！除了Food Studio必食的海膽魚子醬紫菜塔可、新鮮蒸焗龍蝦及香烤和牛外，今次主題自助餐可謂辣得過癮，菜式包括張飛麻辣牛肉、夫妻肺片、四川回鍋肉、干鍋香辣蝦、四川水煮魚、渝州金椒辣子雞等，齊集麻、辣、鮮、香 風味。甜品更有充滿玩味的「辣椒士多啤梨林明頓蛋糕」及「辣椒朱古力蛋糕」，辣迷必食！



「川味辛香盛夏」自助餐供應期為2026年7月1日至8月31日。經萬麗網上商店預訂，可享自助午餐75折及自助晚餐85折優惠。



•自助午餐（星期一至五）：成人 港幣$428 | 小童（3至11歲）港幣$258

•自助午餐（星期六、日及公眾假期）：成人 港幣$538 | 小童（3至11歲）港幣$328 •自助晚餐（星期一至四）：成人 港幣$848 | 小童（3至11歲）港幣$508 •自助晚餐（星期五至日及公眾假期）：成人 港幣$918 | 小童（3至11歲）港幣$558

歷山餐廳「DSE」考生自助餐65折 歷山餐廳推出「味遊東南亞」自助晚餐，由馬來西亞籍總廚Danny主理，多款東南亞經典以嶄新手法呈現，當中必試三款開胃沙律，包括鮮果羅惹、印尼加多加多及泰式燒牛肉，清新爽口之餘亦層次分明。主打熱葷同樣精彩，亞參燴牛尾、新加坡胡椒炒蟹、越式焗青口、泰式紅咖喱烤鴨及香茅蝦棒等輪番上場，香氣撲鼻，風味濃郁。焦點推介香煎鴨肝伴薄餅配黑醋汁，鹹香與酸甜交錯，驚喜十足；海鮮冬蔭功米粉與越式牛肉湯粉，一辣一清，各具風情。另有新加坡白肉骨茶及羊肚菌花膠響螺燉雞湯，湯底醇厚。海鮮陣容同樣吸引，芝士白汁焗蠔及麵包蟹熱辣供應；冰鎮海鮮如鱈場蟹腳、青口、凍蝦等，更另設刺身專櫃，非常豐富！

凡憑 DSE准考證、成績通知書或成績短訊，即可尊享專屬禮遇： 考生可享自助午餐及晚餐65折優惠，盡情品嚐豐盛美饌；更可獲贈一件精緻蛋糕，為努力成果加冕甜蜜；同時還能於蛋糕上加上專屬祝福字句，送上溫馨祝福。



自助晚餐 - 星期五、六及公眾假期前夕，晚上6時30分至9時30分

網上商店預付7折折實價連原價加一: 成人 $550.40 60歳或以上長者 星期五 $397.60 / 星期六及公眾假期前夕 $454.40 4至11歳小童 $278.40 兩大一小 $1,135.60 (人均$378.5)

九龍香格里拉Café Kool 咖啡廳「夏日東瀛」主題自助餐限時買一送一 九龍香格里拉自助餐Café Kool咖啡廳推出「夏日東瀛」主題自助餐，以居酒屋熱鬧氛圍為靈感，帶來多款日式風味美食，近逾二百款美饌將於午晚市輪流登場！午市主打精緻日式料理，包括刺身壽司拼盤、油甘魚配柚子醋汁及蒜香牛油帶子配三文魚籽等；熟食則有蒲燒鰻魚、阿波尾雞大蔥串及蒜香牛油魷魚香氣四溢。周末更添驚喜，魚子醬蛋沙律三文治、宮崎牛壽喜燒及迷迭香羊架輪番上場，為假日增添儀式感。晚市則升級供應矜貴海陸盛宴，鐵板燒鮑魚、金銀蒜蒸龍蝦及芝士焗蠔香氣撲鼻；銀鱈魚西京燒、軟殼蟹丼及甲羅燒多士展現匠心工藝。肉食之選同樣吸引，花雕醉乳鴿及週末限定宮崎和牛系列，肉質細膩、風味濃郁。另有鵝肝釀百花炸蟹鉗與金湯蟹鉗蒸蛋白，交織中西風味。即日起至7月31日，指定平台預訂更可享買一送一優惠。

自助午餐

周一至周五：每位港幣$498 +10%

周六、周日及公眾假期：每位港幣$558 +10% 自助晚餐

周一至周四：每位港幣$818 +10%

周五至周日及公眾假期：每位港幣$878 +10%

8度海逸酒店 暑假家庭限定買2送2優惠 今個暑假，8度海逸酒店推出暑假家庭限定優惠*「買2送2」！凡 2 位成人惠顧自助晚餐，即享 7 折連同行1位小童 (11歲或以下) 及1位幼童 (5歲或以下) 可享免費用餐！其他精選優惠分別有：嚴選時令海鮮的熱石．海鮮自助晚餐及假日自助午餐高達半價優惠、半自助午餐可享高達68折。 *優惠不可與其他折扣、優惠或優惠券同時使用 #暑假家庭限定優惠期：2026年7月1日至 8月31日 推廣期： 2026年7月1日至9月30日

黃竹坑 I-O-N及觀塘 I-O-N泰式主題自助餐「買2送2」優惠 I-O-N由即日起至 9 月 30 日期間推出泰式主題自助餐，與泰國駐香港總領事館及泰國 Suan Dusit 國際烹飪學院的星級名廚團隊攜手合作，將地道泰式夜市風味完美還原！黃竹坑店以全自助形式呈現，網羅多款層次鮮明的經典泰菜。從酸甜開胃的羅望子汁海蝦球、濃香酥脆的軟殼蟹配黃咖喱，到青檸辣椒魚露蒸龍躉及香葉辣椒炒免治豬肉，辛香與鮮味交錯。平日晚市每位奉送泰式酸辣粉絲蒸扇貝，週末則升級為酸辣蒸琵琶蝦；必食限定明火炮製的「泰式火山排骨」，視覺味覺雙重享受。甜品以創新手法重新演繹傳統風味，冬陰功白朱古力慕絲、斑蘭咖央椰子撻、南瓜鹹蛋黃焗布甸及珍多冰等款款吸引。

觀塘店則以半自助形式登場，無限供應泰式湯品與沙律作序，主菜主打西泰融合。烤澳洲安格斯肉眼配泰式鹹魚賓尼士醬、泰北咖喱麵靈感的大虎蝦椰香意粉，以及鹹香突出的脆烤羊鞍扒，將異國風味巧妙交織。晚市另設街頭小食檔，即席供應沙嗲串燒、泰式魚餅、米餅及香蘭葉雞，配以香濃船麵，還原夜市熱鬧氛圍。甜品方面，新鮮水果配辣椒糖、珍多果凍椰汁西米露及椰香甜點一應俱全；凡六位或以上預訂晚市，更可獲贈芒果糯米飯，為盛宴畫上甜美句號。