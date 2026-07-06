結業潮｜半世紀老字號印尼餐廳1968因經營環境不樂觀離場 第二代店主考慮轉戰台灣

又一間老字號餐廳離場！繼傳承半世紀歷史的峇里堂去年8月因租約問題停業，還有另一家始創於1968年、斷續屹立58載的中環「印尼餐廳1968」悄悄結業，特色地道印尼菜又少一間了，實在可惜！

印尼華人夫婦銅鑼灣起家 印尼餐廳1968起初位於銅鑼灣恩平道，由印尼華人蔣氏夫婦創辦，根據官方社交平台引述為本地第一間正宗印尼菜。到1984年遷往禮頓道，直至千禧年之後，第二代三兄弟（大哥蔣翹帆Hudson、孖生兄弟Alexander及 Alfred）學成歸來，接手經營，將傳統餐廳變身成摩登格調，打破印尼菜老套的印象。直到2011年店舖租金漲高三倍，三兄弟之後轉戰中環Ｌ Place樓上舖，以型格度假風裝潢延續老字號基業。不少藝人如發哥、陳豪都來過捧場！

疫情遇風浪 貴租再打擊 然而疫情期間打擊不少食肆，印尼餐廳1968也是其一。據傳媒報道，餐廳曾經虧損超過七位數。好不容易捱過疫情，後來到2023年再搬遷至中環同區閣麟街地舖(蛇王芬對開)，餐廳作風轉趨懷舊樸實，貫徹提供招牌印尼炒飯配沙嗲串燒及日本太陽蛋、雞肉沙嗲、加多加多沙律，又精心炮製海鮮喇沙，更為年輕客群推出周末brunch任飲體驗。