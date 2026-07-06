熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jul-06 18:37
更新：2026-Jul-06 18:37

結業潮｜半世紀老字號印尼餐廳1968因經營環境不樂觀離場 第二代店主考慮轉戰台灣

分享：
Nose 36

結業潮｜半世紀老字號印尼餐廳1968因經營環境不樂觀離場 第二代店主考慮轉戰台灣

adblk4

又一間老字號餐廳離場！繼傳承半世紀歷史的峇里堂去年8月因租約問題停業，還有另一家始創於1968年、斷續屹立58載的中環「印尼餐廳1968」悄悄結業，特色地道印尼菜又少一間了，實在可惜！

印尼華人夫婦銅鑼灣起家

印尼餐廳1968起初位於銅鑼灣恩平道，由印尼華人蔣氏夫婦創辦，根據官方社交平台引述為本地第一間正宗印尼菜。到1984年遷往禮頓道，直至千禧年之後，第二代三兄弟（大哥蔣翹帆Hudson、孖生兄弟Alexander及 Alfred）學成歸來，接手經營，將傳統餐廳變身成摩登格調，打破印尼菜老套的印象。直到2011年店舖租金漲高三倍，三兄弟之後轉戰中環Ｌ Place樓上舖，以型格度假風裝潢延續老字號基業。不少藝人如發哥、陳豪都來過捧場！

35247736 1982395668472328 5302387802678231040 n 646172595 26499211029697451 1413692617204507024 n 645987385 26500247036260517 7978489567701278885 n 螢幕擷取畫面 2026 07 06 144455

疫情遇風浪 貴租再打擊

然而疫情期間打擊不少食肆，印尼餐廳1968也是其一。據傳媒報道，餐廳曾經虧損超過七位數。好不容易捱過疫情，後來到2023年再搬遷至中環同區閣麟街地舖(蛇王芬對開)，餐廳作風轉趨懷舊樸實，貫徹提供招牌印尼炒飯配沙嗲串燒及日本太陽蛋、雞肉沙嗲、加多加多沙律，又精心炮製海鮮喇沙，更為年輕客群推出周末brunch任飲體驗。

2012年 471855951 18468669400004351 2642686219393052766 n 486556510 1209334631192997 7042004411280102238 n 486606327 1210385601087900 6695932246511852527 n

店主:「對我哋嚟講係一種解脫！」

惟近兩年社交平台沒甚更新資訊，最終無聲無息悄悄結業。記者電話聯絡已移居台灣的店主Hudson了解內情， Hudson表示：「依家嘅環境我哋無法生存，曾經要求業主減租，但係業主卻換上新租戶。我哋都頂咗太耐，或者咁樣對我哋嚟講係一種解脫！相對喺澳門有更好嘅機會發展。」問到會否另覓舖位延續品牌老字號？Hudson透露有意在台灣開舖，一切有待日後落實。

486573809 1211016977691429 1022641985556230321 n 49937641 2303364669708758 354179955464077312 n 471963112 18468953047004351 3759386335741566961 n 466734152 18460471906004351 8955168971630219238 n 466572342 18460257982004351 876564724641630218 n

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務