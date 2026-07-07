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出版：2026-Jul-07 12:00
更新：2026-Jul-07 12:00

Zespri巨型奇異果登陸中環街市 必玩人生四格/DIY燙畫Tote Bag 免費玩遊戲換禮品

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Hoi A

Zespri巨型奇異果登陸中環街市 必玩人生四格/DIY燙畫Tote Bag 免費玩遊戲換禮品

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今個夏天，一隻巨型奇異果將降臨中環鬧市，為全港市民送上消暑正能量。Zespri將在周五(17)開始，於中環街市地下中庭Oasis舉辦限時10天的《Zespri營爆SUMMER FEST》，現場更設有4大活動，適合一家大細以及閨蜜好友，一起「營」住暢玩。

活動現場最吸睛的莫過於20+營養BUDDY巨型裝置，可愛人氣公仔Kiwi Brothers 亦會現身，絕對是不可錯過的打卡熱點。除了拍照留念，市民還可化身營養偵探，在場內展開「小知識集郵賞」，只要搵齊5個打卡點，即能兌換獨家限量禮品。

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此外，場內更設有「營爆人生四格」自拍相機，提供限定相框，讓大家與營養BUDDY合影。如果想留下獨一無二的紀念，就不要錯過「營爆 Tote Bag DIY 工作坊」。可以親自挑選20+種營養BUDDY燙畫，動手製作專屬帆布袋。工作坊於平日及周末均有開放。市民現可點擊官方連結預約入場，率先鎖定限量版Tote Bag

Zespri營爆SUMMER FEST》詳情：

地點：中環街市地下中庭 Oasis

日期：710日至719

Zespri營爆Tote Bag DIY 工作坊開放時間：

周末(71112日、71819)12:00 PM – 6:00 PM

平日(71317) 12:00 PM – 3:00 PM

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