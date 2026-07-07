Zespri巨型奇異果登陸中環街市 必玩人生四格/DIY燙畫Tote Bag 免費玩遊戲換禮品

今個夏天，一隻巨型奇異果將降臨中環鬧市，為全港市民送上消暑正能量。Zespri將在周五(17日)開始，於中環街市地下中庭Oasis舉辦限時10天的《Zespri營爆SUMMER FEST》，現場更設有4大活動，適合一家大細以及閨蜜好友，一起「營」住暢玩。

活動現場最吸睛的莫過於20+營養BUDDY巨型裝置，可愛人氣公仔Kiwi Brothers 亦會現身，絕對是不可錯過的打卡熱點。除了拍照留念，市民還可化身營養偵探，在場內展開「小知識集郵賞」，只要搵齊5個打卡點，即能兌換獨家限量禮品。