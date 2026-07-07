元氣壽司飛澳洲大抽獎 每日送出雙人澳洲來回機票+4晚住宿 一文睇參加方法

今個7月，元氣壽司帶領大家直飛南半球！全新推出「海之月：澳洲鮮味巡禮」期間限定餐目，嚴選來自澳洲塔斯曼尼亞及南澳潔淨海域的頂級可持續海鮮。元氣更為銀會員及尊尚會員帶來驚喜「飛澳洲大抽獎」！每日送出一套價值$22,000的「雙人澳洲之旅大獎」(包含來回機票及四晚酒店住宿)。一邊品嚐優質海鮮，一邊贏走親身飛往澳洲感受大自然魅力的機會，絕對不容錯過！

會員限定「飛澳洲大抽獎」日日派出

想贏取雙人豐富大獎，參加方法非常簡單。由即日起至7月21日期間，元氣銀會員及尊尚會員凡於堂食單次消費每滿$100，當中包括任何「澳洲鮮味巡禮」餐目的食品，即可透過手機應用程式參與抽獎一次。食得愈多，中獎機會愈大，贏走機票連酒店住宿，直飛澳洲！

搜羅塔斯曼尼亞及南澳頂級海鮮陣容

今次餐目集結南澳洲與塔斯曼尼亞「海の幸」，當中有「塔斯曼尼亞大切三文魚」產自純淨冷冽的海域，佐以澳洲原生野生胡椒莓及檸檬橄欖油刁草汁，風味獨特且層次分明；以天然鮮味聞名的「南澳帝皇蝦」，則僅以簡單鹽味提鮮，綻放海洋的極致鮮甜。餐目更引進高級鮑魚品種「澳洲翡翠鮑」，其爽脆細嫩的口感讓人一試難忘。喜愛輕盈口感的食客則不能錯過「南澳針魚」，其油脂分佈平均；而「炙燒南澳皮剝魚配鱈魚肝」則將潔白細緻的皮剝魚肉，搭配濃郁幼滑的鱈魚肝，帶來極具層次的味覺震撼。「極上壽喜燒澳洲和牛配海膽」嚴選頂級穀飼和牛，以細緻油花與濃郁肉香見稱，伴以香甜壽喜燒汁與新鮮馬糞海膽，交織出奢華享受。若想一次嚐盡精華，集合了塔斯曼尼亞三文魚、三文魚腩、清甜翡翠鮑及甘香海膽的「特上澳洲刺身拼盤」，絕對是必點首選。