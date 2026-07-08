燒肉LIKE全新澳洲F1和牛套餐登場 獨家引入日本爆紅調味粉 微辣提味！解鎖燒肉新體驗(有片)

澳洲F1和牛遇上日本神級調味粉，帶來全新燒肉新體驗！「燒肉LIKE」由即日起全線分店推出期間限定的「澳洲和牛肩三角三重套餐」，同時套餐更引入全港獨家的爆紅調味粉「ほりにし調味粉(堀西萬能調味粉)」，完美提昇燒肉風味層次，即睇詳情。

期間限定澳洲和牛肩三角三重套餐 嚴選來自澳洲知名牧場 Jack's Creek 的F1混血和牛肩三角，成長過程中絕無添加荷爾蒙，並經過400至450天的穀物飼養，完美結合日本和牛的細緻油花與黑安格斯牛的濃郁肉味。經過熟成處理後，肉質軟嫩富有彈性，牛味濃郁卻毫不油膩。套餐更同時配搭肉香濃郁的牛板腱以及脂香豐腴的牛五花，只需$102 起就可以一次過歎盡油花、肉味與嚼勁兼備的三重美味體驗。

獨家引入堀西萬能調味粉 燒肉LIKE首度與日本和歌山縣知名戶外用品店Orange合作，成為香港首間獨家引入神級「ほりにし調味粉(堀西萬能調味粉)」的燒肉專用店。這款調味粉近期在港日台掀起熱潮，甚至在Threads上被網民洗版式推介。其採用低鹽配方，以胡椒、大蒜與香草提香，一共多達20種以上的風味層次，更加入法式料理常用的Mirepoix蔬菜粉提鮮，無需飛到日本都能體驗這款殿堂級魔法調味粉的魅力。

澳洲和牛肩三角 × 日本ほりにし調味粉

人氣單品登場 今次餐廳更同步推出多款期間限定的升級優惠與單品。即日起至7月底，顧客惠顧任何套餐只需加$8，即可將白飯升級為人氣「木魚絲紫菜溫泉蛋飯」，體驗流心蛋液與燒肉肉汁交融滋味！另外，產量稀少的隱藏美食「日本雞橫隔膜」登場，經燒烤後外脆內嫩，口感獨特，越嚼越香；再配上清新無糖、充滿西西里島產西柚香氣的「KIRIN 冰ZERO 西西里島產西柚味碳酸飲品」，冰涼氣泡瞬間解膩，完美解鎖愜意燒肉時光。