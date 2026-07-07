Bioré x Miffy夏日限定登場　買卸妝產品滿 $100 送盲盒掛飾

炎炎夏日，除了要做好防曬與肌膚清潔，卸妝程序同樣不容忽視。Bioré今季與人氣角色Miffy合作，推出港澳獨家限定「A Day with Bioré」夏日禮遇，將日常卸妝護膚與可愛收藏元素結合，為夏日美容日常增添一點療癒感。Bioré卸妝系列涵蓋多款人氣產品，包括深層潔淨卸妝水、深層卸妝油及卸妝潔面棉等，方便配合不同妝容和生活習慣使用。

今個聯乘以「A Day with Bioré」為主題，推出四款Miffy盲盒毛公仔掛飾，每款均換上充滿夏日氣息的造型，設計靈感來自Bioré產品的日常使用情境。無論放在辦公桌作擺設，還是掛在手袋上隨身帶出街，都能為造型加添可愛亮點。

購買指定卸妝產品滿額即送

由7月起，凡購買Bioré卸妝產品滿HK$100，即可免費獲贈「A Day with Bioré」Miffy盲盒毛公仔掛飾乙個，款式隨機送出，合共有四款，包括卸妝Miffy、戶外Miffy、跑步Miffy及洗面Boris。對Miffy迷或喜歡收集限定周邊的讀者來說，今次禮遇相當值得留意。

活動產品於香港及澳門多個零售渠道發售，銷售點包括萬寧、屈臣氏、莎莎、DON DON DONKI、@cosme、AEON、一田超市、松本清、惠康網店、PNS網購、HKTVmall及各大護理零售連鎖店。數量有限，送完即止，有興趣的讀者不妨把握機會入手。