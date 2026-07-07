熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jul-07 18:00
更新：2026-Jul-07 18:00

東港城潮玩夏日祭登場　500部扭蛋機/Switch 2試玩區/Pokémon評分卡展

分享：
Nose 17102

東港城潮玩夏日祭登場　500部扭蛋機/Switch 2試玩區/Pokémon評分卡展

adblk4

暑假將至，東港城由即日起至9月27日舉行為期3個月的「潮玩夏日祭」，推出三大主題活動，先後帶來大型扭蛋嘉年華、復古市集及動漫玩具展覽，集結近500部扭蛋機、超過50個人氣動漫及卡通IP、Nintendo Switch 2試玩區、Pokémon評分卡展覽等，各位潮玩迷及動漫愛好者不要錯過。

首階段扭蛋節登場 近500部扭蛋機雲集50大人氣IP

首階段「夏日Switch On！卡牌扭蛋節」由即日起舉行至8月2日，東港城聯乘DGG by LBUY打造大型數碼扭蛋嘉年華，在商場1樓中庭設置近500部數碼扭蛋機，並集合超過50個動漫及卡通IP，包括Chiikawa、Mofusand、Sanrio、迪士尼、多啦A夢、星之卡比、《鬼滅之刃》及Marvel等，提供數百款扭蛋商品，部分更是全港率先推出，迎合不同收藏愛好者。

東港城「夏日Switch On！卡牌扭蛋節」 集結近500部人氣扭蛋機 雲集逾50大人氣動漫卡通IP

Pokémon評分卡展覽　設自助售賣機

首階段活動期間同步有Pokémon專區，帶來Pokémon評分卡展覽，展出多張經專業評級機構鑑定的珍藏卡牌，包括稀有卡及閃卡等，讓收藏玩家近距離欣賞高評分卡牌。現場亦有Pokémon卡牌自助售賣機，方便大家即場購買及收藏心儀卡牌。

現場展出珍藏Pokémon評分卡展覽，展示多款經專業評級機構鑑定、評分極高的精選卡牌 現場設有Pokémon卡自助售賣機，方便粉絲即場選購心儀卡牌

Switch 2試玩區開放　體驗最新遊戲主機

此外，電玩玩家亦可到Nintendo專區體驗Switch 2試玩區，率先試玩最新主機及遊戲，感受新一代遊戲操作及互動體驗。同場亦有Switch遊戲及配件售賣區，各位玩家可以即場選購不同遊戲。

東港城「DGG by LBUY夏日Switch On！卡牌扭蛋節」

日期：即日起至8月2日

開放時間：10am – 10pm

地點：東港城１樓中庭

Nintendo專區將設置 Switch 2試玩區 Switch遊戲售賣區

8月復古玩味祭　設陀螺對戰及卡牌交流區

第二階段活動將於8月4日至28日舉行，東港城聯乘LOCOLOCO推出「Playback! 復古玩味祭」，商場中庭將化身懷舊市集，集合本地傳統美食及手作品牌，包括唐餅、蛋卷、糯米糍、蜂蜜、果仁等特色食品，同時設有飾品、布藝、木製工藝、護膚用品及寵物用品等手作品牌。現場亦有「爆旋陀螺自由戰鬥區」及「卡牌交流區」，讓動漫及玩具愛好者交流收藏及自由對戰。

東港城x LOCOLOCO 「Playback!復古玩味祭」

日期：8月4至28日

開放時間：12nn – 8pm

adblk5

地點：東港城１樓中庭


第二階段「復古玩味祭」8月接力登場 市集內亦雲集數十個本地手作及設計品牌，涵蓋手作飾品、布藝編織、護膚好物、寵物用品及包裝食品

9月動漫玩具展壓軸登場

第三階段將於9月4日至27日舉行大型玩具品牌展覽，展覽設有三大1:1動漫打卡區，重現多部人氣動漫經典場景，供粉絲拍照打卡。另外，現場將展出多款最新及尚未公開發售的模型及玩具，並設期間限定店，發售會場限定商品，讓收藏玩家率先入手限定精品。

東港城大型玩具品牌展覽

日期：9月4至27日

開放時間：12nn – 9pm

地點：東港城１樓中庭

推出逾$50萬消費獎賞

配合「潮玩夏日祭」，東港城同步推出4大消費禮遇，送出總值超過$50萬獎賞，包括潮流電子產品、扭蛋券及電子贈券等；商場多間餐飲、生活精品、家居用品、時尚服飾及娛樂商戶亦推出限定優惠，方便大家玩樂之餘一站式消費。

螢幕擷取畫面 2026 07 07 123141 螢幕擷取畫面 2026 07 07 123148 螢幕擷取畫面 2026 07 07 123205 螢幕擷取畫面 2026 07 07 123157 螢幕擷取畫面 2026 07 07 123238 螢幕擷取畫面 2026 07 07 123245 螢幕擷取畫面 2026 07 07 123254

東港城「潮玩夏日祭」

日期：即日起至９月 27 日

地址：香港新界將軍澳坑口重華路 8 號 (港鐵坑口站 A1 出口)

ADVERTISEMENT

【👇送香港書展、零食世界、香港運動消閒博覽電子入場券👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務