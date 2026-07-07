東港城潮玩夏日祭登場 500部扭蛋機/Switch 2試玩區/Pokémon評分卡展

暑假將至，東港城由即日起至9月27日舉行為期3個月的「潮玩夏日祭」，推出三大主題活動，先後帶來大型扭蛋嘉年華、復古市集及動漫玩具展覽，集結近500部扭蛋機、超過50個人氣動漫及卡通IP、Nintendo Switch 2試玩區、Pokémon評分卡展覽等，各位潮玩迷及動漫愛好者不要錯過。

首階段扭蛋節登場 近500部扭蛋機雲集50大人氣IP 首階段「夏日Switch On！卡牌扭蛋節」由即日起舉行至8月2日，東港城聯乘DGG by LBUY打造大型數碼扭蛋嘉年華，在商場1樓中庭設置近500部數碼扭蛋機，並集合超過50個動漫及卡通IP，包括Chiikawa、Mofusand、Sanrio、迪士尼、多啦A夢、星之卡比、《鬼滅之刃》及Marvel等，提供數百款扭蛋商品，部分更是全港率先推出，迎合不同收藏愛好者。

Pokémon評分卡展覽 設自助售賣機 首階段活動期間同步有Pokémon專區，帶來Pokémon評分卡展覽，展出多張經專業評級機構鑑定的珍藏卡牌，包括稀有卡及閃卡等，讓收藏玩家近距離欣賞高評分卡牌。現場亦有Pokémon卡牌自助售賣機，方便大家即場購買及收藏心儀卡牌。

Switch 2試玩區開放 體驗最新遊戲主機 此外，電玩玩家亦可到Nintendo專區體驗Switch 2試玩區，率先試玩最新主機及遊戲，感受新一代遊戲操作及互動體驗。同場亦有Switch遊戲及配件售賣區，各位玩家可以即場選購不同遊戲。 東港城「DGG by LBUY夏日Switch On！卡牌扭蛋節」 日期：即日起至8月2日 開放時間：10am – 10pm 地點：東港城１樓中庭

8月復古玩味祭 設陀螺對戰及卡牌交流區 第二階段活動將於8月4日至28日舉行，東港城聯乘LOCOLOCO推出「Playback! 復古玩味祭」，商場中庭將化身懷舊市集，集合本地傳統美食及手作品牌，包括唐餅、蛋卷、糯米糍、蜂蜜、果仁等特色食品，同時設有飾品、布藝、木製工藝、護膚用品及寵物用品等手作品牌。現場亦有「爆旋陀螺自由戰鬥區」及「卡牌交流區」，讓動漫及玩具愛好者交流收藏及自由對戰。 東港城x LOCOLOCO 「Playback!復古玩味祭」 日期：8月4至28日 開放時間：12nn – 8pm

地點：東港城１樓中庭



9月動漫玩具展壓軸登場 第三階段將於9月4日至27日舉行大型玩具品牌展覽，展覽設有三大1:1動漫打卡區，重現多部人氣動漫經典場景，供粉絲拍照打卡。另外，現場將展出多款最新及尚未公開發售的模型及玩具，並設期間限定店，發售會場限定商品，讓收藏玩家率先入手限定精品。 東港城大型玩具品牌展覽 日期：9月4至27日 開放時間：12nn – 9pm 地點：東港城１樓中庭

推出逾$50萬消費獎賞 配合「潮玩夏日祭」，東港城同步推出4大消費禮遇，送出總值超過$50萬獎賞，包括潮流電子產品、扭蛋券及電子贈券等；商場多間餐飲、生活精品、家居用品、時尚服飾及娛樂商戶亦推出限定優惠，方便大家玩樂之餘一站式消費。

東港城「潮玩夏日祭」 日期：即日起至９月 27 日 地址：香港新界將軍澳坑口重華路 8 號 (港鐵坑口站 A1 出口)