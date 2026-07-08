夏日打卡好去處｜Jo Malone 限定店登陸K11 6大互動體驗感受夏日香氣

盛夏想找一個兼具香氣、打卡與體驗感的周末去處，Jo Malone London全新「英倫蔬果園限量系列」（Veggies Collection）一定是一個不錯選擇。品牌以英式菜園為靈感，把田園蔬果的清新氣息融入香氛世界，並由即日起至7月15日於尖沙咀K11 Art Mall設立「英倫蔬果園香氛限定店」，讓公眾走進一個充滿綠意與香氣的沉浸式空間。

六大互動體驗 走進英式田園香氣 限定店以英倫蔬果園為設計概念，現場設有6大沉浸式互動體驗，由拍照打卡、香氛探索到產品試用，均圍繞品牌今季的田園主題展開。參加者完成指定任務後，更可參與「Pick Your Veggies」活動，獲贈限定田園香氛體驗試用裝帶回家。 除了香氛體驗，現場亦設有英倫蔬果園手繪工作坊，讓參加者以畫筆記錄香氣印象。品牌同時聯乘米芝蓮一星及米芝蓮綠星現代英式餐廳Roganic，呈獻期間限定英式特調飲品，靈感同樣源自英倫蔬果園的清新調子，為整個體驗增添味覺層次。

林家謙率先體驗 感受香氛糅合美學 林家謙早前亦親身到訪限定店，在品味師帶領下，他體驗Jo Malone London標誌性的香氛糅合（Scent Layering）美學，透過不同香調的配搭，將蔬果的鮮活感與美食香氣重新演繹，塑造出更具個人風格的夏日田園氣息。 他其後參與手繪工作坊，以創作方式留下對香氣的印象，並品嚐以系列香調為靈感的英式特調飲品。

完成任務換領限定禮物

完成任務換領限定禮物 有興趣到場的公眾，可先於官方網站登記，再於限定店完成指定體驗任務，包括拍照打卡、香氛探索及產品體驗，即可參加「Pick Your Veggies」活動，換領限定小禮物。現場亦提供個人化送禮服務，適合趁盛夏為自己或親友挑選一份帶有英倫田園氣息的香氛禮物。 活動詳情 Jo Malone London英倫蔬果園香氛限定店 日期：7月1日至7月15日 時間：上午11時至晚上9時 登記：公眾可於Jo Malone London官方網站預先登記 >>按此登記<< 英倫蔬果園手繪工作坊 三款育苗盆栽選擇 — 胡蘿蔔、甜菜根或奶油南瓜。

讓大家可親手繪上專屬蔬果圖案於木製標籤及花盆，以植物靈感圖案加以點綴，留下一份靈感源自英倫花園的香氛紀念。



日期：2026年7月1日至15日

地點：尖沙咀K11 Art Mall地下中庭

價格：$370