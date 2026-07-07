大家樂優惠｜大家樂Club100送$10優惠券 $1紅豆冰/星期二限定買一送一

大家樂由即日起至8月2日期間推出「搶賞要有」會員推廣活動，一連四星期為大家帶來多款超值優惠，由早餐、午餐、下午茶到晚餐都可享著數優惠。當中包括超抵$1 人氣皇牌飲品、買一送一特飲、精選主食優惠，會月每周首次惠顧即可獲贈$10手機點餐優惠券，迎新會員禮遇總值超過$50，下文即睇詳情！

大家樂Club100期間限定優惠

－星期一至五限量派發$1驚喜優惠券，會員成功領取後可即日以親民價$1 換購指定人氣飲品，包括香濃醇厚的一哥熱奶茶、經典港式消暑紅豆冰或消暑必備的可樂

－每周首次惠顧，即可獲贈價值$10 手機點餐優惠券，讓會員以更優惠價格品嚐大家樂多款經典美食，以數碼餐飲體驗輕鬆賺取額外著數

－開心星期二限定優惠，凡惠顧人氣特飲「至 Cool 冰冰」系列即可享買一送一，多款冰涼口味任君挑選

除了以上餐飲優惠，大家樂「樂賞分」快閃亦全面升級。會員以 300 積分，憑任何惠顧即可用超值價$1 換購暖心是日糖水或甜品及以 800 積分換購酥皮焗蘑菇湯；或以 1,000 積分換購魚香茄子飯一客。另外，會員只需憑 200 積分，即可換領備受貓迷期待的人氣盛事「香港貓迷博覽會 2026」入場門票，各位一於把握機會！