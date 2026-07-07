暑假好去處｜海洋公園水上樂園 首推大型夜間派對 主打80年代Cantonpop 最平$69玩足全日

炎炎夏日，當然要盡情玩水消暑啦！即日起至8月31日，海洋公園以80年代為主題推出「Beat The Summer 奏夜激玩 ‧ 水上樂園」，並邀請多位人氣DJ帶來多首經典混音廣東歌。園內同時打造多個復古打卡位和多種水上運動，包括水上SUP瑜伽和水上排球等，絕對是大人細路暑假必到之處。

來到水上樂園，少不了參與水上派對。樂園推出開園以來最大型的水上派對「CANTON BEATS」，將氣氛推上高潮。活動首4日將會邀請多位人氣DJ現身，包括來自南韓的DJ SURA、馬來西亞DJ AMBER NA 藍星蕾、DJ KIXON，以及台灣DJ SUNB。玩家可隨著混音廣東歌及經典金曲，盡情舞動享受。想與多位超人氣亞洲偶像見面？各位不妨在8月22日晚上6時至9時30分參與「ASIA IDOL 激浪之夜」，共同創造難忘回憶。

水上樂園設有多個80年代懷舊主題打卡位，包括珊瑚大堂的巨型扭蛋機、懷舊冰室美食主題打卡點、「渠王」夜光藝術廊及巨型霓虹燈裝置等。全新「80年代線上人生三格」和「扭蛋扭出 Pool」登場，分別讓訪客分享爆笑時刻和扭出一線緣。

大玩小遊戲+水上運動

逢星期日，5位 HOT 激浪大使將會現身「湧浪灣」及「宏利呈獻：天海灣」，與訪客互動打卡。玩家只需完成指定動作，即有機會獲贈小禮物。激浪大使和衝浪教練亦會在天海灣登場，帶領和示範不同水上互動遊戲及衝浪花式。

各位大小朋友更可挑戰多款小遊戲，包括汽水競飲、菠蘿冰競食挑戰賽和巨大化經典遊戲如層層疊、西洋棋。熱愛水上運動的話，亦可參與一系列水上活動，涵蓋水上SUP瑜伽、水上排球、籃球以及全新的水上滾筒機。