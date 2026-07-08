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出版：2026-Jul-08 11:00
更新：2026-Jul-08 11:00

CHANEL RADIO SHINE FM登陸中環　打卡、試妝、星座唇色一次玩

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CHANEL RADIO SHINE FM登陸中環　打卡、試妝、星座唇色一次玩

CHANEL RADIO SHINE FM登陸中環　打卡、試妝、星座唇色一次玩

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想為夏日妝容注入一點閃亮新鮮感，不妨到中環走一趟。CHANEL RADIO SHINE FM 快閃頻道限定店由即日起至7 19 日期間限定登場，將彩妝美學、音樂節奏、潮流資訊與互動遊戲融為一體，讓大家以更具玩味的方式探索 CHANEL 限定彩妝世界。

電台概念打造美妝新體驗 電台概念打造美妝新體驗

電台概念打造美妝新體驗

今個限定店以「快閃頻道」為靈感，將美妝試色變成一場可聽、可玩、可拍的現場體驗。場內設有多個互動區域，無論是想尋找個人命定唇色、體驗專業彩妝服務，還是拍攝打卡相片，都可在同一空間內完成，特別適合周末相約朋友一同到訪。

POP UP 店亮點1：走進 CHANEL 專屬直播間 POP UP 店亮點1：走進 CHANEL 專屬直播間

POP UP 店亮點1：走進 CHANEL 專屬直播間

店內特設全港首個 CHANEL 專屬直播間，場景設計猶如 DJ 錄音室。訪客可以戴上耳機、靠近錄音咪，感受電台主持開咪一刻的氣氛，將品牌美妝世界與音樂廣播概念連繫起來，帶來具代入感的沉浸式體驗。

POP UP 店亮點2：星座色彩分析尋找命定唇色 POP UP 店亮點2：星座色彩分析尋找命定唇色 POP UP 店亮點2：星座色彩分析尋找命定唇色

POP UP 店亮點2：星座色彩分析尋找命定唇色

另一個不可錯過的環節，是以星座為主題的專屬色彩分析。透過星座色彩密碼解析，訪客可尋找與自己個性相呼應的 ROUGE COCO HYDRA GLOSS 閃亮唇彩色號，令試妝過程不只是挑選顏色，更像一次充滿趣味的個人風格探索。

POP UP 店亮點3：專業彩妝師打造透潤水晶唇 POP UP 店亮點3：專業彩妝師打造透潤水晶唇 POP UP 店亮點3：專業彩妝師打造透潤水晶唇

POP UP 店亮點3：專業彩妝師打造透潤水晶唇

想即場試妝的讀者，可到「CHANEL 唇膏衣櫥」體驗由 CHANEL MAKEUP EXPERT 提供的專業彩妝建議。現場彩妝師會因應不同唇妝需要，示範如何配搭全新 ROUGE COCO HYDRA GLOSS 極致持久水潤唇彩，打造透潤而富光澤感的唇妝效果。

限定店資訊

CHANEL RADIO SHINE FM限定店集彩妝、音樂與互動體驗於一身，對喜歡美妝新品、打卡場景及個人化試妝服務的讀者來說，都是今個夏日值得留意的限定活動。

日期：即日起至 2026 7 19

時間：11:00 - 21:00

地點：香港中環 M88 威靈頓街 2-8 號威靈頓廣場（入口位於雲咸街 13 號啟光行旁）

入場前請先預約!  >>預約按此<<

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