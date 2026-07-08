CHANEL RADIO SHINE FM登陸中環　打卡、試妝、星座唇色一次玩

想為夏日妝容注入一點閃亮新鮮感，不妨到中環走一趟。CHANEL RADIO SHINE FM 快閃頻道限定店由即日起至7 月 19 日期間限定登場，將彩妝美學、音樂節奏、潮流資訊與互動遊戲融為一體，讓大家以更具玩味的方式探索 CHANEL 限定彩妝世界。

今個限定店以「快閃頻道」為靈感，將美妝試色變成一場可聽、可玩、可拍的現場體驗。場內設有多個互動區域，無論是想尋找個人命定唇色、體驗專業彩妝服務，還是拍攝打卡相片，都可在同一空間內完成，特別適合周末相約朋友一同到訪。

店內特設全港首個 CHANEL 專屬直播間，場景設計猶如 DJ 錄音室。訪客可以戴上耳機、靠近錄音咪，感受電台主持開咪一刻的氣氛，將品牌美妝世界與音樂廣播概念連繫起來，帶來具代入感的沉浸式體驗。

另一個不可錯過的環節，是以星座為主題的專屬色彩分析。透過星座色彩密碼解析，訪客可尋找與自己個性相呼應的 ROUGE COCO HYDRA GLOSS 閃亮唇彩色號，令試妝過程不只是挑選顏色，更像一次充滿趣味的個人風格探索。

POP UP 店亮點 3 ：專業彩妝師打造透潤水晶唇

想即場試妝的讀者，可到「CHANEL 唇膏衣櫥」體驗由 CHANEL MAKEUP EXPERT 提供的專業彩妝建議。現場彩妝師會因應不同唇妝需要，示範如何配搭全新 ROUGE COCO HYDRA GLOSS 極致持久水潤唇彩，打造透潤而富光澤感的唇妝效果。

限定店資訊

CHANEL RADIO SHINE FM限定店集彩妝、音樂與互動體驗於一身，對喜歡美妝新品、打卡場景及個人化試妝服務的讀者來說，都是今個夏日值得留意的限定活動。

日期：即日起至 2026 年 7 月 19 日

時間：11:00 - 21:00

地點：香港中環 M88 威靈頓街 2-8 號威靈頓廣場（入口位於雲咸街 13 號啟光行旁）



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