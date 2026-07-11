毛孩都要精緻護理！Aesop 狗狗美容院香港限時登場

對不少愛狗人士來說，毛孩早已不只是寵物，而是家中重要一員；從飲食、散步到日常清潔，每個細節都值得細心照顧。Aesop 將品牌一貫對氣味與護理的講究，延伸至寵物日常清潔，推出以溫和配方及清新草本香氣為賣點的「寵物清潔露」，並於香港指定分店帶來期間限定毛孩美容體驗，讓主人與愛犬一同享受別具儀式感的護理時光。

「寵物清潔露」結合多種調理成分及植物精油，當中包括檸檬皮、茶樹葉及綠薄荷，帶來清新柑橘與草本香氣。配方特別顧及狗狗敏銳的嗅覺，潔淨同時不會過分刺激；而主人在為毛孩起泡、搓洗時，雙手亦能感受到溫和觸感，因此亦有人把它當作日常洗手用品使用。

期間限定毛孩美容院登場

踏入 2026 年，Aesop 以這款寵物清潔露為主角，於全球指定店舖舉行特別活動。香港方面，部分分店將限時化身為「Aesop Paw Parlour｜毛孩美容院」，讓主人帶同愛犬走進店內，一同體驗洗滌雙手與腳掌的護理時光。活動期間，店內顧問會為到場毛孩準備別具心思的小驚喜，包括寶麗來寵物肖像，以及專為愛犬設計的訂製領巾。

名額有限 只接受電話預約

由於店內空間及活動名額有限，所以有興趣的主人記得提前致電相關分店登記。以下為香港指定參與店舖及場次資料：