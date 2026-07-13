解密貓咪 | 5個連資深貓奴都未必知道的「喵秘密」

身為貓奴，大家又是否真的了解家中主子嗎？貓咪看似慵懶可愛，但身上其實藏着不少神奇構造。以下 5 個貓咪小秘密，可能連資深貓奴都未必知道。

貓咪秘密1. 肚子那坨肉不一定是胖

貓咪秘密 1. 肚子那坨肉不一定是胖 貓咪肚子下方垂垂晃晃的肉，其實可能是「原始袋」（Primordial Pouch）。這是貓科動物與生俱來的構造，不但可以保護腹部內臟，也能讓身體在奔跑和跳躍時伸展得更靈活。

貓咪秘密2. 每隻貓都有獨一無二的鼻紋

貓咪秘密 2. 每隻貓都有獨一無二的鼻紋 就像人類有指紋一樣，貓咪鼻頭上的紋路也各不相同，可算是牠們專屬的「身份證」。近年更有人研究利用鼻紋辨識技術，協助確認寵物身份。

貓咪秘密3. 鬍鬚不只長在臉上

貓咪秘密 3. 鬍鬚不只長在臉上 除了臉頰兩側，貓咪前腳手腕內側亦長有特殊觸覺毛，稱為「腕鬚」。這些觸鬚能幫助牠們感知環境變化，在貓咪攀爬、跳躍及捕捉獵物時發揮重要作用。

貓咪秘密4. 耳朵前方的小摺位暗藏玄機

貓咪秘密 4. 耳朵前方的小摺位暗藏玄機 仔細觀察會發現，貓咪耳朵外側有一個小摺位，被稱為「耳廓皮袋」（Henry's Pocket）。雖然其功能仍未完全確認，但一般認為與聲音接收及方向判斷有關。下次主子安靜地坐在窗邊，耳朵突然快速轉動，不妨留意一下這個小構造。貓咪看似發呆，其實可能正忙着接收四周的聲音資訊。

貓咪秘密5. 可伸縮爪子是天生武器