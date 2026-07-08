2026香港動漫節攻略︱規模擴展日系女團選拔賽/ Cosplay嘉年華/動漫音樂會/國際大師講座

夏日最強盛事《香港動漫電玩節》(ACGHK 2026)即將開鑼，今年展覽規模再度大升級，除保留大受歡迎項目「Cosplay嘉年華」，與令人大開眼界的「收藏家珍藏展」外，更重磅邀請到多位本地及海外傳奇漫畫家親臨現場，展開國際創作講座。今屆ACGHK 2026焦點項目，首推萬眾矚目的「女團選拔賽選舉」，以及熱血沸騰的動漫音樂會。現場不但能親睹動漫畫原作，又會遇到coser神還原角色，以及感受動漫音樂的強烈節奏感，為動漫迷帶來一個盛夏驚喜。 《香港動漫電玩節》詳情：

日期：7月24至28日(星期五至星期二) 時間：每日早上10時至晚上9時(7月28日晚上8時閉館) 地點：香港會議展覽中心Hall 1 & 3 & 5 票價：$50(成人)、$25(小童) 查詢：香港動漫電玩節 ACGHK 2026實名登記頭籌活動 由即日起至7月15日，於ACGHK App實名登記頭籌活動，7月24至25日期間每日隨機抽籤300名名額，為第1至300位入場人士編訂入場次序。如每日登記人數不足300，將以本應用程式隨機抽籤編配入場次序。如每天登記人數超過300，將以本應用程式隨機抽選300名額及編配入場次序。

參加方法：由即日起至7月15日23:59，透過ACGHK App實名制登記參加，每人可同時選擇兩天登記參加。 結果公布：7月17日將安排進入抽籤程序，中籤的幸運兒會收到電郵及APP內通知，毋須通宵排隊爭龍頭位。

《Canvas Project 全民偶像選拔賽2026．決賽舞台》 全港唯一日系女團選拔賽，經過6月兩場淘汰賽，九強決賽隊伍，包括Paranoia、バブルビーム、Holic Q、INFERNAL、ChuRiPPu、琥珀エトワール、逆光、狂想serenade及Hanamaru等，會在7月27日的ACGHK 2026決賽向夢想進發。他們每一隊為了踏上表演舞台全力以赴，投下你們一票，令他們走得更高更遠。(fans可於7月13日起，在ACGHK App 內進行投票) 至於頒獎嘉賓及陣容，大會請來日本和香港頂尖日系偶像團隊，包括東京的OKINI☆PARTY' S、山﨑夢羽，以及香港的Chotto Crazy、Kaleidoscope、M.A.D、Sentimental Kiss及モノクローム等到場表演及頒獎，一起見證偶像誕生。

日期/時間：7月27日(下午3至4時) 嘉賓表演及頒獎時間：(下午5時15分至8時15分) 地點：香港動漫電玩節HALL 1大會舞台 隻dub分享會——聲演二創與廣東話配音的魅力 由阮政峰(Hero)與張明偉(Aaryn)所組成的本地神級二創配音團隊「隻dub」，憑著抵死、搞笑又極具共鳴的配音二創影片，於網絡上掀起無數熱話。今年ACGHK 2026，「隻dub」將帶著熱誠與幽默感，登陸三樓大會舞台，與大家見面之餘，更會分享廣東話的魅力。無論是動漫聲控迷、二創愛好者，或是對廣東話配音有著一份無可取代的情意結，這場分享會必定帶來連場驚喜。

日期/時間： 7月25日(晚上7時至7時45分) 地點：Hall 3大會舞台(三樓)

日本全女子搖滾樂團DARUMA Rollin'首度登陸香港 答問題贏取免費門票 來自日本的3 人女子搖滾樂團DARUMA Rollin'，將首度來港表演。這隊由主唱0C、結他手Natsumi，以及鼓手SAE組成的樂團，音樂風格充滿爆發力。主唱0C更曾為全球知名動畫《Rick and Morty》(亞歷與摩提)演唱主題曲，於 YouTube突破百萬點擊率。他們最近為大熱動畫《Rooster Fighter怒火雞頭》演唱的片頭曲《What's a Hero?》，同樣極具感染力。 DARUMA Rollin'將於7月28日親臨Hall 1大會舞台，為fans帶來震撼Live表演！只要於7月10日下午6時，填寫表格，並於「香港動漫電玩節」的Facebook關於DARUMA Rollin'的帖子留言區，答問題：「你最期待喺現場聽到 DARUMA Rollin' 演唱邊首歌？」最快完成以上步驟的60位 Fans，即有機會贏得簽名門票一張。(結果將於7月12日或之前公布)

港產動畫《世外》主創楊寶文張小踏 談由香港出發揚威海外 香港動畫近年在國際影展屢獲佳績，本地原創動畫電影《世外》，題材充滿奇幻色彩與深刻情感，最初是如何「由香港出發」，一步步走向國際舞台？動畫的兩位靈魂人物，包括美術總監張小踏(Step C)與編劇兼監製楊寶文(Polly Yeung)，將登陸ACGHK 2026，與動畫迷分享他們的動畫創作旅程。這場深度對談，絕對能帶給動畫迷與對創作充滿熱誠的同路人靈感與啟發。 日期/時間：7月24日(下午2時至2時45分)

地點： Hall 3 大會舞台(三樓)

日本虛擬偶像及YouTuber角卷綿芽見面會 超可愛的日本虛擬偶像及YouTuber角巻わため(角卷綿芽)將軍，早前特別拍片，與香港的綿友(角卷綿芽fans暱稱)大家打招呼，表示想在現場見到大家。介時綿友準備好你們的黃色螢光棒，到時一齊歡呼，應援角卷綿芽。 日期/時間：7月27日(下午1時45分至2時45分) 地點：Hall 1 大會舞台(一樓) Sanrio characters埃及造型率先睇 Sanrio characters今年以神秘古埃及主題，展位設有高達2米的埃及造型 Hello Kitty巨型打卡裝置，讓fans置身於充滿埃及神秘色彩的場景中打卡拍照留念。Sanrio亦會推出全新埃及主題系列商品，包括Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll、Hangyodon 及 Pompompurin共6大超人氣角色換上全新埃及造型神秘亮相。

Sanrio characters全新長腿百變造型系列隆重登場，三大人氣角色Hello Kitty、My Melody及Kuromi加入豐富潮流元素，6大系列一共18款，能輕鬆為簡約的袋款或日常穿搭增添時尚層次。 日期：7月24至28日 地點：Hall 1 B03

日本聲優女神上坂堇簽名會 日本藝人、聲優及歌手的上坂堇，曾為《少女與戰車》的農娜、《BanG Dream! 》的白鷺千聖聲演，一直深受動畫迷歡迎。ACGHK 2026特別請來上坂堇來港，舉行簽名會及大派福利，fans只要於「香港動漫電玩節」的Facebook，關於上坂堇留言區，即有機會贏得「大會舞台觀賞區座席門票」 或者「上坂堇限量簽名會門票」。 申請表格： ACGHK2026動漫音樂祭上坂堇贈票活動 你投我奏《動漫管弦樂》 ACGHK 2026特別請來40人管弦樂團Alethia Wind Ensemble and Symphony Orchestra，於現場以超震撼管弦樂，演奏多首動漫神曲。只要於「香港動漫電玩節」的Facebook，關於《動漫管弦樂》的帖子，留言最想聽那首動漫歌曲(動漫名+歌名)，留言熱度或按讚最高的頭3首歌，會在現場由40人大樂隊熱血奏出。

日期：7月25日(7時15分至8時15分 地點：Hall 1大會舞台