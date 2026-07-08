動漫節2026｜Sanrio全新兩大香港限定系列 必入古埃及/長腿婚紗造型挂飾

今年香港動漫電玩節除了有不同動漫及遊戲展區外，Sanrio帶來全新古埃及主題展區，除了有2米高Hello Kitty打卡位，更會率先發售香港限定古埃及造型系列及全新長腿百變造型系列。各位Sanrio迷到時除了可以打卡，更可搶先入手一系列香港限定精品。

今年動漫節Sanrio展區以古埃及為主題，現場設有高約2米的Hello Kitty打卡裝置，Hello Kitty更換上古埃及造型亮相。場內亦會展示My Melody、Kuromi、Cinnamoroll、Hangyodon及Pompompurin等角色的古埃及造型佈置，讓各位粉絲打卡留念。

為配合主題，Sanrio亦推出香港限定古埃及造型系列商品，並率先於動漫節開賣。Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll、Hangyodon及Pompompurin 6個角色都換上了古埃及服飾，並結合Sanrio一貫的可愛風格與古埃及元素，是今年動漫節的限定系列。

另一款同步推出的是全新長腿百變造型系列，由Hello Kitty、My Melody及Kuromi 3位人氣角色共18款設計，分為6個系列。公仔加入不同潮流造型，可掛於手袋、背包或作日常配飾，喜歡收集Sanrio精品的粉絲必入！