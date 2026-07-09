LEGO分別攜手九巴+新城市廣場 推巨大版天下太平+LEGO巴士落車鐘

踏入夏日，當然要大玩特玩，與家人好友盡情享受玩樂時光。LEGO分別攜手九巴和沙田新城市廣場打造「Play Mode」活動。粉絲透過7大互動體驗區和由LEGO砌成的互動巴士站，感受LEGO帶來的樂趣，全面開啟玩樂模式。

LEGO把最平凡的「等 巴士時間」轉化為創意玩樂的地點。

逾95%受訪家長冀子女擁更多玩樂時間

LEGO Play Well研究訪問全球45,000名家長和小朋友，受訪者當中，超過九成五香港家長希望與孩子擁有更多玩樂時間。有見及此，LEGO攜手九巴和沙田商場推出多個互動項目。

重新 演繹社區風景 太空館成菠蘿包

7月24日起，LEGO專業認證大師洪子健以LEGO顆粒創作的互動巴士站，將於全港不同地區登場。LEGO樂仔將會成為活動主角，以創意方式重新演繹社區風景，包括把尖沙咀太空館幻想成香噴噴的菠蘿包、將軍澳不止可以踩單車，更可坐上飛毯歷險，而沙田山景則化身雪糕山。作為巴士站，當然設有站牌「好玩站牌」。站牌連接以 LEGO顆粒打造的「巴士落車鐘」裝置，除了設有巴士經典聲效，粉絲每按一下落車鐘，站牌更會顯示區內不同好玩地點，讓人了解附近熱門玩樂地方。活動期間的每個週末，粉絲可參與「陪你玩」挑戰，只要以LEGO砌出創意出行想法，即有機會獲贈LEGO小禮物。