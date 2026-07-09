LEGO分別攜手九巴+新城市廣場 推巨大版天下太平+LEGO巴士落車鐘

踏入夏日，當然要大玩特玩，與家人好友盡情享受玩樂時光。LEGO分別攜手九巴和沙田新城市廣場打造「Play Mode」活動。粉絲透過7大互動體驗區和由LEGO砌成的互動巴士站，感受LEGO帶來的樂趣，全面開啟玩樂模式。
逾95%受訪家長冀子女擁更多玩樂時間
LEGO Play Well研究訪問全球45,000名家長和小朋友，受訪者當中，超過九成五香港家長希望與孩子擁有更多玩樂時間。有見及此，LEGO攜手九巴和沙田商場推出多個互動項目。
重新演繹社區風景 太空館成菠蘿包
7月24日起，LEGO專業認證大師洪子健以LEGO顆粒創作的互動巴士站，將於全港不同地區登場。LEGO樂仔將會成為活動主角，以創意方式重新演繹社區風景，包括把尖沙咀太空館幻想成香噴噴的菠蘿包、將軍澳不止可以踩單車，更可坐上飛毯歷險，而沙田山景則化身雪糕山。作為巴士站，當然設有站牌「好玩站牌」。站牌連接以 LEGO顆粒打造的「巴士落車鐘」裝置，除了設有巴士經典聲效，粉絲每按一下落車鐘，站牌更會顯示區內不同好玩地點，讓人了解附近熱門玩樂地方。活動期間的每個週末，粉絲可參與「陪你玩」挑戰，只要以LEGO砌出創意出行想法，即有機會獲贈LEGO小禮物。
必影4米高的巨型樂仔
活動另一焦點必屬位於沙田新城市廣場的「開啟玩樂模式 (Turn Play Mode On)」，4米高的巨型樂仔將會以DJ造型登場，帶領各位投入7大互動體驗。玩家不但可化身DJ即場打碟，跟隨現場音樂舞動，更可在85 吋數碼塗鴉牆上發揮創意，為「樂仔」設計特別服飾。活動同時設有巨大版經典遊戲「天下太平」，玩家不妨親手以LEGO顆粒拼砌「旗幟」、「飛機」或「大炮」，為對戰增添刺激。 必影4米高的巨型樂仔
以LEGO還原鐘樓/獅子山等地標
LEGO專業認證大師洪子健Andy Hung及本地玩家團隊「Legend Bricks 東方之磚」，攜手以「創意城市」為主題，高度還原多個地標。當中包括巍然屹立的三米高「LEGO 鐘樓」，以及一系列滿載集體回憶的沙田地標：如以俄羅斯方塊概念重構的「獅子山」、被馬場環繞且外牆融入兒時經典「跳棋盤遊戲」的「沙田文化博物館」，以及城門河景致。
LEGO 互動巴士站
日期：即日起至2026年9月3日
週末「陪你玩」活動時間：活動期間的每個星期六及日
活動地點：彌敦道尖沙咀警署對外巴士站； 將軍澳尚德唐明街 2 號尚德廣場外巴士站； 杆莆街沙田大會堂對外巴士站
沙田新城市廣場「Turn Play Mode On 開啟玩樂模式」
活動日期︰即日起至2026年9月6日
活動地點︰ 沙田新城市廣場 1 期 3 樓及 UB Play Park
活動時間︰ 10am – 10pm