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出版：2026-Jul-09 12:00
更新：2026-Jul-28 16:47

LEGO分別攜手九巴+新城市廣場 推巨大版天下太平+LEGO巴士落車鐘

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Joe29

踏入夏日，當然要大玩特玩，與家人好友盡情享受玩樂時光。LEGO分別攜手九巴和沙田新城市廣場打造「Play Mode」活動。粉絲透過7大互動體驗區和由LEGO砌成的互動巴士站，感受LEGO帶來的樂趣，全面開啟玩樂模式。

LEGO Summer Interactive bus stop TST 03

LEGO把最平凡的「等 巴士時間」轉化為創意玩樂的地點。

逾95%受訪家長冀子女擁更多玩樂時間

LEGO Play Well研究訪問全球45,000名家長和小朋友，受訪者當中，超過九成五香港家長希望與孩子擁有更多玩樂時間。有見及此，LEGO攜手九巴和沙田商場推出多個互動項目。

重新演繹社區風景 太空館成菠蘿包

724日起，LEGO專業認證大師洪子健以LEGO顆粒創作的互動巴士站，將於全港不同地區登場。LEGO樂仔將會成為活動主角，以創意方式重新演繹社區風景，包括把尖沙咀太空館幻想成香噴噴的菠蘿包、將軍澳不止可以踩單車，更可坐上飛毯歷險，而沙田山景則化身雪糕山。作為巴士站，當然設有站牌「好玩站牌」。站牌連接以 LEGO顆粒打造的「巴士落車鐘」裝置，除了設有巴士經典聲效，粉絲每按一下落車鐘，站牌更會顯示區內不同好玩地點，讓人了解附近熱門玩樂地方。活動期間的每個週末，粉絲可參與「陪你玩」挑戰，只要以LEGO砌出創意出行想法，即有機會獲贈LEGO小禮物。

LEGO Summer Interactive bus stop TST 07 LEGO Summer Interactive bus stop Shatin 03 LEGO Summer Interactive bus stop TST 01 LEGO Summer Interactive bus stop Shatin interactive bus stop bell & sign 02 LEGO Summer Interactive bus stop mobile app activation

必影4米高的巨型樂仔

活動另一焦點必屬位於沙田新城市廣場的「開啟玩樂模式 (Turn Play Mode On)」，4米高的巨型樂仔將會以DJ造型登場，帶領各位投入7大互動體驗。玩家不但可化身DJ即場打碟，跟隨現場音樂舞動，更可在85 吋數碼塗鴉牆上發揮創意，為「樂仔」設計特別服飾。活動同時設有巨大版經典遊戲「天下太平」，玩家不妨親手以LEGO顆粒拼砌「旗幟」、「飛機」或「大炮」，為對戰增添刺激。 必影4米高的巨型樂仔

以LEGO還原鐘樓/獅子山等地標

LEGO專業認證大師洪子健Andy Hung及本地玩家團隊「Legend Bricks 東方之磚」，攜手以「創意城市」為主題，高度還原多個地標。當中包括巍然屹立的三米高「LEGO 鐘樓」，以及一系列滿載集體回憶的沙田地標：如以俄羅斯方塊概念重構的「獅子山」、被馬場環繞且外牆融入兒時經典「跳棋盤遊戲」的「沙田文化博物館」，以及城門河景致。

LEGO Summer NTP Creativity City Zone – Build Your PLAY Island LEGO Summer NTP Peaceful War LEGO Summer NTP 85 inch Digital Graffiti Wall

LEGO 互動巴士站

日期：即日起至202693

週末「陪你玩」活動時間：活動期間的每個星期六及日

活動地點：彌敦道尖沙咀警署對外巴士站； 將軍澳尚德唐明街 2 號尚德廣場外巴士站； 杆莆街沙田大會堂對外巴士站

沙田新城市廣場「Turn Play Mode On 開啟玩樂模式」

活動日期︰即日起至202696

活動地點︰ 沙田新城市廣場 1 樓及 UB Play Park

活動時間︰ 10am – 10pm

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