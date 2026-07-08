寵物友善的士車隊7月14日登場　輸入優惠碼即享滿100元減60元

帶寵物外出，對不少香港主人來說一直不是容易事。即使近年愈來愈多商場和餐廳標榜寵物友善，但交通安排真是一個十分大的難題。有見及此, JOIE樂行將推出「JOIE PETS 寵愛的」專業寵物友善的士服務。期望為毛孩及主人提供更安心、舒適的出行選擇。
主打寬敞車廂 減少寵物出行壓力
新服務將於2026年7月14日登場, 首階段會先安排4輛寵物的士試行，日後再因應使用情況增加車輛。車廂空間是服務賣點之一，設計上可容納不同體型的寵物，就算是大型犬隻亦有較充足位置活動，減低乘車時的侷促感。
司機具養寵經驗 每程後清潔消毒
JOIE樂行表示，「寵愛的」司機會經過篩選，除需要有愛心及同理心，亦會以具養寵經驗者為主，希望司機能理解寵物主人在出行時的顧慮，例如寵物緊張、暈車或需要較多時間上落車等情況。
衛生方面，每輛的士會配備座椅套、寵物坐墊及尿墊等用品；每趟車程完成後，司機亦會使用寵物友善清潔用品為車廂消毒，減少異味及細菌滋生，讓下一位乘客和毛孩可在較潔淨的環境下乘車。
藝人率先試坐 稱減輕主人心理負擔
服務正式推出前，愛動物藝人徐㴓喬（Asha）及黃可盈（Flavia）率先帶同愛貓「大巴士」（巴巴）及唐狗Goofy試坐。二人認為，專為寵物而設的交通安排，不單解決實際出行問題，亦可減少主人因擔心被拒載或影響其他乘客而產生的壓力。
「JOIE PETS 寵愛的」服務詳情
營運日期：2026年7月14日起
營運時間：每日早上8時至下午5時
預約方式：需提前透過「JOIE - 樂行」手機應用程式預約
車隊數量：首階段4輛寵物的士試行，之後按使用情況逐步增加
限定優惠：2026年7月14日至8月31日期間，預約前在應用程式輸入優惠碼「JOIEPETS」，可享滿100元減60元優惠