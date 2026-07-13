LISA同款許願手繩｜泰國RAVIPA登陸K11 MUSEA！香港限定金線系列開賣

泰國人氣飾品品牌RAVIPA的許願手繩，因BLACKPINK成員LISA曾佩戴而備受追捧。近日，RAVIPA繼海港城後，正式進駐尖沙咀K11 MUSEA開設全新概念店，並獨家推出香港限定金線系列，讓港人也能輕鬆將祝福能量融入日常。究竟這款手繩有何特別之處，能吸引無數名人及信眾？本文將深入解析RAVIPA手繩的獨特賣點、K11 MUSEA新店亮點及香港限定系列詳情，助你找到專屬的守護與祝福。

RAVIPA許願手繩為何爆紅？泰國工匠手工製作+寺廟開光 RAVIPA許願手繩之所以在眾多飾品中脫穎而出，關鍵在於其獨特的製作過程與深厚寓意。每一條手繩上的小墜飾均由泰國當地工匠手工製作，完成後更會送到泰國寺廟進行開光儀式，注入祝福能量，才送抵店舖發售。顧客選購代表心願或祝福的款式後，店員會提供經文卡，讓大家回家後可一邊誦讀經文一邊佩戴，儀式感十足，大大提升了產品的獨特性與收藏價值。

K11 MUSEA全新概念店：沉浸式體驗+香港限定系列

K11 MUSEA全新概念店：沉浸式體驗+香港限定系列 為配合K11 MUSEA新店開幕，RAVIPA特別打造了沉浸式購物體驗，並同步推出獨家發售的「Exclusive Golden Twine Hong Kong Edition」香港限定金線系列。此系列共有十款精緻手鍊，設計靈感源自不同神祇及吉祥力量，涵蓋愛情、財富、智慧、守護、成功與新開始等多元寓意，特別適合追求個人風格同時重視心意與象徵意義的香港讀者。

Baby Ganesha許願角

Baby Ganesha許願角：與神祇連結，感受祝福 K11 MUSEA新店的另一大亮點是限定「Baby Ganesha Wish Corner」，展出RAVIPA首個Art Toy Collection——Baby Ganesha。每款Baby Ganesha均代表不同的神靈及祝福寓意，例如象徵愛情與事事順遂的Prathapsang、代表新開始與榮耀的Pathomprom、寓意智慧與慈愛的Samathi，以及象徵財富與繁榮的Nakprok。顧客可在店內許下心願，透過Baby Ganesha與不同寓意連結，把祝福化為日常生活中的鼓勵。

RAVIPA Destiny Spinning Wheel：探索專屬能量

RAVIPA Destiny Spinning Wheel：探索專屬能量 除了獨特的許願角，K11 MUSEA概念店還設有「RAVIPA Destiny Spinning Wheel」。這項體驗靈感源自傳統占卜儀式，顧客只需轉動由1至20組數字組成的輪盤，便可揭曉與不同神聖象徵相連的祝福訊息，為購物體驗增添一份神秘與趣味。

香港限定金線系列：財富、愛情、事業全方位祝福 「Exclusive Golden Twine Hong Kong Edition」以金線手鍊為主，配以細緻吊飾，巧妙地將中西方及印度神祇的象徵意義融入日常配戴。以下為部分精選款式及其寓意： 財神金線手鏈（Caishen Golden Twine Bracelet）：寓意財富、繁榮與好運機遇，適合希望提升財運的香港讀者。 觀音金線手鏈（Guanyin Golden Twine Bracelet）：象徵慈悲、療癒、事業順遂及良好人際關係，為佩戴者帶來心靈平靜與人緣。 濕婆神金線手鏈（Shiva Golden Twine Bracelet）：適合希望迎來轉變、突破舊有狀態的顧客，寓意守護與蛻變，助你迎接新挑戰。