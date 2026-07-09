惠康7.11一日限定全場88折 買雪糕享折上折/Alipay付款送優惠券

周末準備到超市入貨，記得留意惠康一日限定優惠。惠康將於7月11日推出「Chill賞大『折』日」，全線門市單一消費滿$168即可享全場88折，而且折扣不設上限。除了食品及日用品外，雪糕雪條及紅、白餐酒亦有指定折上折優惠，用AlipayHK付款再送優惠券，即睇以下優惠詳情。
7月11日惠康買滿$168享全場88折
7月11日當日，到惠康門市單一消費滿$168，即可享全場88折優惠，折扣不設上限。無論購買食品、飲品或日用品，都可趁機一次過補充家居所需。
紅、白餐酒買6支再享85折
除了全場88折外，當日購買紅、白餐酒亦可享折上折優惠。凡選購紅、白餐酒滿6支，即可額外享85折優惠，優惠可與當日全場88折同時使用。
雪糕雪條任選5件享8折
炎炎夏日，雪糕雪條同樣有優惠。由7月10日至16日，凡任選5件或以上單件裝雪糕或雪條，即可享8折優惠，而7月11日更可與全場88折優惠同時使用。部分人氣商品折後價格亦相當吸引，包括來發記貓山王榴槤雪條折後平均每支約$14.1；朝日大裝啤酒折後平均每罐約$6.6。
AlipayHK付款送$18優惠券
另外，7月11日使用AlipayHK付款，折實消費滿$350，可獲贈一張$18惠康門市優惠券，可於7月11日至17日期間購物滿$180時使用。
除了快閃優惠外，惠康由7月10日至16日亦推出一星期限定優惠。購買任何咖啡、啤酒、堅果或餅乾滿$120，即可獲贈兩包Garuda香烤花生，總值$25.8。
買舒適達牙膏、沙甸魚送指定贈品
指定品牌同樣設有買滿送禮優惠。購買4支舒適達100克精選單支裝牙膏，可獲總值$235贈品，包括可口可樂4罐裝汽水、出前一丁麻油麵、獅球嘜純正粟米油、斧頭牌泡沫洗手液、On The Body超水潤配方沐浴露及DoDoME強效殺菌洗衣珠。
另外，購買6罐地捫茄汁沙甸魚7.5安士，可獲總值$45贈品，包括地捫粟米粒、地捫番茄汁及農心薯仔麵。