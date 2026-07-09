惠康7.11一日限定全場88折 買雪糕享折上折/Alipay付款送優惠券

周末準備到超市入貨，記得留意惠康一日限定優惠。惠康將於7月11日推出「Chill賞大『折』日」，全線門市單一消費滿$168即可享全場88折，而且折扣不設上限。除了食品及日用品外，雪糕雪條及紅、白餐酒亦有指定折上折優惠，用AlipayHK付款再送優惠券，即睇以下優惠詳情。

7月11日惠康買滿$168享全場88折

7月11日當日，到惠康門市單一消費滿$168，即可享全場88折優惠，折扣不設上限。無論購買食品、飲品或日用品，都可趁機一次過補充家居所需。

紅、白餐酒買6支再享85折

除了全場88折外，當日購買紅、白餐酒亦可享折上折優惠。凡選購紅、白餐酒滿6支，即可額外享85折優惠，優惠可與當日全場88折同時使用。

雪糕雪條任選5件享8折

炎炎夏日，雪糕雪條同樣有優惠。由7月10日至16日，凡任選5件或以上單件裝雪糕或雪條，即可享8折優惠，而7月11日更可與全場88折優惠同時使用。部分人氣商品折後價格亦相當吸引，包括來發記貓山王榴槤雪條折後平均每支約$14.1；朝日大裝啤酒折後平均每罐約$6.6。