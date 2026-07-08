書展優惠｜Rakuten Kobo電子書現場買最多平$411 限定禮品包＋$400電子書優惠券 阿正、Elsie 擔任一日店長

香港書展2026定於7⽉15⽇⾄21⽇，而今年在港台大受歡迎的Rakuten Kobo亦設有檔攤。攤位以香港特色「叮叮車」為設計靈感，打造融合香港城市特⾊的閱讀空間。書展期間，品牌更為大家帶來5大限定優惠，包括限定禮品包及電⼦書優惠券等，現場將展示多款電⼦閱讀器，有興趣入手的朋友一於去現場看看啦！

Rakuten Kobo香港書展5大限定優惠 1.書展期間，現場購買指定 Kobo 電⼦閱讀器可享最⾼ HK$411 折扣；加購磁感應保護殼可額外減 HK$60。



2.指定購機禮遇及限定贈品凡於現場購買電⼦閱讀器，更可獲總值豐富的購機禮遇，包括最高 HK$400 電⼦書優惠券、書展限定 Okaimono Panda! 禮品包（包括環保袋及閱讀器造型掛飾，價值 HK$150），以及多項來自日本樂天集團旗下服務及 Nespresso 的優惠，整體優惠總值最⾼超過 HK$1,500。



3.全站電⼦書79 折優惠未能親臨書展的讀者，同樣可於書展期間享受電⼦書優惠。只需於 Kobo 網站 購買電⼦書時輸入優惠碼 HKBF26，即可享全站電⼦書 79 折優惠



4.AEON 信⽤卡額外優惠

AEON 信⽤卡持卡⼈於現場購買閱讀器，可再享全單額外 3% 折扣，最⾼折抵 HK$150。

5.Rakuten Kobo攤位特別推出兩項書展限定互動活動，參觀人士只需於攤位指定位置完成指定任務，即可獲贈 HK$25 電⼦書優惠券及推薦閱讀⼩卡； 另於現場向⼯作⼈員說出指定閱讀暗號「我係讀書⼈！」，即可換領限定 Okaimono Panda! 貼紙。所有贈品每⽇限量供應，送完即⽌。

阿正＋Elsie 擔任⼀⽇店長 除了超值優惠，⼈氣 DJ 阿正及 Elsie將於7⽉17⽇五晚上 19:30－20:00親臨 Kobo 攤位擔任「一日店長」，分享各⾃精選書單與閱讀⼼得，並與現場讀者進⾏互動問答。凡參與現場互動，即有機會獲得限量 Kobo 小禮物，書迷們記得把握機會！



Rakuten Kobo 香港書展 2026活動詳情

活動： Rakuten Kobo @ 2026

⽇期： 2026 年 7 ⽉ 15 ⽇⾄ 21 ⽇

時間：

7 ⽉ 15 - 20 ⽇：上午 10 時⾄晚上 10 時

7 ⽉ 21 ⽇：上午 9 時⾄下午 5 時

地點： 灣仔香港會議展覽中⼼ Hall 3 攤位 3F-F16

除了超值優惠，⼈氣 DJ 阿正及 Elsie將於7⽉17⽇五晚上 19:30－20:00親臨 Kobo 攤位擔任「⼀⽇店長」