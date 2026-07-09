網上熱話｜讀Band 3中學無前途？連登仔嘲註定做低下階層 網民：命運嘅嘢唔一定！

適逢近日升中派位，對一眾學生及家長來說，入到好學校無疑可以為接著6年鬆一大口氣，安心準備DSE，但其實學校等級對學生的個人成長又有幾大影響？有連登仔發文堅稱讀Band 3中學等於「無前途」，更直言Band 3中學的畢業生註定「做社會最低下階層職業」，引來網民兩極留言爭論。

讀Band 3中學=無前途？ 近日適逢升中派位，入到心儀學校當然happy，但放榜一定有人歡喜有人愁。其實派到等級較差的學校又是否影響咁大？有連登仔發文直言「啲人話入咗band 3中學之後無前途係啱嘅」，更列出3大惡劣學習環境，狠批「入面個個掛住玩，冇人諗住讀書，所謂最叻嗰班已經比較好，會久唔久望吓書」、「老師教到心淡，佢有佢講，你有你玩」、「臨近考DSE嗰個月都有三份一班扮吓嘢溫吓」，奈何「英文本身底差，又冇一個有效嘅讀書方法」。

發文者執著：Band 3出身註定做低下階層 除了以上3大劣勢，發文者更執著於Band 3畢業生的前路，正因為大部份學生都會因成績差而未能達標入大學，「當計埋asso/HD駁上去所謂degree，有degree 既人加埋兩隻手都數得曬」。又帶有偏見地指「其他入黑社會既入黑社會，倫敦金既倫敦金，跟車送貨既跟車，叻少少個d考到個警隊入境等紀錄部隊」，形容畢業生「個個都做社會最低下階層職業」。

網民留言兩極 發文者於文末再強調「入到band 3中學」基本上「已經打定輸數冇前途」。帖文引起網民熱議，有網民認同表示「好人好姐點會入band 3」、「band 3教嘅嘢太淺，出到去根本唔會夠人嚟」。亦有網民反駁「命運嘅嘢唔一定」、「只係佢同個倒模教育制度唔夾啫」；更有自稱「舊制band 3仔」的網民揚言現時是「公立醫院醫生」，所以話英雄莫問出處，行行出狀元，總有出頭天。