台灣人氣梳乎厘店「成真咖啡」7月登陸銅鑼灣　必試熔岩布蕾厚鬆餅／冠軍氮氣咖啡

台灣又有人氣品牌來港開店。以梳乎厘厚鬆餅聞名的「成真咖啡（ComeTrue CAFÉ & Meal）」宣布進駐香港，首店將於7月中旬在銅鑼灣希慎廣場開幕。除了招牌梳乎厘厚鬆餅，店內亦會供應冠軍烘豆師團隊打造的氮氣咖啡及創意咖啡，同時提供彩虹飯、意粉、早午餐等餐點，各位甜品控不要錯過！

厚鬆餅採用意大利進口芝士製作，每份均即叫即製，需等候約20至25分鐘。香港店首階段將推出5款口味，包括熔岩焦香布蕾、黑糖珍珠奶茶、季節水果限定、開心果日式大福及宇治京都抹茶。

成真咖啡於台灣已有超過23間分店，近年亦進駐馬來西亞吉隆坡。品牌以梳乎厘厚鬆餅打響名堂，據品牌資料，每日銷量超過千份。

冠軍烘豆師打造氮氣咖啡

除了甜品，咖啡亦是品牌另一主打。品牌由世界盃烘豆大賽台灣選拔賽冠軍團隊參與烘焙，香港店將推出5款氮氣咖啡，包括精品原萃、玫瑰荔枝、翠玉葡萄、清香紅柚及甜橙茉莉。咖啡以低溫冷萃為基底，加入氮氣後形成細緻泡沫，口感較為順滑。

兩款創意咖啡同步登場

香港店亦會供應兩款創意咖啡。「花漾瑰蜜」加入食用玫瑰、玫瑰花茶、荔枝及濃縮咖啡，再配上玫瑰奶霜，並以煙霧效果呈現。另一款「甘芭爹」曾獲台灣創意咖啡大賽銀牌，以台灣夜市文化為靈感，結合甘草、梅子、芭樂、台灣茶及濃縮咖啡，風味與一般咖啡有所不同。