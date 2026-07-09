中環美食｜中環西班牙餐廳Olé 新推23小時秘製巨型豬肋骨 必試傳統鐵盤海鮮焗飯

中環美食推介｜中環西班牙餐廳 Olé 近日推出全新菜單！西班牙加泰羅尼亞的行政總廚 Chef Salvador Benedicto 親自坐鎮，炮製6款地道新作，必試23小時秘製的巨型原排伊比利亞豬肋肉、加泰羅尼亞傳統鐵盤海鮮焗飯「A La Llauna」等，想食正宗西班牙風味的話，下文即睇介紹！

23小時秘製巨型豬肋骨 中環西班牙餐廳 Olé 近日推出全新菜單，由主廚 Salvador Benedicto 精心設計6款西班牙地道新作，款款吸引，而當中必試其中兩道需時23 小時炮製的主菜。巨型原排伊比利亞豬肋肉（$1,188）賣相有驚喜，原排豬肋肉上菜，視覺效果滿分！巨型原排伊比利亞豬肋肉選用西班牙南部優質黑毛豬，先經 6 小時低溫浸煮，再以慢火焗製 16 小時，層層鎖住肉汁。上桌時肉質鬆化細嫩，輕輕一撥已骨肉分離，油香與肉香交織，口感豐腴而不膩。如果喜愛濃厚肉香，絕對不能錯過製西班牙高原幼羊 (半隻) ($3,688)，西班牙高原幼羊則來自 Castilla-La Mancha，以放養方式飼養，肉味更見濃郁純粹。經長時間浸煮與焗製，香料氣息深入肌理，內外入味，呈現細緻而富層次的風味。菜式以銀盤盛載，配上以西班牙馬鈴薯製成的焗薯塊，既平衡口感，亦帶出濃厚地域特色。兩款主菜同樣份量十足，適合多人共享。

加泰羅尼亞傳統鐵盤海鮮焗飯 除了以上大份量的菜式外，Olé 今次亦帶來多款較為罕見的西班牙地道風味，包括加泰羅尼亞傳統鐵盤海鮮焗飯「A La Llauna」（$568）、火燒西班牙八爪魚配炆雜菜及蘆筍（$358）、傳統「Fricando」和牛面頰肉鍋小食（$178），以及火燒慢煮羊架配西芹頭蓉及蒜炒香菇（$360），呈現更細膩多元的西班牙飲食風貌。當中「A La Llauna」尤為少見，有別於以明火烹調的西班牙燉飯，主廚選用鐵盤將米飯與食材一同送入焗爐慢慢烤焗，並以自家製 Sofrito 醬及濃郁海鮮蝦湯入味，令米粒充分吸收精華，口感鮮甜而層次分明。配料方面，八爪魚質地彈韌，帶子煎至微焦，外香內嫩，呈現地道加泰羅尼亞風味。



Olé 西班牙餐廳

地址: 中環雪廠街 24-30 號順豪大廈 1 樓

電話: (852) 2523 8624

網上訂座: https://book.bistrochat.com/ole