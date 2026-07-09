西營盤美食｜德州燒烤新店Smoke & Barrel 必試招牌16小時煙燻牛胸肉 無限暢飲周末早午餐

必試招牌16小時煙燻牛胸肉

Smoke & Barrel西營盤新店將品牌經典煙燻風味延續至港島西，包括其人氣16小時煙燻牛胸肉、煙燻肋排與手撕豬肉，而西營盤店更有限定的煙燻孜然羊肋骨，同樣是各位食肉獸的是必試之選！店內所有肉類均由中環雲咸街總店內重達1,500公斤的巨型進口煙燻爐悉心炮製，再由品牌煙燻大師統一把關工序，確保每一口都維持水準如一的煙燻滋味。周末時段，店舖特別推出家庭式週末早午餐，每位港幣300元即可享用集齊招牌煙燻肉的豐盛拼盤——由香辣惹味的釀墨西哥辣椒，到自家秘製牛胸邊角辣肉醬，一次過滿足眾人口味，適合三五知己或一家人圍坐分享。

店舖酒吧供應品牌自家波本浸釀及多款特色雞尾酒，其中桌邊煙燻雞尾酒環節更是充滿店舖特色，調酒師會將整個橡木酒桶推到桌邊，酒杯就在桶上即場煙燻，煙霧裊裊升起，畫面非常精彩，最後以人手鑿製的通透冰球收尾。想感受微醺甜香,可選 Banana Smash；偏好清爽果酸，則可試 Pineapple Margarita，一樣層次豐富。



Smoke & Barrel 西營盤店

地址：香港西營盤第三街100號（紅色霓虹後巷 Red Neon Alley Way）

營業時間：上午11時30分至晚上10時30分

訂座電話：5663 4191