百佳推出英語暑期體驗 化身超市小店長挑戰收銀/理貨 送專屬名牌+禮券+圍裙

想讓小朋友體驗不同職業？不如為他們報名參與職業體驗活動。百佳超級市場旗下品牌FOOD PARC推出「暑期小店長大挑戰2026」，小朋友可在全英環境下，化身超市小店長，體驗理貨和收銀等任務。完成體驗後，參加者更可獲贈證書、專屬名牌和禮券等，留下難忘經驗。

百佳超級市場旗下品牌FOOD PARC推出「暑期小店長大挑戰2026」。

親身體驗上貨+整薄餅 活動設有3大主題活動，包括「叻叻小店長」、「理財小達人」及「星級小廚神」。參加者將會成為超市一日小店員，親身體驗貨品整理和貨架布置，認識超巿日常運作。他們亦可利用超市常見的廢棄包裝物料，升級改造，培養環保意識。小朋友亦變身小廚神，不但可以認識蔬菜品質管理流程及運用五感辨別食材的新鮮度，更可親手製作專屬薄餅，享受烹調的樂趣。

完成活動送禮券+證書 最讓小朋友期待的環節，當然是收銀環節。參加者可透過互動體驗認識貨品定價及購物優惠，甚至親身上陣，嘗試掃描商品、協助處理付款及結帳。小朋友完成體驗後，更可獲證書、專屬個人名牌、小店長圍裙、屈臣氏集團185周年特別珍藏版$185禮券及百佳懷舊針織手挽袋，記錄特別回憶。

「FOOD PARC暑期小店長大挑戰課程」活動詳情 主題課程 叻叻小店長 理財小達人 星級小廚神 日期： 7月27 / 29 / 31日 8月3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 14日 8月17 / 19 / 21日 逢星期一 / 三 / 五 時間： 早上10:30至12:00；下午14:30至16:00（每節1.5小時） 地點： 灣仔合和酒店．商場15樓FOOD PARC 對象： 幼稚園組：4至6歲小朋友；小學組：7至9歲小朋友 （每節名額12位，名額先到先得） 語言： 英文授課（附以廣東話輔助教學） 費用： 理財小達人：$550 / 1堂 （完成體驗後可獲 $185禮券1張作回贈，即 $365/ 1堂） 3堂套票優惠價： $1,350（9折優惠!） （完成3堂體驗後可獲 $185禮券2張作回贈，即 $327/ 1堂）