寵物好去處｜全港15+狗狗泳池推介懶人包！ 室內恆溫池/戶外草地泳池 (附地址查詢)

炎炎夏日，想為毛孩尋找一個清涼又安全的放電好去處？編輯為大家整合了全港狗狗泳池推介，無論是元朗、錦田的戶外草地泳池，抑或市區商場內的室內恆溫水療池，都能滿足不同大小毛孩和主人的需求！本文附上詳細地址、查詢方式及玩水注意事項，讓主人出發前做好準備，與毛孩安心享受夏日玩水樂趣。

戶外草地連狗狗泳池推介：盡情奔跑、暢泳消暑 想讓狗狗一次過滿足跑草、玩水及與主人共度戶外時光？以下多個設有草地及狗狗泳池的場地，空間通常較大，適合精力充沛、需要大量放電的毛孩。不過，夏日到訪時務必留意遮陰、補水及中暑風險。 戶外草地連狗狗泳池推介 1. Scene Garden （元朗米埔） Scene Garden 設有兩個狗狗泳池，並有大片草地供狗狗奔跑放電，適合希望同日安排跑草、嬉水及用餐或燒烤活動的主人。 地址：新田青山公路米埔段 WhatsApp查詢: 9790 7883

戶外草地連狗狗泳池推介 2 . Petfield 寵物新天地（元朗八鄉） Petfield 寵物新天地佔地廣闊，設有狗狗泳池、草地運動場及燒烤區，適合想安排半日或全日戶外活動的家庭。由於位置較偏遠，建議預早規劃交通及查詢開放安排。 地址：元朗八鄉粉錦公路打石湖 60 號 WhatsApp 查詢：9419 7932

戶外草地連狗狗泳池推介 3. Homies （元朗大樹下） Homies 主打大型草地空間，設有打卡位及戶外休閒元素，狗狗可以在草地上奔跑，玩水後亦可使用熱水沖涼設施，較適合重視善後清潔的主人。 地址: 元朗大樹下西路 WhatsApp 查詢：9659 5981

戶外草地連狗狗泳池推介 4. 吠吠地 Pawties （元朗石崗） 吠吠地 Pawties 以狗狗度假村形式營運，場內設有真草地、人寵游泳區、室內玩樂空間及狗狗住宿房間，並提供寄宿、日托、派對及美容等服務。狗狗玩水後，主人可使用自助沖涼設備，亦可預約美容服務。 地址: 元朗石崗八鄉路 13 號 C 及 D 座 WhatsApp 查詢：6021 1882

戶外草地連狗狗泳池推介 5. Happy Park 開心樂園（元朗錦田） Happy Park 開心樂園設有寵物練習池、草地、冷氣 Cafe、自助沖涼吹毛區及美容空間，配套較完整。主人如需落水協助狗狗，應先了解場地對鞋履及服飾的要求，以免即場需要額外購買裝備。 地址: 元朗錦田水尾村 351 號 WhatsApp 查詢：5502 6106

戶外草地連狗狗泳池推介 6. 微風村（錦田） 微風村屬日租式度假空間，設有寵物友善設施、草地及夏天限定玩水設施，部分區域設有圍欄，適合主人與親友包場聚會、燒烤及帶毛孩放鬆玩樂。 地址: 錦田水尾村，鄰近錦上路站並設穿梭巴士安排 WhatsApp 查詢：9509 1870

戶外草地連狗狗泳池推介 7. Pets Chill Garden （錦田） Pets Chill Garden 設有草地及兩個狗狗泳池，可按狗狗體型及水深需要選擇，場內亦有沖涼及吹風設備、免費泊車位置，以及人寵共用冷氣房。 地址: 錦田大江埔村 76 號 WhatsApp 查詢：5202 1021

戶外草地連狗狗泳池推介 8. 香港犬隻工作及障礙賽事會（上水） 香港犬隻工作及障礙賽事會場地面積寬敞，提供犬隻康樂、服從及障礙訓練相關設施，亦有不同大小的狗池選擇，適合希望讓狗狗接觸訓練及水上活動的主人。 地址: 上水安圍村 52 號 電話查詢：2670 0038

狗狗室內恆溫泳池推介：雨天、初學狗狗都可考慮 如果狗狗怕熱、年紀較小、初次接觸游泳，或主人希望避開烈日，室內恆溫泳池會是更穩妥的選擇。部分場地會安排職員或教練陪同下水，亦有泳前檢查、救生衣、沖身及吹乾等服務，收費模式差異較大，預約前宜查詢清楚。 狗狗室內恆溫泳池推介 1. DOG DOG COME Wonderland （調景嶺） DOG DOG COME Wonderland 設有室內恆溫泳池，水溫維持於較適合狗狗活動的範圍，主人亦可透過透明玻璃觀察毛孩游泳情況。 地址: 將軍澳調景嶺翠嶺路維景灣畔三期商場 LG2 B1 舖

WhatsApp 查詢：9169 0023

狗狗室內恆溫泳池推介 2. 春天寵館幼稚園（屯門） 春天寵館幼稚園結合專業美容及室內恆溫游泳訓練，主人可按需要選擇單獨美容、游泳訓練，或先游水後美容的一站式護理安排，適合希望毛孩在專人照顧下運動及整理毛髮的家庭。 地址: 屯門恆貴街屯門中央廣場地下 WhatsApp 查詢：4614 9798

狗狗室內恆溫泳池推介3. Paw by Paw（何文田）

狗狗室內恆溫泳池推介 3. Paw by Paw （何文田） Paw by Paw 設有寵物美容及持牌寵物酒店空間，地庫設恆溫游泳池，並有專人陪同毛孩游水，適合想把游泳、住宿或美容服務一併安排的主人。 地址: 九龍何文田窩打老道 66 號 WhatsApp 查詢：9794 6654

狗狗室內恆溫泳池推介 4. The Simba Land （銅鑼灣） The Simba Land 位於市區，適合雨天或天氣不穩時安排室內活動。場地可預約游泳服務，玩水後亦可接續沖涼及美容護理，方便想在同一地點完成清潔的主人。 地址: 銅鑼灣銅鑼灣道 35 號 WhatsApp 查詢：5401 6648

狗狗室內恆溫泳池推介5. The Barkyard（黃竹坑）

狗狗室內恆溫泳池推介 5. The Barkyard （黃竹坑） The Barkyard 黃竹坑店除售賣寵物用品及提供美容服務外，亦設有狗狗游泳池及小咖啡館，適合主人與毛孩在商場區域安排較輕鬆的半日行程。 地址: 黃竹坑香葉道 11 號 The Southside LG04-06 WhatsApp 查詢：6653 8404

狗狗室內恆溫泳池推介6. Private i（九龍塘／銅鑼灣）

狗狗室內恆溫泳池推介 6. Private i （九龍塘／銅鑼灣） Private i 設有狗狗游泳池，主打讓毛孩在玩水之餘進行肌肉訓練及體能活動，亦提供美容相關服務。 地址: 九龍塘店位於又一城地下 T29-30 號舖，WhatsApp 查詢：5726 3608 地址: 銅鑼灣店位於加寧街 10 號一樓，WhatsApp 查詢：5729 2800

出發前必看：狗狗玩水 6 大重點

出發前必看：狗狗玩水 6 大重點 1. 穿上合身救生衣：即使狗狗懂得游泳，陌生環境仍有機會令牠緊張或體力透支，初次玩水或體型較小的狗狗尤其建議穿救生衣。 2. 避免烈日下長時間活動：戶外場地雖然空間大，但夏日地面及草地溫度較高，應安排休息、補水及留意狗狗有否喘氣、步伐不穩等中暑徵兆。 3. 游水後徹底沖洗及吹乾：泳池水可能殘留清潔用品或微生物，玩水後應用清水及合適洗毛液清潔，並吹乾毛髮，特別是耳朵、腳掌及腹部位置。 4. 預先查詢收費及場地規則：不同泳池對主人落水、鞋履、救生衣租借、沖涼時間、毛巾及洗毛液自備與否均有不同要求，預約前應問清楚，以免影響行程。