Pokemon TCG期間限定店登陸黃埔 5大人氣寶可夢+16特大卡牌打卡位！開賣全新牌組(有片)

Pokemon TCG期間限定店登陸黃埔 5大人氣寶可夢+16特大卡牌打卡位！開賣全新牌組

席捲全球的Pokémon TCG(寶可夢集換式卡牌遊戲)熱潮蔓延到香港。適逢全新「戰術牌組」將於7月17日正式開賣，黃埔天地已準備好由即日起至8月2日期間，將商場化身為今個夏天最強寶可夢大師訓練場，同場更增設Pokémon TCG期間限定店，勢必成為全港訓練家朝聖熱點！

搶先看超進化牌組 為了讓玩家搶先感受最新系列，期間限定店內設置專屬展示牆，率先公開合共四款、總數達96張的全新「超級進化」戰術牌組。屆時可以近距離一睹超級噴火龍 X ex、超級沙奈朵 ex、超級巨牙鯊 ex 及超級快龍 ex 的卡面細節與陣容。

搶先看超進化牌組

5大寶可夢+16張巨大卡牌登場 同場更有皮卡丘與伊布坐鎮，聯同噴火龍、夢幻及甲賀忍蛙等一眾明星寶可夢強勢列陣，絕對是粉絲打卡的首選之地。時尚坊更佈置16張特大版寶可夢卡牌，「皮卡丘」、「新葉喵」、「快龍」等經典寶可夢現身，卡牌裝置將由室內一路延伸至戶外，打造奇幻激鬥場景。

專人指導落場試玩 期間限定店現場設有試玩區，由專人指導新進玩家快速掌握戰術牌組的獨特威力，隨後更可報名參加戰術牌組擂台戰，爭奪精美限定禮品。 必買2026最新爆款卡 此外，活動期間更有官方精品供粉絲入手，除了今次的全新「超級進化 戰術牌組」外，現場亦齊集了2026年多款引爆全城話題的熱門擴充包，包括熱賣的超級進化擴充包「忍者飛旋」系列、以超級達克萊伊ex為主題最新推出的「深淵之瞳」，亦有2026年初開創超級進化新時代的經典擴充包「虛無歸零」等爆款系列。

皮卡丘見面會 人氣王皮卡丘亦會於一連三個周末驚喜現身與大家互動。在7月周末期間，皮卡丘將會親臨專屬打卡拍照區，近距離一睹皮卡丘可愛風采，留下親密互動回憶，並合照留念！

皮卡丘見面會

黃埔天地Pokémon TCG 期間限定店 日期：2026年7月9日至8月2日 時間：12:30 – 20:00 地點：黃埔天地時尚坊MTR層 全新戰術牌組先行體驗 日期：2026年7月9日 至 7月16日 時間：13:00 – 18:00(18:30最後入場) 參加方法：免費參加 戰術牌組擂台戰 日期：2026年7月17日 至 8月2日 時間：13:00 – 20:00 參加方法：於期間限定店進行任何購物並憑即日單據即可參加活動 皮卡丘吉祥物見面會 日期：2026年7月11 - 12日、18 - 19日及25 - 26日

時間： 14:00、14:40、15:20、16:00、16:40及17:20(每日共6節、每節20分鐘)