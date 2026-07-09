UNIQLO全新起居及內衣系列 復古碎花+柔軟面料 打造少女感日常穿搭

UNIQLO推出全新2026內衣與家居服系列！延續UNIQLO精致舒適的特性，再度攜手創意總監Clare Waight Keller，為全新女裝內衣及家居服系列W's Intimate注入溫柔隨性風格。新系列以「Daily Soft Essentials」為核心概念，揉合剪裁設計、親膚舒適與機能性，打破傳統內衣與家居服的界限，成為日常穿搭中不可或缺的時尚單品。

鬆弛感x極簡優雅 柔和碎花日常穿搭 今季系列透過鬆弛感時尚與極簡優雅兩大方向，重新演繹日常穿搭。Clare Waight Keller運用自然柔和的色調與清新俏皮的色彩，巧妙加入復古碎花、格紋與條紋等豐富的視覺細節，配上柔軟親膚的材質，營造少女日常風格。設計不僅帶來輕盈活力，更能輕鬆穿出毫不費力的優雅造型。

必搶「24h+小背心」與俏皮短褲 系列主打「In & Out Styling」的穿搭哲學，讓衣物可以輕鬆從房間穿到街上，模糊居家與外出的界線。系列涵蓋多款日常必備單品，當中的焦點作包括被譽為「24h+小背心」的女裝羅紋背心，不論是單穿展現俐落感，還是作為疊穿的層次配搭都非常百搭；而被稱為「軟綿綿俏皮短褲」的女裝棉質平口短褲，則在舒適感中展現少女俏皮活力；至於「女裝棉質無鋼線胸圍」更是兼具甜美與帥氣感，滿足全天候的零負擔穿著體驗。

靈活Mix & Match！加外套一秒出街 配合無縫內褲與羅紋寬版輕便長褲等單品，整個系列具易於混搭(Mix & Match)的特性。在屋企單穿或套裝配搭，出街時只需隨意加上一件外套或配一條牛仔褲，就能瞬間完成極具時尚感的日常造型。UNIQLO這次的全新演繹，真正讓居家服成為展現自在、自然又時尚生活風格的造型靈魂。