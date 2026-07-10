壽司郎7.10進駐康城The LOHAS / $12極上大吞拿魚腩＋送萌抱壽司吊飾+環保袋 /宣布秋季西九龍中心開新店

將軍澳康城居民等到了，日本人氣迴轉壽司店壽司郎(Sushiro)，宣布正式進駐將軍澳The LOHAS康城，並將於今(7月10日)隆重開幕。為了與一眾壽司迷共同慶祝，康城店在開幕期間特別推出「四重限定盛夏狂歡優惠」，經典人氣壽司以震撼價登場，堂食消費滿額更可獲贈精美限定禮品，勢必在將軍澳掀起新一輪排隊熱潮。

$12 極上大吞拿魚腩與產地直送帆立貝



壽司郎康城店開幕可謂誠意滿滿，首波優惠推出大眾最愛「極上大吞拿魚腩」。這款入口即化、油脂豐腴的美食，將以優惠價$12限量供應，絕對是吞拿魚愛好者不可錯過極致性價比之選；由即日起至7月14日期間，店內限時推出鮮甜多汁的「日本產原隻帆立貝」與香氣四溢的「醬烤日本產帆立貝」，每款均只需開幕優惠價$17就可品嘗。原隻帆立貝厚實飽滿，咬下去滿口都是來自大海的鮮甜味道，醬烤風味則多了一絲炙燒靈魂香氣，讓人欲罷不能。