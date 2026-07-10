壽司郎7.10進駐康城The LOHAS / $12極上大吞拿魚腩＋送萌抱壽司吊飾+環保袋 /宣布秋季西九龍中心開新店

將軍澳康城居民等到了，日本人氣迴轉壽司店壽司郎(Sushiro)，宣布正式進駐將軍澳The LOHAS康城，並將於今(7月10日)隆重開幕。為了與一眾壽司迷共同慶祝，康城店在開幕期間特別推出「四重限定盛夏狂歡優惠」，經典人氣壽司以震撼價登場，堂食消費滿額更可獲贈精美限定禮品，勢必在將軍澳掀起新一輪排隊熱潮。
$12極上大吞拿魚腩與產地直送帆立貝
壽司郎康城店開幕可謂誠意滿滿，首波優惠推出大眾最愛「極上大吞拿魚腩」。這款入口即化、油脂豐腴的美食，將以優惠價$12限量供應，絕對是吞拿魚愛好者不可錯過極致性價比之選；由即日起至7月14日期間，店內限時推出鮮甜多汁的「日本產原隻帆立貝」與香氣四溢的「醬烤日本產帆立貝」，每款均只需開幕優惠價$17就可品嘗。原隻帆立貝厚實飽滿，咬下去滿口都是來自大海的鮮甜味道，醬烤風味則多了一絲炙燒靈魂香氣，讓人欲罷不能。
萌抱壽司吊飾與實用環保袋限時大派發
除了味覺享受，壽司郎為康城店準備療癒系驚喜。開幕當天起，凡於康城店堂食消費滿$100，即可免費獲贈可愛的「萌抱壽司吊飾」1個(每人限取1個)；若與三五知己或家人聚餐，堂食消費滿$300，更可免費獲得精美實用的專屬「環保袋」1個(每人限取1個)。兩款禮品皆數量有限，送完即止，壽司迷記得調好鬧鐘準時去朝聖。(上述優惠僅限壽司郎「康城店」堂食。此外，康城店外賣自取亦將提供多重驚喜優惠。)
壽司郎康城店：
開幕日期：7月10日
店舖地址：新界將軍澳康城路1號The LOHAS康城4樓406C號舖
營業時間：11:30 – 21:00(最後點餐時間20:30)
查詢：壽司郎
網民猜西九龍中心 喊話：致敬名將出啫喱壽司
此外，壽司郎昨晚於IG出帖「嚟緊開新店，嗰度有🍎+🐉+ 🎢，估吓喺邊~~」隨即引發壽司迷化身鍵盤偵探解密，掀起熱烈討論。大批聰明的網民迅速破解密碼——「蘋果(Apple Mall)、龍(昔日天龍過山車)、雲霄飛車」，答案一致指向「深水埗西九龍中心」。
壽司郎公布喜訊，勾起無數人的集體回憶，留言區瞬間熱鬧起來，由於西九龍中心曾是傳奇平價壽司店「名將」的基地，不少壽司迷紛紛向官方喊話，敲碗要求壽司郎如在西九龍中心開設分店，限定推出「紅豆軍艦壽司」、「啫喱壽司」及「腸仔軍艦」，更要求「出返個致敬set，紅豆軍艦加啫喱壽司」，也有街坊笑稱該商場將集齊爭鮮、元氣與壽司郎「第一個有齊爭鮮，元氣，壽司郎嘅商場」、「西九要變成壽司中心了！」