鄭秀文開騷照食宵夜不怕肥？Sammi靠2大運動燃脂法維持苗條

樂壇天后鄭秀文(Sammi)，本於今天在香港啟德主場館舉行一連三場《You & Mi鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》，可惜因為舞台機件出現故障，令她不得不把演唱會延期。雖然演唱會變成1.5小時的「答謝會」，但54+的她完全沒有閒下來，昨日更發文稱因為彩排，到了晚上11時仍未吃晚餐。Sammi的纖瘦身材，其實是透過持之而行的運動量，以及健康餐單塑造而成，值得任何想追求健康瘦的人士參考。 Sammi初出道20歲時，拍攝首部電影《飛虎精英之人間有情》，她自言這齣戲是其黑歷史，因為嫌棄自己當時有點baby fat，所以不肯再重溫這部電影。體重長期維持45kg的她，近年學會與身體和解，容許自己長胖，曾在IG出帖稱：「終於允許自己長些肉，不再沉迷瘦到像骷髏頭。」但要開騷見樂迷的日子，Sammi從不怠慢，必定嚴格進行身材管理。以下是她從運動與飲食中，保持身材曲條的方法。

4 招飲食管理 168 斷食法 Sammi每日將進食時間壓縮在8小時內，讓身體有16小時進行代謝與休息，減輕腸胃負擔。她堅持吃完晚餐後就戒口，除了喝水、咖啡、茶外，其他東西都不吃，戒掉餅乾及朱古力。 補充足夠蛋白質 Sammi餐前會先吃水煮蛋，來增加身體飽足感，讓正餐進食時避免過量。今年4月她到馬來西亞開騷，完騷後她在IG分享感受，原來Sammi也會食宵夜，不過就以蔬菜及海鮮為主，包括14隻白烚大蝦；大馬尾場演唱會後，她的宵夜更有5串馬來沙嗲連醬汁(約313至413kcal)，還有一大碗螄蚶(約210 kcal)，總熱量最高623 kcal。但她一場騷開唱2.5小時，估計大約會消耗1,000至 1,400 kcal，因為消耗量比吸收量高，所以Sammi有本錢食宵夜而不怕肥。

80/20 飲食法 + 減糖凍齡瘦身 長期保持口味清淡的Sammi，嚴格執行80/20原則，即每日80%吃調味清淡的健康食物，20%吃喜歡的食物，飲食清單最常出現的食材，包括燕麥、魚、蔬菜和蛋，並減少糖分的攝取，延緩細飽老化。 私房健康菜單番茄蔬菜湯 Sammi曾經最出名的食譜，就是番茄蔬菜湯，她將大量番茄、洋蔥、椰菜、芹菜與青椒等食材切塊，大火煮15分鐘後轉小火燉煮至熟透，再加入鹽或咖哩粉來調味。這款菜湯品高纖低脂，能增加飽足感，適合短期內幫助身體排毒、消水腫與清空腸道，是一道營養又美味的健康料理。

3項運動進行身材管理 堅持每日慢跑 8 公里 維持身材不只靠節食，Sammi在演藝圈是著名的「鄭八公里」和「健身狂熱者」，她曾經每天跑8公里，並堅持了10年，更創作了歌曲《八公里》，來講述這件事。她上周就在IG分享在中環半山慢跑45分鐘，並寫道：「黃昏時，一個人安靜地walk 了45 mins，四周一片安靜。Not too harsh，Lower the皮質醇，最近確。」以她長年累積的「肌肉量」估算，消耗300至400 kcal，透過長時間的慢跑訓練，她成為維持結實健美的身材。 6 分鐘健身法

Sammi多年來維持廣告額最高女星，工作繁忙的她發明了「6分鐘健身法」，這套由「打沙包」與「平板支撐(棒式)」交替組成的健身法，結合高強度有氧與核心肌力訓練，短時間令身體大量排汗，並在運動後持續產生燃脂的效果，運動內容為全力狂打1分鐘沙包，來進行高強度全身燃脂；進行1分鐘平板支撐 plank，這組動作重複做3次，總計達成6分鐘，約消耗50至65 kcal，而且運動後引發的「後燃效應」(Afterburn Effect)，能讓你在運動後24小時內持續燃脂。 負重增肌塑造線條

此外，Sammi熱衷進行高強度的重量訓練(Heavy Training)，包括舉重、深蹲、tabata核心訓練。她曾說過：「運動不是為了病態的瘦，而是為了健康和線條。」想增肌及練出身材線條，可效法她進行重量訓練。